Pensavo fosse il mio passato… invece era molto peggio





Dopo ventitré anni di matrimonio credevo che tra me e mio marito non ci fossero più segreti.





Avevamo attraversato di tutto insieme: lavori persi, mutui, notti insonni con i bambini piccoli. La nostra vita non era perfetta, ma era solida.

O almeno così pensavo.

Quella sera Marco entrò in cucina mentre stavo lavando i piatti. Non disse subito nulla. Si sedette al tavolo e rimase a guardarmi.

Era strano.

Marco non era un uomo che faceva drammi.

“Va tutto bene?” chiesi.

Lui annuì lentamente.

“Devo farti una domanda… ma promettimi che dirai la verità.”

Mi asciugai le mani con lo strofinaccio e sorrisi.

“Dopo ventitré anni pensi ancora che ti mentirei?”

Lui non ricambiò il sorriso.

“Eri mai rimasta incinta prima di conoscere me?”

La domanda mi colpì come uno schiaffo.

Rimasi immobile.

“Perché me lo chiedi?”

Marco prese il telefono dal tavolo.

“Perché oggi mi ha scritto qualcuno.”

Scorse lo schermo e lo girò verso di me.

La foto mostrava un ragazzo di circa vent’anni. Capelli scuri, occhi profondi.

E qualcosa in quel volto mi fece gelare il sangue.

Quegli occhi.

Erano identici a quelli di Lorenzo.

Il mio primo amore.

Non pensavo a lui da anni.

Eravamo giovani, impulsivi, convinti che saremmo rimasti insieme per sempre. Poi la vita ci aveva separati all’improvviso.

Un trasferimento.

Una litigata stupida.

E basta.

Non ci eravamo mai più rivisti.

“Questo ragazzo si chiama Matteo,” disse Marco. “Dice che sua madre gli ha raccontato qualcosa prima di morire.”

Sentii un nodo stringermi la gola.

“Cosa?”

“Che suo padre potrebbe essere Lorenzo. E che Lorenzo, prima di sparire, stava con una ragazza di nome… Anna.”

Il mio nome.

Il silenzio nella cucina diventò pesante.

“Dice anche che è nato ventuno anni fa,” continuò Marco.

Ventuno.

Feci rapidamente un calcolo nella testa.

Ventuno anni fa io e Marco ci conoscevamo appena.

Non eravamo ancora sposati.

E in quel momento ricordai qualcosa che avevo sepolto nel passato.

Un ritardo.

Un test comprato di nascosto.

Una paura enorme.

Non avevo mai avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno.

Marco mi osservava attentamente.

“Anna,” disse piano. “Devo sapere la verità.”

Mi sedetti di fronte a lui.

Le mani mi tremavano.

“Quando Lorenzo e io ci siamo lasciati… avevo paura di essere incinta.”

Marco sgranò gli occhi.

“Paura?”

“Il test risultò negativo. O almeno… così pensavo.”

Il telefono sul tavolo vibrò.

Un nuovo messaggio.

Marco lo aprì.

Il ragazzo aveva scritto:

“Ho fatto un test del DNA con un parente di Lorenzo.”

Marco sollevò lentamente lo sguardo.

“Il risultato dice che è suo figlio.”

La stanza sembrava girare.

Se Lorenzo era davvero il padre…

allora quel ragazzo poteva essere collegato anche alla mia vita in un modo che non avevo mai immaginato.

Marco sospirò.

“Vuole incontrarti.”

Guardai la foto del ragazzo ancora una volta.

Quegli occhi.

Quel sorriso.

Per la prima volta dopo ventitré anni sentii il passato bussare alla porta con una forza impossibile da ignorare.

La domanda era una sola.

Se avessi aperto quella porta…

cosa avrei scoperto davvero?



