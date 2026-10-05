Programmi TV stasera lunedì 5 ottobre 2026, cosa vedere, guida tv





La serata televisiva di lunedì 5 ottobre 2026 si apre con un appuntamento sportivo di rilevo su Rai 1. Dallo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, in diretta a partire dalle 20:30, è in programma l’incontro di UEFA Nations League tra Italia e Turchia, un evento che catalizza l’attenzione degli appassionati di calcio nella prima serata. Dopo il fischio finale, Rai 1 prosegue con la trasmissione del programma “Cose nostre” e il Tg1 Sera per aggiornare sui fatti del giorno.





In contemporanea, Canale 5 risponde con una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda dalle 21:20. Il reality show, guidato da Ilary Blasi, torna a raccontare le tensioni, le alleanze e le nomination che animano la Casa, mantenendo alta l’attenzione di un pubblico fedele e appassionato. La serata su Canale 5 è anticipata dal gioco “La Ruota della Fortuna”, confermandosi una delle offerte più seguite del prime time.

Rai 2 propone alle 21:20 il film “La ragazza della palude”, diretto da Olivia Newman e ispirato al romanzo di Delia Owens. La pellicola racconta la storia di Kya, una giovane donna che cresce isolata nelle paludi della Carolina del Nord e si trova coinvolta in un’indagine per omicidio. Un intreccio che combina dramma e mistero, mettendo in luce il confronto tra la protagonista e una comunità intrisa di pregiudizi. In seconda serata, Rai 2 offre anche “Challengers”.

Rai 3 dedica la prima serata al programma “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti. Il talk si concentra sui temi politici, sociali e di attualità, analizzando i principali fatti del momento con ospiti e approfondimenti.

Anche Rete 4 mantiene un approccio di informazione e dibattito con “Quarta Repubblica” di Nicola Porro dalle 21:33. Il programma approfondisce politica, economia e cronaca attraverso confronti con esperti e protagonisti.

Italia 1 mette invece in palinsesto l’action movie “Jack Reacher: Punto di non ritorno” con Tom Cruise, in onda dalle 21:21. Il film segue le nuove indagini dell’ex maggiore della polizia militare, coinvolto in un caso ad alto rischio.

La7 programma alle 21:15 una puntata di “La torre di Babele”, condotta da Corrado Augias, che unisce riflessioni su storia, politica, cultura e questioni di attualità.

Per chi preferisce il cinema sentimentale, TV8 manda in onda “Io prima di te” alle 21:40. Il film, tratto dal romanzo di Jojo Moyes, racconta una travolgente storia d’amore con Emilia Clarke e Sam Claflin.

Nove, alle 21:30, propone una nuova puntata di “Little Big Italy”, con Francesco Panella impegnato alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero, tra tradizione culinaria e identità culturale.

Altri film completano l’offerta della serata: su Rai 4, alle 21:20, “High Forces – Emergenza ad alta quota”, un thriller ambientato su un aereo coinvolto in una crisi improvvisa; Rai 5 trasmette “Green Border”, un dramma di Agnieszka Holland ambientato lungo il confine tra Bielorussia e Polonia; Rai Movie propone alle 21:10 il classico western “Per un pugno di dollari”, diretto da Sergio Leone e con Clint Eastwood protagonista.

Iris, Cine34 e il canale 20 arricchiscono la serata con “King Arthur”, “Se mi vuoi bene” e “Tenet”, mentre La5 invita a vedere “A Star is Born”.

Sul fronte Sky, la programmazione cinematografica di lunedì 5 ottobre include su Sky Cinema Uno alle 21:15 “Top Gun”, nel quale Tom Cruise interpreta un giovane pilota di caccia. In prima serata, su Sky Cinema Action si può seguire “12 Soldiers”, film d’azione ispirato a una missione militare post 11 settembre, mentre su Sky Cinema Family va in onda “Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi”, un’avventura fantasy per tutta la famiglia. Non manca il thriller “Sotto attacco” con Stephen Dorff su Sky Cinema Drama alle 21:00, e ancora alle 23:10 su Sky Cinema Uno “Afterburn – Dopo l’apocalisse”, un action post-apocalittico interpretato da Dave Bautista, ambientato in un mondo devastato da una catastrofe solare.

Questa varietà di proposte offre a ogni spettatore l’opportunità di scegliere tra sport, intrattenimento, approfondimento, thriller, dramma e commedie sentimentali, confermando il lunedì sera un momento importante per la programmazione televisiva italiana nel 2026.

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