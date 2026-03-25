Pensava che il CEO fosse gay finché — per evitare il suo ex — e la sua reazione scioccante dimostrò che si sbagliava.





Jessica Carter sistemò i documenti sulla scrivania e si concesse un piccolo sorriso. Tre anni alla Morrison Technologies erano stati la migliore decisione della sua vita professionale. L’azienda prosperava. L’ambiente di lavoro era rispettoso. E soprattutto, il suo capo era perfetto in ogni modo che contava.

Blake Morrison era tutto ciò che un CEO dovrebbe essere. Intelligente, giusto, determinato e completamente disinteressato a lei romanticamente. Quest’ultima cosa era fondamentale. Blake era alto quasi un metro e novanta, con capelli scuri sempre perfettamente sistemati, occhi verdi penetranti che non si lasciavano sfuggire nulla e una presenza che attirava l’attenzione non appena entrava in una stanza. Indossava completi su misura che probabilmente costavano più dell’affitto mensile di Jessica e si muoveva con la sicurezza di chi aveva costruito un impero tecnologico partendo da zero.





Per Jessica, però, la cosa più importante di Blake Morrison era che fosse gay. Almeno così credevano tutti, lei compresa. Le prove sembravano abbastanza chiare. Blake era sempre con Derek Sullivan, il suo socio in affari e migliore amico. Viaggiavano insieme, pranzavano insieme ogni giorno e condividevano una familiarità naturale che sembrava suggerire qualcosa di più di una semplice amicizia. Derek era sposato, ma questo non fermava i pettegolezzi in ufficio. Jessica aveva sentito innumerevoli conversazioni sulla vita privata di Blake e aveva finito per accettarlo come un fatto. Blake Morrison semplicemente non era interessato alle donne.

Questa convinzione faceva sentire Jessica al sicuro in un modo che non provava da anni.

Tre anni prima, Jessica lavorava per una piccola agenzia di marketing dove il suo capo, Trevor Hayes, aveva reso ogni giorno un incubo. All’inizio erano stati semplici complimenti sul suo lavoro, poi erano diventati commenti sul suo aspetto. Trevor trovava sempre una scusa per toccarle la spalla, starle troppo vicino o sfiorarla nel corridoio. La sua attenzione diventava sempre più aggressiva nonostante il chiaro disagio di Jessica.

L’ultimo episodio accadde un venerdì sera, quando la maggior parte dell’ufficio era già andata via. Trevor la bloccò nel magazzino, chiudendole la porta con il corpo.

«Sai, saremmo perfetti insieme, Jessica. Perché continui a opporre resistenza?»

Quando cercò di afferrarla, lei lo spinse e scappò, senza mai più tornare in quell’ufficio.

Per settimane dopo quell’episodio, Jessica uscì a malapena dal suo appartamento. L’idea di cercare un nuovo lavoro la terrorizzava. E se il prossimo capo fosse stato peggio? E se si fosse ritrovata nella stessa situazione?

Ma le bollette dovevano essere pagate, così si costrinse a inviare candidature. Quando Morrison Technologies la chiamò per un colloquio, quasi non ci andò.

Quel colloquio cambiò tutto.

Blake era stato professionale, concentrato esclusivamente sulle sue qualifiche. Le chiese della sua esperienza nella gestione dei progetti, delle competenze nei software e della sua capacità di lavorare sotto pressione. Non una sola volta i suoi occhi vagarono. Non una sola volta la fece sentire a disagio. Alla fine del colloquio le offrì il lavoro immediatamente.

Lavorare per Blake fu curativo in modi che Jessica non si aspettava. Imparò a rilassarsi di nuovo, a fidarsi del fatto che non tutti gli uomini in posizione di potere avrebbero abusato della loro autorità. La cultura aziendale che Blake aveva creato era rispettosa e professionale. Aveva tolleranza zero per le molestie, e tutti lo sapevano.

Jessica lo aveva visto licenziare un direttore senior una volta per commenti inappropriati rivolti a una giovane analista. Quella decisione le fece guadagnare una lealtà assoluta.

Così, quando Rachel Torres, la sua migliore amica del reparto HR, entrò nel suo ufficio con gli occhi spalancati un martedì pomeriggio, Jessica capì che qualcosa non andava.

«Hai visto il programma delle riunioni di oggi pomeriggio?» chiese Rachel.

Jessica aprì il calendario e sentì il sangue gelarsi.

Riunione di partnership con Hayes Consulting Group alle 15:00. Partecipanti: Blake Morrison, Derek Sullivan, Trevor Hayes.

Trevor.

L’uomo che aveva infestato i suoi incubi per tre anni sarebbe stato nell’edificio tra meno di due ore.

(La storia continua con Jessica che, per sfuggire al suo ex capo molesto durante una festa aziendale, si siede impulsivamente sulle ginocchia di Blake per fingere una relazione. Ma la reazione di Blake dimostra che i suoi sentimenti sono reali. Da quel momento tutto cambia: Blake la protegge da Trevor, ammette di aver provato sentimenti per lei per anni e i due iniziano una relazione vera che cresce fino al matrimonio e a una vita insieme.)



