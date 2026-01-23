Perché la bara di Tony Dallara era blu: la spiegazione toccante della moglie Patrizia





La notizia della morte di Tony Dallara, avvenuta il 16 gennaio, ha colpito profondamente la sua famiglia e i fan. Il celebre cantante, noto per la sua carriera musicale, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di sua moglie Patrizia e della figlia Lisa. La scomparsa è stata inaspettata: dopo un intervento chirurgico per la frattura del femore, Dallara era stato trasferito in una struttura di riabilitazione, dove ha contratto un virus che ha complicato la sua situazione.





In un’intervista a Storie Italiane, Lisa ha spiegato le circostanze della scomparsa del padre: “Si era rotto il femore, si era operato e stava recuperando. Poi è stato trasferito in una struttura per la riabilitazione e lì ha preso un virus”. La figlia ha condiviso il dolore e la sorpresa della famiglia, che non si aspettava un epilogo così tragico.

A pochi giorni dai funerali, Patrizia è stata ospite nel programma di Caterina Balivo, dove ha ripercorso la loro storia d’amore e ha rivelato il motivo della scelta di una bara di colore blu per il marito. In un’intervista a La Volta Buona, andata in onda il 23 gennaio, Patrizia ha raccontato come si erano conosciuti: “Avevamo 19 anni di differenza e mi ha vista quando avevo solo 16 anni. Appena mi ha vista ha deciso che dovevo essere sua moglie. Mi ha dato pure fastidio questa sua presunzione. È stato un matrimonio voluto”.

Il dolore per la perdita di Tony Dallara è palpabile nelle parole di Patrizia, che ha descritto il vuoto lasciato nella sua vita: “Mi mancherà tutto, eravamo sempre insieme, forse anche troppo. Mi mancherà tutto. In questi ultimi cinque anni, che lui non stava bene, vivevamo in simbiosi”. La moglie ha evidenziato quanto fosse importante per lei la presenza del marito, sottolineando la loro intensa connessione.

Riguardo alla scelta della bara blu, Patrizia ha spiegato il significato dietro questa decisione: “Lui era un pittore e il blu era il suo colore preferito. Abbiamo pensato di fargli un omaggio facendo questa follia e siamo soddisfatti perché la gente lo ha apprezzato”. Questa scelta rappresenta non solo un tributo alla passione di Dallara per la pittura, ma anche un modo per celebrare la sua vita e il loro legame.

Il funerale di Tony Dallara ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno voluto rendere omaggio a un artista che ha segnato la musica italiana. La sua carriera, caratterizzata da successi e riconoscimenti, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale. La sua voce e le sue canzoni continueranno a vivere nei cuori di coloro che lo hanno amato.

La comunità musicale ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di Dallara, ricordando i momenti indimenticabili che ha regalato al pubblico. La sua figura rimarrà un simbolo di passione e dedizione alla musica, un’eredità che continuerà a ispirare le generazioni future.



