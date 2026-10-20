Mio fratello è un vichingo – The Last Viking: trama, cast e dove è stata costruita la casa nel bosco

Mads Mikkelsen: Mio fratello è un vichingo – The Last Viking: trama, cast, location tra Danimarca e Svezia e spiegazione del finale.





Il film 2025 di Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas: trama, set costruito a Tollered, esterni in Fionia e spiegazione del finale.





Mio fratello è un vichingo – The Last Viking è un film del 2025, tra commedia nera e dramma, proposto su Sky Cinema Uno. Scritto e diretto da Anders Thomas Jensen, vede al centro Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas. Il titolo originale è Den sidste viking e la durata indicata è di circa 116 minuti.

La vicenda ruota attorno a due fratelli segnati da un’infanzia difficile e da una lunga separazione legata alla detenzione. L’idea di recuperare il denaro di una rapina li costringe a tornare nel luogo dove tutto è iniziato: la casa in cui sono cresciuti. Quella che parte come una ricerca “pratica” diventa via via un faccia a faccia con ciò che i due hanno rimosso o deformato: tra musica, identità assunte come maschere e improvvise esplosioni di violenza, il loro legame resta il vero motore emotivo della storia.

Mads Mikkelsen: Chi firma il film e chi sono i personaggi principali

La produzione è di Zentropa Entertainments4, in coproduzione con Zentropa Sweden e Film i Väst. I produttori indicati sono Sisse Graum Jørgensen e Sidsel Hybschmann. Dietro la macchina da presa, la fotografia è affidata a Sebastian Blenkov, mentre le musiche portano la firma di Jeppe Kaas.

Il film prosegue la collaborazione tra Jensen, Mikkelsen e Lie Kaas, un percorso comune che comprende anche Riders of Justice. Qui Nikolaj Lie Kaas interpreta Anker, un uomo che reagisce spesso con aggressività e rabbia. Mads Mikkelsen è invece Manfred, che nel presente della storia si presenta come John Lennon, rifiutando di rispondere alle aspettative di chi lo vorrebbe “com’era prima”.

Alla casa legata al passato dei due fratelli vivono ora Margrethe e Werner, interpretati rispettivamente da Sofie Gråbøl e Søren Malling. È proprio l’incontro tra i nuovi occupanti e i due uomini, carichi di tensioni e ossessioni, a far nascere un umorismo imprevedibile. Sullo sfondo, però, i ricordi e ciò che riaffiora dall’infanzia spingono la storia verso tonalità più cupe.

Dove è stato girato: tra Danimarca e Svezia, con una casa costruita per le riprese

Per le location, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking è stato girato tra Danimarca e Svezia. In Danimarca gli esterni includono l’isola di Fionia. La parte centrale del racconto, però, si appoggia a una scelta produttiva precisa: la casa della famiglia non è soltanto un luogo “trovato”, ma un edificio realizzato come scenografia.

La produzione ha infatti costruito l’abitazione in una foresta di Tollered, nel Västra Götaland (Svezia). Questo set diventa un unico spazio narrativo insieme al bosco circostante: dentro la casa si concentrano gli incontri più strani del presente, mentre fuori, tra alberi e terreno, restano sepolti ricordi e segreti che riguardano l’infanzia dei due fratelli.

L’isolamento della proprietà, come viene descritto nel materiale disponibile, aiuta il film ad alternare registri: la convivenza forzata può scivolare nella comicità, ma basta poco perché la ricerca del bottino e la pressione del passato alzino il livello della tensione. Per Anker, tornare lì significa interrompere la fuga da ciò che non ha mai davvero affrontato.

La trama: il bottino, l’identità “John Lennon” e l’esperimento dei Beatles

La storia riparte da un punto preciso: dopo quindici anni di carcere, Anker torna libero e vuole rimettere le mani sul bottino, che ritiene affidato a Manfred. Il problema è che il fratello non si comporta come Anker immagina: Manfred si identifica con John Lennon e questa nuova identità rompe subito l’equilibrio. Nella prima fase, Anker ragiona soprattutto in termini di denaro e di fuga: recuperare i soldi, ripartire e lasciarsi alle spalle le conseguenze della rapina.

La situazione si complica quando riappare Flemming, un criminale determinato a impadronirsi del bottino. A quel punto Anker decide di portare Manfred nella vecchia casa della madre, dove il denaro sarebbe stato nascosto. Ma la proprietà non è più “loro”: ora è gestita come alloggio turistico da Margrethe e Werner. I due fratelli, quindi, non soltanto cercano tracce e indizi, ma sono costretti a una convivenza piena di attriti con i nuovi padroni di casa, mentre emergono versioni discordanti del passato.

In questo clima arriva anche una proposta che spinge la storia verso il surreale. Lothar, che si presenta come esperto dei problemi di Manfred, suggerisce un esperimento: ricostituire i Beatles. Alla casa si uniscono Anton e Hamdan, convinti a loro volta di incarnare membri del gruppo. Le prove musicali diventano così un terreno instabile, dove identità e repertorio cambiano di continuo. Anker, pur di ottenere la collaborazione del fratello e arrivare ai soldi, sceglie di stare al gioco.

Intanto i ritorni all’infanzia chiariscono quanto abbiano pesato le violenze del padre. Manfred, da bambino, si identificava con un vichingo e veniva preso di mira per la sua diversità. Anker provava a difenderlo, ma finiva comunque travolto dalle punizioni. Nel presente, l’impazienza di Anker rischia di ripetere la stessa dinamica: la richiesta che Manfred “si adegui” diventa più forte della capacità di capire la sua paura.

Il punto di rottura arriva quando crolla l’autorità di Lothar: emerge infatti che anche lui è un paziente fuggito. Quasi in parallelo, Flemming raggiunge la proprietà e sequestra i due fratelli. La minaccia criminale si intreccia con la crisi della convivenza e obbliga Anker a una scelta: quanto vale davvero la sicurezza di Manfred rispetto all’ossessione per il bottino?

Il finale spiegato: cosa viene scoperto nel bosco e come si chiude la storia

Nel finale, Flemming mutila una mano a Manfred e lo costringe a guidare fino al nascondiglio. La fuga si conclude con un incidente che, secondo la ricostruzione disponibile, elimina la minaccia del criminale. Dopo aver liberato Anker, Manfred lo porta nel bosco: lì, con il ritrovamento degli effetti del padre, torna in superficie un delitto che i due avevano rimosso.

Da bambini, Manfred aveva fatto cadere il padre per difendere il fratello; Anker lo aveva poi ucciso per fermare le violenze. A quel trauma si aggancia anche un elemento esterno che per Manfred diventa decisivo: la notizia televisiva della morte di John Lennon, trasmessa in quel momento, che si lega nella sua mente all’esperienza vissuta.

Il racconto prosegue con una svolta nel rapporto tra i due: Anker arriva ad accettare davvero il fratello e decide di dire la verità a Freja. Il denaro viene recuperato sotto un vecchio carretto trasformato in aiuola, riconoscibile grazie a una runa. Sul versante musicale, i personaggi arrivano all’esibizione al concorso come Flying Beavers, cantando Twist and Shout, mentre Anker osserva sorridendo tra il pubblico.

La chiusura riprende anche una favola animata: il capo vichingo impone a tutti le mutilazioni subite dal figlio, fino a una decapitazione collettiva. È un epilogo grottesco che porta all’estremo l’idea di un’uguaglianza costruita cancellando le differenze. Nel percorso dei due fratelli, invece, la riconciliazione passa da un passaggio opposto: smettere di pretendere che Manfred corrisponda a un modello e riconoscere ciò che è.

Il cast completo

Mads Mikkelsen : Manfred / John

: Manfred / John Nikolaj Lie Kaas : Anker

: Anker Sofie Gråbøl : Margrethe

: Margrethe Søren Malling : Werner

: Werner Bodil Jørgensen : Freja

: Freja Lars Brygmann : Lothar

: Lothar Kardo Razzazi : Hamdan

: Hamdan Nicolas Bro : Flemming

: Flemming Peter Düring : Anton

: Anton Anette Støvelbæk: dottoressa Halberg

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