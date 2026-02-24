Perché non ho mai obbligato mio figlio a chiedere scusa





Mio figlio non deve attraversare le stesse difficoltà che ho vissuto io. Non ho mai obbligato il mio bambino di 8 anni a chiedere scusa a nessuno. È crudele costringerlo a fare cose che non vuole fare. Proprio l’altro giorno ha spinto un altro bambino al parco giochi e, invece di obbligarlo a chiedere scusa, mi sono seduta con lui su una panchina e gli ho chiesto come si sentiva.





Ha detto: “Ero arrabbiato perché l’altro bambino non voleva condividere l’altalena.”

Ho annuito, cercando di farlo sentire al sicuro per aprirsi. “E secondo te come si è sentito lui quando lo hai spinto?”

Ha guardato le sue scarpe per qualche secondo. “Probabilmente triste. O arrabbiato.”

Non gli ho detto cosa fare dopo. Ho lasciato che il silenzio restasse tra noi, permettendogli di stare con quel pensiero. Dopo qualche minuto si è alzato e si è avvicinato al bambino da solo. Io sono rimasta sulla panchina, fingendo di essere presa dal telefono.

L’ho visto calciare la terra in modo impacciato prima di mormorare qualcosa. Poi l’altro bambino ha annuito e sono tornati a correre verso le altalene come se nulla fosse successo.

È stato in quel momento che ho capito di stare facendo qualcosa di giusto.

Sono cresciuta in una casa dove le scuse erano una moneta di scambio. Non importava se le sentivi davvero—dovevi dirle per mantenere la pace. I miei genitori pensavano che le buone maniere fossero più importanti delle emozioni. Dovevamo dire “per favore” e “grazie” anche quando non ne avevamo voglia, e guai a non dire “scusa” abbastanza in fretta dopo una lite.

Mi ha resa risentita. Mi ha resa finta.

Così, quando è nato mio figlio, mi sono promessa che non avrei cresciuto un robot. Non volevo che fosse educato per paura o che dicesse cose solo per evitare una punizione. Volevo che intendesse davvero ciò che diceva. Che sentisse le sue emozioni e si prendesse il tempo per capirle.

Ovviamente, non tutti sono d’accordo con il mio modo di educare.

Soprattutto mia sorella, Laura.

È l’opposto di me. I suoi figli sono a letto alle otto, dicono “signora” e “signore” e non si permetterebbero mai di rispondere male. Li chiama “piccoli soldati” e, onestamente, lo sono. Educati, ordinati, obbedienti. Ma rigidi. Nervosi. Come se aspettassero costantemente il prossimo comando.

Laura è venuta a trovarci un paio di settimane fa, con le sue gemelle. Tutto è andato bene fino alla cena.

Mio figlio, Ethan, non voleva mangiare le verdure. Ha spinto via il piatto e ha chiesto se poteva avere solo pane e burro.

Laura sembrava inorridita. “Gli permetti di parlare così a tavola?”

Ho sorriso. “Ha chiesto, non ha preteso. E no, dovrà comunque mangiare un po’ di verdure.”

Ha sbuffato. “Non puoi essere seria.”

Più tardi quella sera mi ha affrontata in cucina.

“Gli stai lasciando fare tutto,” ha detto. “Nessuna struttura, nessuna conseguenza. Come farà a sopravvivere nel mondo reale?”

Ho sospirato. “Sta imparando a pensare con la propria testa.”

“I bambini hanno bisogno di disciplina,” ha ribattuto. “Devono sapere che esistono regole.”

“Regole, certo. Ma non obbedienza cieca. Voglio che capisca perché le regole contano, non che le segua per paura.”

Se n’è andata il mattino dopo quasi senza salutare.

Una settimana più tardi è successo qualcosa che mi ha scossa.

Eravamo al supermercato. Ethan era nel corridoio dei cereali quando ho sentito una donna urlare contro di lui.

“Ha preso l’ultima scatola!” gridava.

Mi sono avvicinata. Ethan era pallido.

La donna indicava una scatola schiacciata a terra.

Mi sono inginocchiata accanto a lui. “Sai cosa è successo?”

“Credo di averla urtata quando ho preso l’avena.”

Mi sono alzata. “Non chiederà scusa, ma pagherò io la scatola.”

La donna era sconvolta. “Non lo obbliga nemmeno a scusarsi?”

“No. Non l’ha fatto apposta. Non voglio che si scusi se non lo sente.”

In macchina, Ethan ha sussurrato: “Volevo chiedere scusa… ma avevo paura.”

Quelle parole mi hanno colpita.

La mattina dopo gli ho detto: “Se vuoi dire scusa, va bene. Non perché sei obbligato, ma perché può aiutare.”

Mi ha guardata. “Possiamo portarle un’altra scatola? Come regalo di pace?”

Così abbiamo fatto. Un bigliettino con una faccina sorridente e: “Scusa se ho causato problemi.”

Non l’abbiamo più rivista. Ma Ethan era orgoglioso. E io ho sentito qualcosa cambiare.

Nelle settimane successive, Ethan è diventato più disponibile a fare piccoli gesti spontanei. La maestra mi ha chiamata: “Ethan è molto gentile con un nuovo compagno. Sembra percepire quando qualcuno ha bisogno di supporto.”

Poi, inaspettatamente, Laura mi ha chiamata.

“Mia figlia Madison si sta chiudendo,” ha detto con la voce rotta. “Ho trovato un biglietto nello zaino. Dice che odia se stessa.”

Ci siamo incontrate. Per la prima volta Laura non era sulla difensiva. Era spaventata.

“Credo di averla terrorizzata nel silenzio,” ha ammesso.

Le ho detto: “Ho smesso di fare dell’‘avere ragione’ la priorità. Ho iniziato a fare dell’onestà l’obiettivo.”

Abbiamo fatto un piano per Madison. Nessuna scusa forzata. Controlli delicati. Un quaderno dove scrivere ciò che sentiva.

Settimane dopo, Laura mi ha mandato un video. Madison ed Ethan costruivano una capanna. Lei è caduta su un cuscino.

“Stai bene?” ha chiesto Ethan.

Lei ha annuito.

“Scusa se è stata colpa mia,” ha detto piano.

“Va bene,” ha risposto lei, sorridendo.

Laura mi ha scritto: “Sorride di più. Ha detto che non odia più se stessa.”

Sono rimasta a lungo a pensare a quelle parole.

Non ho mai obbligato Ethan a chiedere scusa perché volevo che imparasse quando conta davvero. E ora stava aiutando un’altra bambina a sentirsi abbastanza al sicuro da sorridere di nuovo.

Quella era la ricompensa.

La prova.

Essere genitori non significa imporre regole perfette. Significa crescere persone vere. Persone che capiscono che la gentilezza non è una performance—è connessione.

Alcuni pensano che educare significhi controllare. Ho imparato che significa fidarsi. E a volte la parte più difficile è credere che, se dai ai bambini spazio, troveranno da soli la strada verso il bene.

Lasciateli sentire.

Lasciateli volerlo davvero.

Lasciateli essere umani.



