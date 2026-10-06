Cosa vedere stasera in tv: programmi del 6 ottobre 2026 tra fiction, show e tragedie





6 ottobre 2026

Per la serata di martedì 6 ottobre 2026, la televisione italiana propone un ventaglio di scelte che va dai grandi appuntamenti con la fiction e l’intrattenimento agli approfondimenti e alle pellicole di genere. Rai 1 continua a dedicare la prima serata a Tutto l’amore che resta, mentre Canale 5 celebra i trent’anni di Zelig con la seconda parte dello show.





Si parte da Rai 1, dove alle 21:30 va in onda il terzo episodio della fiction che racconta le dinamiche tra studenti e le loro dilemmi emotivi e di crescita. Il racconto prosegue anche nella seconda serata con il quarto episodio, mantenendo il filo narrativo che ha coinvolto il pubblico fin dall’inizio. Prima dell’inizio della fiction, la rete trasmette i consueti appuntamenti con Reazione a catena, il Tg1, Cinque Minuti e Affari tuoi. Porta a Porta, il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa, chiude la serata.

Sul fronte dell’intrattenimento, Canale 5 dedica la prima serata a Zelig 30 parte seconda, la prosecuzione dell’evento celebrativo per i tre decenni di uno dei format comici più amati d’Italia. La trasmissione si apre alle 21:20, preceduta dalla ruota di La Ruota della Fortuna, e propone una selezione di momenti comici, monologhi e ospiti storici per omaggiare la tradizione di questo show.

Rai 2 punta sull’appuntamento con Boss in incognito, il docu-reality a partire dalle 21:20, in cui imprenditori e manager si calano in prima persona nella quotidianità delle loro aziende sotto copertura, per capirne le difficoltà e le dinamiche interne a stretto contatto con i dipendenti. Prima dell’inizio, Tg2 Post offre un’anteprima sulle notizie del giorno. In seconda serata, la rete trasmette il film Per tutta la vita, una commedia sentimentale con Ambra Angiolini e Luca Bizzarri.

Rai 3 sceglie ancora una volta l’approfondimento politico e sociale con Filorosso, in onda alle 21:15. Il programma propone un confronto serrato tra esperti e ospiti sulla cronaca, sulle questioni economiche e di attualità, arricchito da collegamenti e testimonianze.

Rete 4 programma alle 21:34 Verità nascoste, serata dedicata a storie di cronaca e vicende giudiziarie che vanno a illuminare angoli della realtà spesso trascurati, mantenendo un’attenzione particolare sui retroscena.

Su Italia 1, la prima serata è occupata da Non Stop, un thriller d’azione che coinvolge protagonisti del calibro di Liam Neeson e Julianne Moore. Ambientato quasi interamente su un volo aereo ad alta tensione, il film promette un susseguirsi di colpi di scena. La pellicola inizia alle 21:26; in seconda serata, sempre Italia 1 manda in onda Snakes on a Plane.

La7 conferma il suo tradizionale talk politico di Martedì alle 21:15 con Giovanni Floris al comando, che invita ospiti per dibattere e commentare le ultime novità riguardanti politica, economia e attualità.

Il palinsesto di TV8 mette in primo piano il talent musicale X Factor, con una nuova puntata alle 21:40, ricca di performance live, giudizi e aggiornamenti sul percorso degli aspiranti cantanti.

Sul Nove, alle 21:30, la serata è tutta dedicata a Vajont: una tragedia italiana, speciale che ripercorre la storica catastrofe attraverso ricostruzioni, testimonianze e riflessioni sulla tragedia che ha segnato profondamente la memoria nazionale.

Per gli appassionati di cinema in chiaro, la serata propone un ampio catalogo di film: Rai 4 trasmette Dangerous Animals, un horror thriller; Rai 5 propone Il buco in testa, un dramma recitato da Teresa Saponangelo e Tommaso Ragno; Rai Movie racconta la Seconda guerra mondiale con La battaglia di Midway; Iris trasmette il western La frustata; Cine34 punta su Scusate il ritardo, commedia diretta e interpretata da Massimo Troisi.

Anche l’offerta di Sky Cinema si presenta variegata: a Sky Cinema Uno alle 21:15 va Il Ministero della Guerra Sporca, action bellico di Guy Ritchie ispirato a fatti reali; Sky Cinema Action propone Greenland 2 – Migration, sequel del thriller catastrofico; Sky Cinema Collection riserva spazio a Le ali della libertà, un classico con Tim Robbins e Morgan Freeman; Sky Cinema Comedy manda in scena Fuochi d’artificio, commedia italiana dal piglio leggero; Sky Cinema Drama racconta Una notte a New York, storia intima in un taxi; Sky Cinema Family propone Ender’s Game, fantascienza tratta da un romanzo di Orson Scott Card.

Quella di martedì 6 ottobre si configura dunque come una serata ricca e pensata per soddisfare una vasta gamma di gusti, sia per chi predilige la fiction e le storie seriali, sia per chi ama spettacoli di intrattenimento, documentari o film di vario taglio.

La presenza di eventi speciali, come la celebrazione dei trent’anni di Zelig o la serata dedicata alla tragedia del Vajont, aggiunge ulteriore interesse a un palinsesto televisivo che si dimostra ancora una volta capace di spaziare con efficacia tra generi e formati diversi.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Boss in incognito – Rai Play.

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