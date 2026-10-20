Dal coro di 30 elementi alle Paralimpiadi di Tokyo: le storie al ristorante di Primo Appuntamento (20 ottobre)





In onda su Real Time dalle 21:25 circa: i profili dei single e le coppie della puntata del 20 ottobre, tra passioni, ansie e voglia di rimettersi in gioco.





Martedì 20 ottobre torna in palinsesto su Real Time una nuova puntata di Primo Appuntamento 20 ottobre, prevista a partire dalle 21:25 circa. Anche in questo episodio il ristorante del programma accoglie single di età ed esperienze diverse, tra passioni personali, aspettative molto chiare e la tensione tipica del “primo appuntamento al buio”.

Primo Appuntamento 20 ottobre: Giada e Ivan: tra canto, pianoforte e voglia di uscire dagli schemi

Tra i volti della puntata c’è Giada, 33 anni, impiegata in una multinazionale dove si occupa di amministrazione e contabilità. Alla dimensione più “razionale” del lavoro affianca una passione dichiarata: cantare. Nel raccontarsi, si descrive come una ragazza “solare ma fredda” e spiega di vivere a Roma, senza però escludere l’idea di cambiare città se dovesse nascere qualcosa di importante.

Giada chiarisce subito anche che tipo di persona vorrebbe accanto: “A me piacciono le persone fuori dagli schemi e che non siano troppo rigide”. E aggiunge un dato sulla sua vita sentimentale: dall’ultima relazione sono passati tre anni.

Per lei arriva Ivan, 34 anni, che lavora come ottico optometrista e vive nei dintorni di Milano. Ivan ammette di non sentirsi infallibile quando si parla di relazioni: “In amore sono completamente cieco”. Nel suo profilo entrano però con forza anche le passioni: suona il pianoforte e racconta di aver dato vita a un coro di circa 30 elementi, formato da bambini e genitori.

Olimpia e Gian Filippo: l’incontro tra “idee chiare” e una storia di sport paralimpico

La puntata prosegue con Olimpia, 62 anni, dalla provincia di Torino. Lavora come erborista e floriterapeuta e si definisce una “donna di classe”. Nel suo modo di presentarsi, mette al centro due tratti che considera decisivi: “Sono estremamente empatica, ma anche esigente”. E lega questa consapevolezza all’età: “Quando si arriva a una certa età si hanno necessariamente le idee più chiare”.

Olimpia spiega di essere pronta a mettersi in gioco per trovare un compagno capace di starle accanto davvero. A cena con lei c’è Gian Filippo, 57 anni, nato a Genova e professione massaggiatore. Nel suo percorso personale spicca anche lo sport: è atleta paralimpico della Nazionale Italiana di canottaggio.

Gian Filippo racconta che in passato ha vissuto un grave incidente stradale, dal quale sono derivate diverse fratture. Dopo quel momento, spiega, è arrivata la svolta verso l’attività sportiva: un cammino che gli ha permesso di stabilire record e di arrivare a gareggiare alle Paralimpiadi di Tokyo. La serata con Olimpia si inserisce così tra il desiderio di ricominciare e l’incontro con una persona che rivendica, fin da subito, la necessità di una relazione solida e presente.

Irene e Manuel: agitazione, ambizioni e una filosofia “senza preclusioni”

Nel corso dell’episodio viene accolta anche Irene, 22 anni, originaria di Bergamo ma da qualche tempo residente in Spagna. Si presenta come una ragazza che punta dritto agli obiettivi e non nasconde l’emozione legata al contesto televisivo: “Sono determinata e mi prendo tutto ciò che voglio”. Subito dopo però ammette l’agitazione per l’esperienza nuova: “Sono molto agitata perché è il mio primo appuntamento al buio e non so cosa aspettarmi”.

Nel suo autoritratto c’è spazio anche per l’energia e per una certa irrequietezza: si definisce “allegra e simpatica” e racconta di intraprendere molte strade, anche se alcune, dice, finiscono per restare a metà. Dal punto di vista sentimentale, Irene spiega di essere single da circa un anno.

A condividere la cena con lei è Manuel, 23 anni, di Milano. Il suo profilo lavorativo è fatto di attività diverse: è istruttore di tennis, animatore turistico e lavora anche nel settore degli eventi. Sulla vita sentimentale, Manuel dichiara di essere single da sempre, motivando la cosa con un carattere che lui stesso definisce molto “pretenzioso”.

Nel presentarsi, mette in chiaro la cornice con cui guarda alle possibilità: la sua idea è che “niente deve precludere nient’altro”. E, pur dicendo di non considerarsi un tipo romantico, si descrive come “perseverante”, lasciando intendere che, se interessato, non molla facilmente.

Adriano e Lapo: sogni creativi, identità e il peso del “primo appuntamento al buio”

L’ultima coppia raccontata nella puntata di Primo Appuntamento 20 ottobre è composta da Adriano e Lapo. Adriano ha 23 anni, viene dalla provincia di Treviso e coltiva un obiettivo preciso: lavorare nel mondo dei libri e, più in generale, nella scrittura. Nel suo racconto personale condivide anche un’informazione importante: ha un Disturbo dello Spettro Autistico.

Adriano spiega che scrive storie d’amore gay perché sono i racconti che avrebbe voluto trovare quando era più giovane. Parlando del proprio percorso, descrive anche l’evoluzione dell’orientamento nel tempo: “In passato ho avuto un orientamento sessuale molto fluido”, ricostruendo le fasi tra scuole medie, inizio delle superiori e gli ultimi anni.

Dall’altra parte del tavolo c’è Lapo, 21 anni, che studia fashion design a Firenze e sogna di riuscire un giorno a lavorare nel settore della moda. Anche lui mette subito sul tavolo l’emozione del momento, spiegando di essere un ragazzo “molto ansioso” e di arrivare agitato perché, per lui, è la prima volta con un appuntamento al buio.

Nel complesso, la puntata intreccia profili molto diversi: chi arriva da una lunga pausa sentimentale, chi si rimette in gioco dopo esperienze difficili, chi vive la prima uscita al buio con entusiasmo e timore insieme, e chi prova a trasformare la propria storia personale in creatività e futuro.

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