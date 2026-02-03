Vannacci pronto a lasciare la Lega: annuncio imminente dopo l’incontro con Salvini





Il generale Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, una scelta che verrà ufficializzata nelle prossime ore. Questa notizia giunge dopo un incontro tra Vannacci e il leader del partito e vicepremier, Matteo Salvini, avvenuto ieri. Fonti interne al partito confermano che non ci sono stati litigi tra i due, ma piuttosto una presa d’atto della situazione.





L’uscita di Vannacci era attesa da tempo. Solo una settimana fa, il generale aveva depositato un simbolo presso l’Ufficio Brevetti dell’Unione Europea, recante la dicitura “Futuro Nazionale”. Questo gesto aveva alimentato le speculazioni su un possibile abbandono della Lega e la creazione di un nuovo partito. Tuttavia, Vannacci aveva minimizzato l’importanza di questo simbolo, affermando: “Solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘Generazione Decima’.”

La notizia ha generato preoccupazione all’interno della Lega, con il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, che ha chiesto un chiarimento a Salvini. Tuttavia, il confronto tra i due sembra aver confermato una rottura definitiva. Alcuni membri del partito, noti come i “vannacciani”, come Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, potrebbero seguire il generale nella sua nuova avventura, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso e dal partito regna il silenzio.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che il nome di Vannacci non sarà discusso nel Consiglio federale della Lega previsto per oggi pomeriggio. “Non credo sia all’ordine del giorno,” ha risposto Fontana a chi gli chiedeva se ci fosse intenzione di affrontare la questione. Dalla Lega confermano che l’incontro di oggi si concentrerà principalmente sulla sicurezza e che non sono previste comunicazioni riguardanti altre questioni.

Secondo fonti interne alla Lega, se Vannacci decidesse di lasciare il partito, è probabile che si dimetta anche dal suo ruolo di europarlamentare. “Se il generale deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare,” hanno riferito le stesse fonti.

Il team di Vannacci all’Eurocamera ha scelto di mantenere il silenzio in merito alla situazione attuale. “Per ora non rilasciamo dichiarazioni,” hanno comunicato, mentre il generale si sarebbe chiuso nel suo ufficio al Parlamento europeo di Bruxelles.

Poco prima, il sottosegretario leghista Claudio Durigon aveva escluso l’uscita di Vannacci. “Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l’Italia,” aveva dichiarato in un’intervista. Durigon ha sottolineato l’importanza di appartenere alla Lega, affermando che “fare parte della Lega è un onore” e che Vannacci non dovrebbe cedere alle pressioni dei media di sinistra.

La decisione di abbandonare la Lega, dove si erano già manifestati malumori nei confronti di Vannacci e delle sue posizioni più estreme, segna un punto di svolta significativo nella sua carriera politica. Rimane da vedere quale impatto avrà la sua uscita sul partito e quale strada intraprenderà il generale nel suo futuro politico.



