Come finisce L’eclissi del cuore su Tv8: trama, finale e dove è stato girato il film con Sarah Drew e Matt Long

L’eclissi del cuore: film romantico 2026 su Tv8 con Sarah Drew e Matt Long. Trama, finale, cast e location in Columbia Britannica.





Il film romantico del 2026 su Tv8: Sarah Drew e Matt Long tra giornalismo, astronomia, seconde possibilità e riprese in Columbia Britannica.





L’eclissi del cuore (titolo originale The Stars Between Us) è un film televisivo romantico del 2026 proposto da Tv8 e diretto da Michael Robison. Dura circa 84 minuti e mette al centro due protagonisti legati da un ricordo rimasto in sospeso: Sarah Drew e Matt Long interpretano una giornalista e un professore di astronomia che, sette anni prima, si erano incontrati per caso durante un’eclissi solare.

Quel primo incrocio, rapido e intenso, non aveva però lasciato spazio a una conoscenza vera. La storia riparte quando un nuovo evento astronomico li riporta nello stesso luogo: l’occasione sembra perfetta per riprendere un discorso interrotto, ma tra obiettivi di carriera, imprevisti e nuove amicizie, ritrovarsi si rivela meno semplice del previsto. L’asse romantico si intreccia così con un percorso di crescita personale: prima di immaginare un futuro insieme, entrambi devono recuperare fiducia nelle proprie possibilità.

Sarah Drew: Regia, sceneggiatura e cast: chi sono i protagonisti

Dietro la macchina da presa c’è Michael Robison, mentre la sceneggiatura porta la firma di Tim Huddleston. Il film è prodotto da Front Street Pictures e Hallmark Media, con Charles Cooper indicato come produttore. Sul fronte tecnico, la fotografia è affidata a William McKnight, il montaggio a Saeed Vahidi e le musiche a Mikel Hurwitz. L’eclissi del cuore rientra nella programmazione romantica Hallmark e costruisce la sua trama attorno al tema delle seconde opportunità, collocandole in un contesto riconoscibile: quello del giornalismo televisivo.

Sarah Drew interpreta Kim Gallagher, una donna divorziata che prova a rimettere in carreggiata la propria carriera. Matt Long è Malcolm Brooks, docente che vive l’astronomia anche come missione divulgativa. Attorno a loro ruotano Claire e Travis, interpretati rispettivamente da Donna Benedicto e Noah Paul: la loro conoscenza innesca una linea sentimentale parallela, utile anche a creare ponti tra i gruppi di personaggi che finiscono più volte per sfiorarsi senza comprendere subito i legami che li uniscono.

Dove è stato girato: dal set canadese alla città dell’Illinois della storia

Le riprese di L’eclissi del cuore sono state realizzate in Canada, nella Columbia Britannica, tra Victoria e Vancouver. Queste aree sono state utilizzate per “sostituire” gli scenari americani previsti dalla vicenda. In particolare, Victoria fornisce gli spazi urbani che ricreano l’atmosfera della cittadina raggiunta dai personaggi in vista dell’evento astronomico. La lavorazione, secondo le informazioni disponibili, risale all’estate del 2025.

È importante distinguere tra set e ambientazione narrativa: la storia si svolge principalmente a Carbondale, nell’Illinois, meta in cui Kim e Malcolm tornano proprio per l’eclissi. Il racconto ricorda anche due punti di riferimento legati alla vita dei protagonisti: Chicago, associata al lavoro di Kim in una televisione, e l’Arizona, collegata invece all’attività accademica di Malcolm.

La trama: un incontro durante un’eclissi e una seconda possibilità sette anni dopo

Sette anni prima, Kim e Malcolm si conoscono in modo del tutto casuale durante un’eclissi. Lei coltiva un interesse autentico per l’astronomia; lui, in quel periodo, è concentrato sugli studi scientifici e riesce a trasmettere la propria passione con un entusiasmo che colpisce. È una conversazione breve ma memorabile: entrambi ne restano segnati, eppure la vita li riporta subito altrove. Sono già impegnati sentimentalmente e, soprattutto, si separano senza scambiarsi nomi o contatti: ciò che rimane è un ricordo nitido, ma incompleto.

Nel presente, Kim è divorziata, ha una figlia e lavora per una tv di Chicago. Vorrebbe fare un salto di qualità e diventare reporter, ma porta con sé il peso di un episodio precedente: un blocco davanti alla telecamera che ha intaccato la sua credibilità. Quando si apre la possibilità di seguire l’eclissi a Carbondale, decide di candidarsi per l’incarico. Al viaggio partecipano anche Claire, amica e operatrice con più esperienza, e Reed, produttore inesperto che deve ancora farsi le ossa sul campo.

Nello stesso periodo, anche Malcolm arriva a Carbondale. Insegna astronomia in Arizona e spera di far leggere il proprio manoscritto al noto dottor Longford. Con lui c’è Travis, un collega che insegna cinema. Mentre Claire e Travis iniziano a frequentarsi e a conoscersi meglio, Kim e Malcolm continuano invece a incrociarsi senza riconoscersi davvero: per una serie di coincidenze finiscono sempre a un passo dall’incontro. A complicare ulteriormente le cose entra in scena anche una festa in maschera, che invece di chiarire le identità aggiunge confusione.

Parallelamente, la trasferta diventa una prova di resistenza professionale. L’organizzazione non fila liscia: Kim deve gestire le proprie insicurezze, i problemi operativi e anche la concorrenza di un altro reporter. Il rapporto con Reed, inizialmente teso, cambia quando i due smettono di ostacolarsi a vicenda e cominciano a lavorare come una squadra. In questo quadro, l’intervista a Longford assume un peso decisivo: da quel momento il servizio potrebbe ottenere una visibilità nazionale.

Il finale spiegato: cosa succede il giorno dell’eclissi

Arriva infine il giorno dell’eclissi, e con esso il momento che dovrebbe coronare il lavoro e i progetti di tutti. Proprio allora, Longford non riesce a presentarsi in tempo per l’intervista prevista. A sorpresa, Malcolm viene chiamato a sostituirlo e si trova davanti a Kim durante una diretta televisiva: è lì, sotto la pressione del collegamento, che i due riconoscono finalmente la persona incontrata sette anni prima.

Dopo la diretta, si ritagliano il primo spazio reale per parlarsi e, nella svolta romantica del racconto, si baciano. Il paradosso narrativo è che, presi dall’emozione del ricongiungimento, finiscono per perdere l’eclissi che li aveva riportati nello stesso posto.

Longford arriva in un secondo momento, valuta positivamente l’intervento in tv e accetta di prendere in considerazione il manoscritto di Malcolm, accennando anche a un possibile contatto con il proprio agente letterario. Inoltre invita entrambi al suo podcast. Nell’ultimo collegamento, Malcolm esprime la volontà di trascorrere con Kim anche la prossima eclissi: un modo per indicare che la relazione è appena iniziata, mentre sullo sfondo si apre anche una prospettiva professionale concreta per entrambi.

Cast completo: tutti gli attori presenti

Sarah Drew: Kim Gallagher

Matt Long: Malcolm Brooks

Donna Benedicto: Claire

Noah Paul: Travis

Grayson Maxwell Gurnsey: Reed

Junnicia Lagoutin: Meredith

Benjamin Wilkinson: Steve

Greg Rogers: dottor Stanley Longford

Kevin O’Grady: Pete Whitaker

Iris Quinn: Beth

Phoenyx Harlow Ellis: Anna

Katherine Evans: Samantha

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