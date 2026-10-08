Programmi tv stasera 8 ottobre 2026, tra fiction, soap e film da non perdere





La programmazione televisiva di stasera 8 ottobre 2026 offre una ricca selezione di appuntamenti tra fiction, soap opera, film e programmi di approfondimento, distribuiti sulle principali reti italiane. Gli spettatori potranno scegliere tra contenuti di intrattenimento variegati, che spaziano dalla narrativa ospedaliera alle indagini giornalistiche, dai thriller adrenalinici ai talk show di attualità.





Programmi tv stasera 8 ottobre 2026: fiction, soap e approfondimento

Rai 1 conferma il suo impegno nella fiction italiana con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie, con Luca Argentero protagonista, sarà trasmessa in prima serata dalle 21:30 con due nuovi episodi intitolati Coordinazione e Maledetto lunedì. La fiction continua a raccontare la complessità quotidiana di un reparto ospedaliero, mettendo in luce sia i casi clinici sia le dinamiche personali e professionali dei personaggi coinvolti.

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Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Rai 1 – Programmazione ufficiale e diretta streaming.

Prima di Doc, Rai 1 manda in onda Affari Tuoi alle 20:35, mentre in seconda serata è previsto Porta a Porta, talk di approfondimento che offre una panoramica sulle questioni politiche e sociali del momento.

Su Canale 5, dalle 21:21, va in onda la soap turca Tutto per la mia famiglia, con la seconda stagione che si arricchisce di nuovi episodi in prima visione assoluta. La trama prosegue seguendo le tensioni familiari e le scelte decisive dei protagonisti. Nel preserale come di consueto, è in programma La Ruota della Fortuna.

Rai 2 dedica la serata all’approfondimento giornalistico con Ore 14 Sera, in onda dalle 21:20. Il programma presenta casi giudiziari, cronaca e temi di attualità avvalendosi di reportage e analisi in studio, consolidando la tradizione del giovedì sera del canale di trattare contenuti di interesse pubblico.

Film e talk show nelle principali reti e sulle reti tematiche

Sul fronte cinematografico, Rai 3 propone alle 21:15 il film Hit Man – Killer per caso, una pellicola che mescola commedia nera e crime, diretta da Richard Linklater e interpretata da Glen Powell. Su TV8, alle 21:40, è in programmazione The Equalizer 2 – Senza perdono, un action thriller con Denzel Washington, sequel della nota saga creata da Antoine Fuqua.

Rete 4 alle 21:33 trasmette Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio che mette al centro politica, economia e attualità tramite dibattiti e ospiti qualificati. Italia 1 dalle 21:15 presenta invece Le Iene, con inchieste, interviste e servizi realizzati dai suoi inviati sul territorio.

La7 propone in prima serata Piazzapulita alle 21:15, la trasmissione di Corrado Formigli che affronta tematiche politiche e sociali con reportage e dibattiti approfonditi.

Sul canale Nove, alle 21:30, è trasmessa una nuova puntata di Buy It Now – Mai più senza, format che vede inventori e creativi presentare nuovi prodotti a potenziali compratori, puntando a valorizzare idee innovative.

Le altre reti Rai offrono una varietà di film e spettacoli: su Rai 4 alle 21:20 va in onda il thriller The Silencing – Senza voce con Nikolaj Coster-Waldau, ambientato in scenari isolati. Rai 5 propone il balletto Giselle, mentre Rai Movie trasmette alle 21:10 Soldado, thriller d’azione con Benicio Del Toro e Josh Brolin, focalizzato sulla guerra ai cartelli della droga.

Iris alle 21:15 manda in onda Arma letale 2, celebre sequel della saga action con Mel Gibson e Danny Glover, mentre Cine34 alle 21:00 propone la commedia italiana classica Ricky & Barabba con Renato Pozzetto e Christian De Sica.

Completano la serata film in chiaro su altri canali: sul canale 20 è programmato Codice Unlocked, La5 trasmette la commedia romantica Crazy & Rich, e TwentySeven offre il cult I Goonies.

La programmazione Sky Cinema per la serata

Per gli abbonati Sky Cinema, la serata si conferma ricca di titoli importanti. Sky Cinema Uno propone alle 21:15 Kingsman: Secret Service, spy movie adrenalinico diretto da Matthew Vaughn. Sky Cinema Stories trasmette Il professore e il pinguino, film ispirato a eventi reali che narra una vicenda di amicizia e scuola.

Sky Cinema Collection diffonde la pellicola Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvatores, che racconta le vicende di un gruppo di soldati italiani su un’isola greca durante la Seconda Guerra Mondiale. Sky Cinema Family offre una commedia natalizia fuori stagione con Ops! È già Natale, mentre Sky Cinema Action propone Rush, il film di Ron Howard sulla storica rivalità in Formula 1 tra Hunt e Lauda.

Sky Cinema Suspense trasmette alle 21:00 il thriller Il giorno sbagliato con Russell Crowe, e Sky Cinema Comedy presenta Tolo Tolo, commedia italiana diretta e interpretata da Checco Zalone.

Infine, Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda Downton Abbey – Il gran finale, nuovo capitolo del noto franchise britannico, mentre Sky Cinema Drama propone Tre ciotole, adattamento del romanzo di Michela Murgia con Alba Rohrwacher ed Elio Germano.

In sintesi, i programmi tv di stasera 8 ottobre 2026 propongono agli spettatori un palinsesto variegato e ricco, che soddisfa gusti diversi dall’intrattenimento leggero alla fiction impegnata, dal cinema d’azione al dibattito politico, assicurando una scelta ampia e articolata su tutte le principali emittenti italiane.

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