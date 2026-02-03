In lacrime Claudio Bisio e Vanessa Incontrada dicono addio a Zelig: “Potrebbe essere la fine”





Ieri sera, lunedì 2 febbraio 2026, è andata in onda l’ultima puntata di Zelig 30, un evento speciale trasmesso in prima serata su Canale5. Questa quarta serata, dedicata ai 30 anni del celebre festival della comicità italiana, ha visto il ritorno sul palco di numerosi protagonisti che hanno segnato la storia dello show. Tra i comici presenti figuravano nomi noti come Ale e Franz, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Gigi Rock, Senso D’Oppio, Katia e Valeria. Ospiti della serata sono stati anche Antonio Albanese, Cochi Ponzoni e la Paolo Jannacci Band.





La serata si è conclusa con momenti toccanti, tra cui le lacrime di Vanessa Incontrada e le parole di saluto di Claudio Bisio, che ha aperto la porta a possibili riflessioni sul futuro dello show. “Potrebbe essere la fine di tutto, chissà,” ha affermato Bisio, lasciando intendere che la chiusura di questa edizione potrebbe rappresentare un addio definitivo. Incontrada, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Stiamo finendo. Sono felice di essere stata qui con te, con voi, per 22 anni. C’è un’emozione particolare per me e Claudio stasera.”

Dopo aver eseguito una canzone scritta da Rocco Tanica in onore della trasmissione, Vanessa non ha potuto trattenere le lacrime, abbracciando il suo storico collega e amico di lunga data. “Ci vedremo in giro, sempre insieme,” ha aggiunto, mentre il pubblico applaudiva calorosamente. Bisio ha concluso la serata ringraziando tutti: “Sono stati 30 anni bellissimi. Grazie a tutti, a Mediaset per averci dato questa possibilità.”

Attualmente, non sembra esserci in programma una nuova edizione di Zelig. Negli ultimi anni, il programma ha incontrato difficoltà nel trovare una collocazione stabile nel palinsesto televisivo, motivo per cui i conduttori hanno salutato lo studio con commozione, come se fosse un addio definitivo. Le incertezze sul futuro dello show sono palpabili, e i fan si interrogano su cosa riserverà il domani per uno dei programmi comici più amati d’Italia.

La serata ha offerto una carrellata di sketch indimenticabili, richiamando alla mente ricordi di momenti esilaranti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Gli spettatori hanno potuto rivivere le esibizioni di alcuni dei comici più iconici che hanno calcato il palco di Zelig nel corso degli anni, rendendo omaggio a un format che ha saputo unire generazioni di telespettatori.

La presenza di Antonio Albanese e Cochi Ponzoni ha ulteriormente arricchito l’evento, portando sul palco la loro inconfondibile comicità e contribuendo a creare un’atmosfera di festa e nostalgia. La Paolo Jannacci Band ha accompagnato i momenti musicali, rendendo la serata ancora più memorabile per tutti i presenti.



