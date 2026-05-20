Quanti cerchi ci sono davvero nell’immagine?

Se hai passato minuti a contare ogni dettaglio della padella… non sei l’unico.
La maggior parte delle persone vede subito gli 8 tuorli, ma i cerchi nascosti sono molti di più.
La risposta finale
Nell’immagine ci sono 22 cerchi.
Ecco dove si trovano:
- 8 tuorli delle uova
- 1 grande cerchio della padella
- 2 occhi dello smiley
- 1 contorno della faccina
- 1 vite metallica al centro
- diversi piccoli cerchi e forme rotonde nei riflessi, nel manico e nei dettagli della padella
Molti si fermano a 8 o 10, mentre chi osserva attentamente riesce a superare i 20.
Cosa significa secondo il quiz?
Secondo il gioco virale:
- Chi vede pochi cerchi sarebbe più impulsivo e diretto
- Chi ne vede molti sarebbe più analitico e attento ai dettagli
- Chi arriva vicino alla risposta finale tende a osservare ogni piccolo particolare
Ovviamente non è un vero test psicologico, ma solo un modo divertente per mettere alla prova l’attenzione e far discutere gli amici sui social.
E tu… quanti ne avevi contati prima di leggere la risposta?
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