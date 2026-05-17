Perché Sono su Lati Opposti?

Stavo prendendo la metropolitana con il mio migliore amico l’altro giorno, di ritorno da un concerto in città. Indossavamo giacche abbinate, o almeno così credevamo. Avevamo pianificato di portare entrambi le nostre giacche di jeans, la mia dalla sezione uomo di un negozio e la sua dalla sezione donna di un mercatino dell’usato, in onore dell’artista amante del denim. Durante il viaggio verso il Bronx, lui mi ha fatto notare che la mia giacca aveva i bottoni sul lato destro, mentre la sua li aveva sul lato sinistro. Sono rimasto sbalordito, perché non lo avevo mai notato prima.





Avendo anni di esperienza nel commercio al dettaglio, il mio amico mi ha spiegato che è normale che tutti gli abiti femminili abbiano i bottoni a sinistra e quelli maschili a destra. Essendo qualcuno che riflette costantemente sulle norme di genere, ero immediatamente curioso di capire il perché e ho deciso di fare una ricerca sull’argomento.

La pratica ha origine da antiche tradizioni sartoriali risalenti alla seconda metà del XIX secolo. In quell’epoca, le donne indossavano abiti molto più elaborati degli uomini, il che rendeva vestirsi al mattino tutt’altro che semplice. Strati su strati di tessuto, tra cui sottogonne, corsetti e tournure — strutture che le donne portavano sotto le gonne per ampliarne il volume e impedire che strascinassero — richiedevano l’aiuto di qualcuno per essere indossati correttamente.

Secondo Live Science, le donne della classe media e alta avevano spesso delle cameriere che le aiutavano a vestirsi. Allacciare, annodare e abbottonare può essere complicato, soprattutto quando si veste un’altra persona. Quindi, per rendere il lavoro più semplice a chi vestiva le signore, e poiché la maggior parte delle persone è destrorsa, i bottoni furono spostati sul lato destro del capo. Questo facilitava il compito delle cameriere, ma per chi lo indossava i bottoni si trovavano ora sul lato sinistro — il che, a meno di essere mancini, risultava un po’ scomodo da gestire da soli.

Da allora l’abbigliamento è diventato molto meno complicato, e i capi femminili pronti da indossare si mettono facilmente senza bisogno di aiuto. Ma centinaia di anni dopo, perché produciamo ancora abiti basandoci su vecchie norme di genere, anziché sulla mano dominante di chi li indossa?

Esplorando la mia collezione di camicie abbottonate, flanelle e giacche — acquistate per lo più nei mercatini dell’usato — la maggior parte degli abiti con bottoni che possiedo proviene dal reparto uomo. Le camicie che ho comprato nei negozi femminili sono sul fondo del mio armadio, dimenticate e spiegazzate.

Essendo destrorso, forse uno dei motivi è proprio la maggiore comodità nell’abbottonare una camicia da uomo.

Non ha più molto senso posizionare i bottoni sugli abiti in base al genere. Tuttavia, in linea con la nostra società in continua evoluzione sul tema del riconoscimento e dell’uguaglianza di genere, forse i grandi marchi del commercio al dettaglio si accorgeranno prima o poi di questa questione e romperanno finalmente il ciclo della storia.