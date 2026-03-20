“Quando si parla dell’emittente, cala il gelo”. Lilli Gruber ferma tutto in pochi secondi





Lilli Gruber, conduttrice di “Otto e Mezzo”, ha interrotto il suo ospite, Italo Bocchino, durante la trasmissione, mentre questi criticava la gestione della campagna elettorale per il referendum sulla giustizia da parte di La7. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva segnalato alla rete di Urbano Cairo una presunta eccessiva copertura del fronte del “No” rispetto a quello del “Sì”. La7 ha quindi adottato misure correttive per garantire il rispetto della par condicio, analogamente a quanto fatto da Mediaset in risposta alle stesse indicazioni.





Nonostante ciò, la Gruber ha menzionato Mediaset per evidenziare lo squilibrio informativo relativo al referendum. Bocchino, direttore del Secolo d’Italia, ha replicato sottolineando che anche La7 era stata oggetto di un ordine di riequilibrio da parte dell’Agcom. La Gruber, tuttavia, ha interrotto Bocchino a metà frase, ripetendo “Archiviato, archiviato, Bocchino archiviato”. Bocchino ha poi precisato che l’ordine di riequilibrio per La7 era stato archiviato in seguito al raggiungimento di un giusto e corretto riequilibrio.





Lilli Gruber, conduttrice di “Otto e Mezzo”, ha interrotto il suo ospite, Italo Bocchino, durante la trasmissione, mentre questi criticava la gestione della campagna elettorale per il referendum sulla giustizia da parte di La7. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva segnalato alla rete di Urbano Cairo una presunta eccessiva copertura del fronte del “No” rispetto a quello del “Sì”. La7 ha quindi adottato misure correttive per garantire il rispetto della par condicio, analogamente a quanto fatto da Mediaset in risposta alle stesse indicazioni. Nonostante ciò, la Gruber ha menzionato Mediaset per evidenziare lo squilibrio informativo relativo al referendum. Bocchino, direttore del Secolo d’Italia, ha replicato sottolineando che anche La7 era stata oggetto di un ordine di riequilibrio da parte dell’Agcom. La Gruber, tuttavia, ha interrotto Bocchino a metà frase, ripetendo “Archiviato, archiviato, Bocchino archiviato”. Bocchino ha poi precisato che l’ordine di riequilibrio per La7 era stato archiviato in seguito al raggiungimento di un giusto e corretto riequilibrio.