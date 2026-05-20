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Quanti cerchi ci sono davvero nell’immagine?

Emanuela B.
20/05/2026
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Se hai passato minuti a contare ogni dettaglio della padella… non sei l’unico.



La maggior parte delle persone vede subito gli 8 tuorli, ma i cerchi nascosti sono molti di più.

La risposta finale

Nell’immagine ci sono 22 cerchi.

Ecco dove si trovano:

  • 8 tuorli delle uova
  • 1 grande cerchio della padella
  • 2 occhi dello smiley
  • 1 contorno della faccina
  • 1 vite metallica al centro
  • diversi piccoli cerchi e forme rotonde nei riflessi, nel manico e nei dettagli della padella

Molti si fermano a 8 o 10, mentre chi osserva attentamente riesce a superare i 20.

Cosa significa secondo il quiz?

Secondo il gioco virale:

  • Chi vede pochi cerchi sarebbe più impulsivo e diretto
  • Chi ne vede molti sarebbe più analitico e attento ai dettagli
  • Chi arriva vicino alla risposta finale tende a osservare ogni piccolo particolare

Ovviamente non è un vero test psicologico, ma solo un modo divertente per mettere alla prova l’attenzione e far discutere gli amici sui social.

E tu… quanti ne avevi contati prima di leggere la risposta?

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