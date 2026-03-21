Politica italiana a lutto: è morto Paolo Cirino Pomicino, uno degli ultimi protagonisti della Prima Repubblica





Con profonda commozione, si annuncia la scomparsa di Paolo Cirino Pomicino, figura di spicco della Democrazia Cristiana e ultimo grande esponente di tale partito ancora in vita.





Napoli, città natale di Pomicino, piange la perdita di “’o Ministro”, appellativo affettuoso con cui era conosciuto per la sua lunga e prestigiosa carriera ministeriale. Nel pomeriggio di oggi, giunge la notizia che ha scosso profondamente il capoluogo partenopeo: all’età di 87 anni, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia, ci lascia lo storico dirigente dello scudocrociato, protagonista di diverse stagioni della politica italiana.

Pomicino ha ricoperto importanti incarichi governativi, tra cui quello di Ministro della Funzione Pubblica nell’esecutivo guidato da Ciriaco De Mita nel biennio 1988-1989. Tuttavia, il periodo più significativo della sua carriera politica è stato senza dubbio quello compreso tra il 1989 e il 1992, quando ha assunto la responsabilità del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica sotto la presidenza del Consiglio di Giulio Andreotti. Pomicino è stato, inoltre, uno dei principali esponenti della corrente politica nota come “Primavera”.

L’ex Ministro della Democrazia Cristiana, Paolo Cirino Pomicino, è deceduto all’età di 87 anni presso la clinica Quisisana di Roma, alle ore 16:00. La notizia è stata confermata dall’esponente democristiano Gianfranco Rotondi, che ha dichiarato: “Sì, vi confermo questa dolorosa notizia. Ho parlato poco fa con la signora Lucia e, purtroppo, questa volta Paolo non ce l’ha fatta”. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, Pomicino era ricoverato da alcuni giorni e si è spento nel pomeriggio di sabato.

Paolo Cirino Pomicino è stato un leader di spicco della Democrazia Cristiana negli anni ’80, periodo in cui ha svolto un ruolo fondamentale nella vita politica del Paese. Prima di intraprendere la carriera politica, ha lavorato a Napoli come assistente medico. È stato Ministro nei governi Andreotti, contribuendo in modo significativo alla definizione delle politiche economiche e sociali del Paese.



