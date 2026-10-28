«Quel binario non lo controllo»: poi notai il borsone abbandonato





Il pavimento di cemento tremò per una frazione di secondo, trasmettendo una vibrazione sorda attraverso le suole spesse dei miei stivali antifortunistica. Il rumore non era stato un’esplosione distruttiva, non ancora, ma il fragore metallico di una lamiera di copertura che si era deformata sotto una pressione intollerabile, cedendo sui cardini all’estremità della campata ovest.





Guardai attraverso i vetri rigati dalla pioggia battente: un pennacchio denso di fumo biancastro, basso e pesante, cominciava a strisciare sull’asfalto inzuppato della banchina dodici, insinuandosi tra i binari paralleli come una nebbia velenosa sotto il bagliore giallastro delle torri faro. «Dobbiamo azionare l’allarme generale del terminal,» urlai, scattando verso la consolle rossa del comando antincendio fissata accanto alla porta d’uscita.

La mia mano era a cinque centimetri dal vetro protettivo quando sentii il peso del corpo di Petra piombarmi addosso con una ferocia disperata. Mi afferrò l’avambraccio con entrambe le mani, piantando le unghie nel tessuto della mia giacca tecnica con una forza che non credevo potesse avere. «No! Se tiri quella leva scatta l’impianto di ventilazione forzata della campata!»

ansimò lei, con gli occhi sbarrati dalla follia del panico. Le vene del collo le sporgevano, gonfie e tese come radici sotto la pelle diafana. «I ventilatori a soffitto creano una scintilla continua sui contatti a induzione dell’alta tensione. È una trappola, Nolan-Bennett! L’impianto antincendio su quel settore è stato bypassato ventiquattr’ore fa!» La spinsi indietro, usando la spalla per liberare il braccio, facendola barcollare contro il tavolo degli schedari metallici.

La cartellina delle bolle di carico cadde con uno schianto sordo, disperdendo fogli bianchi e azzurri su tutto il pavimento umido. «Chi ha bypassato l’impianto, Petra? Chi ti ha dato quell’apparecchio? Rispondimi subito o ti lascio qui dentro e vado a bloccare la sottostazione elettrica a mano!» Petra scivolò lentamente a terra, con le ginocchia piegate contro i cassetti dell’archivio, la pettorina arancione sgualcita e aperta sul petto.

Il suo respiro usciva a scatti, interrotto da singhiozzi secchi che non portavano lacrime. «Nathan-Vincent Vogel,» sussurrò a stento, indicando con un dito tremante la palazzina vetrata della direzione logistica che svettava cinquanta metri più in alto, dietro la recinzione perimetrale. «È stato il direttore Vogel. È lui che gestisce i contratti di smaltimento per la ditta di Linz attraverso una società di comodo registrata a Bratislava.

Mi ha detto che se avessi fatto il giro d’ispezione come al solito e firmato i sigilli senza guardare, mi avrebbe coperto il debito delle rate dell’affitto arretrato. Tremila euro, Nolan-Bennett. Solo tremila sporchi euro per fare finta di non vedere tre fusti con la guarnizione allentata.» Mi mancò il fiato per un attimo, mentre il sapore acre e chimico dei vapori dispersi nell’aria cominciava a penetrare attraverso le fessure di sfiato del gabbiotto, irritandomi la gola con

una sensazione di bruciore simile all’ammoniaca pura. Vogel era il funzionario integerrimo che ogni lunedì mattina teneva i briefing sulla tolleranza zero per le infrazioni di sicurezza, l’uomo che aveva sospeso un ragazzo ventenne solo per non aver allacciato il sottogola del casco di protezione sul binario secondario. Tutta quella messinscena di disciplina e rigore era solo una copertura per trasformare lo scalo merci di Salisburgo in una discarica di transito per rifiuti speciali altamente infiammabili.

«Il cercapersone che hai in tasca,» dissi, parlando lentamente mentre la mente correva frenetica per trovare una via d’uscita da quel disastro imminente. «Perché suonava?» «È collegato a una sonda di pressione anaerobica che Vogel ha fatto installare abusivamente sul portellone del vagone cisterna,» spiegò Petra, stringendosi le ginocchia al petto con un tremito continuo che le scuoteva le spalle.

«Mi ha detto che se il cicalino avesse suonato tre volte, significava che la miscela chimica aveva raggiunto la temperatura critica di quarantacinque gradi all’interno della camera stagna. Dovevo solo allontanarmi e aspettare che il convoglio venisse agganciato dalla motrice notturna per essere portato via prima del cambio turno. Ma la motrice non è mai arrivata.

C’è stato un guasto alla linea aerea a Wels e la linea è bloccata da tre ore. Il carico è rimasto qui a fermentare al buio.» Capii tutto in un lampo spietato. Le scuse continue di Petra, il tablet con la presunta batteria scarica, le passerelle ghiacciate a sei gradi di temperatura, la nausea finta: non era pigrizia né insubordinazione sindacale.

Era pura, abbietta codardia. Aveva trascorso le ultime due ore a guadagnare tempo all’interno della guardiola riscaldata, rifiutandosi di andare a lavorare per non rischiare la propria pelle, pur sapendo che a poche decine di metri da noi c’erano quattro operai della manutenzione binari che stavano lavorando con le fiamme ossidriche sulle traversine di raccordo, completamente ignari della nube esplosiva che stava scivolando verso di loro a pelo d’asfalto.

«Ci sono Novak e i suoi ragazzi sulla deviazione numero quattro,» dissi, con una voce così calma da sembrare estranea persino a me stesso. «Stanno usando le saldatrici all’altezza del tronco di manovra.» Petra sollevò lo sguardo, e nei suoi occhi vidi la consapevolezza oscena di quello che aveva fatto. «Non ci ho pensato… pensavo fossero in pausa mensa fino alle sette…»

«Tu non hai pensato a niente tranne che alla tua pelle e a tremila euro di affitto arretrato,» le sputai addosso, senza alzare il tono, con un disprezzo che le fece abbassare il capo come se le avessi tirato uno schiaffo in pieno viso. Non c’era tempo per le recriminazioni morali o per la furia.

Ogni secondo perso nel gabbiotto avvicinava la sacca di gas infiammabile all’arco elettrico delle saldatrici di Novak. Aprimmo la porta d’ingresso con violenza. L’aria esterna ci colpì come un muro bagnato, portando con sé una puzza dolciastra e pungente che faceva lacrimare gli occhi all’istante. Corsi verso la cassetta metallica degli interruttori di emergenza manuali posizionata sulla parete esterna del capannone, strappando il sigillo di piombo con le dita nude senza curarmi del filo di ferro che mi

tagliò la carne della mano sinistra. Il sangue caldo colò sul palmo, ma abbassai la leva rossa principale con tutto il peso del mio corpo. Un sibilo cupo attraversò la campata mentre la corrente dell’alta tensione aerea veniva staccata di colpo, spegnendo le lampade a vapori di sodio e lasciando il terminal immerso nella penombra spettrale delle luci ausiliarie a batteria.

«Novak! Spegnete tutto! Via dai binari, subito!» urlai con tutto il fiato che avevo in gola, correndo lungo la banchina di cemento scivolosa di pioggia. Il fango e la nafta rendevano il terreno viscido, ma continuai a correre verso la luce bluastra delle saldatrici a scintilla che stavano ancora scoppiettando a circa cento metri di distanza.

Novak, un uomo massiccio con la barba brizzolata e una tuta da lavoro coperta di pece, si tolse la maschera protettiva dalla faccia, guardandomi con espressione sbalordita mentre mi sbracciavo nel buio. «Che succede, Nolan-Bennett? Perché hai staccato l’alimentazione alla linea?» gridò Novak, lasciando cadere il cannello sul carrello degli attrezzi. «Fuga di gas chimico dal vagone cisterna del settore ovest!»

gridai, fermandomi a tre metri da lui con il petto in fiamme e il cuore che batteva a ritmi forsennati. «Non accendete nessuna fiamma, non usate i cellulari! Evacuate subito verso il cancello nord, controvento!» I tre operai della sua squadra non fecero domande. Videro la mia divisa insanguinata sulla mano, sentirono l’odore soffocante che ormai saturava l’aria aperta e corsero verso i binari di raccordo senza raccogliere nemmeno le cassette degli attrezzi.

Novak mi afferrò per un braccio prima di scappare: «E tu che fai? Quella roba può saturare l’intero scalo in dieci minuti!» «Devo chiudere la valvola manuale di scarico prima che arrivi alla caldaia dell’officina riscaldata!» risposi, scrollandomi di dosso la sua presa. Non lo facevo per eroismo aziendale. Lo facevo perché a cinquanta metri dall’officina c’erano gli alloggi del personale viaggiante, dove dodici macchinisti stavano dormendo prima del turno dell’alba, del tutto ignari della nube invisibile che

avanzava lungo il terreno. Corsi verso il retro del vagone cisterna, trattenendo il respiro il più a lungo possibile per non inalare i vapori concentrati che fuoriuscivano dalla fessura svasata del coperchio d’ispezione. La lamiera d’acciaio era bollente al tatto, quasi ustionante nonostante la pioggia battente che vi evaporava sopra con un sibilo continuo. Sul fianco del carro, una targhetta metallica sbiadita riportava la dicitura falsa di carichi inerti, ma sotto lo strato di vernice grigia fresca si

intravedevano i simboli neri del teschio e della fiamma viva. Vogel non aveva solo violato le procedure: aveva orchestrato un traffico sistematico di scarti chimici industriali altamente esplosivi, sfruttando la vulnerabilità economica dei suoi dipendenti per comprare il loro silenzio e la loro complicità passiva. Raggiunsi la ruota della saracinesca manuale di sicurezza alla base del serbatoio.

Il metallo era arrugginito, bloccato da mesi di incuria colpevole. Mi puntellai con entrambi gli stivali contro la traversina di quercia inzuppata d’acqua, afferrai i raggi della ruota con le mani nude e tirai con tutta la forza residua che avevo nei muscoli della schiena. La ferita alla mano sinistra si riaprì del tutto, bagnando il ferro di rosso brillante, ma sentii un primo cigolio stridente.

La filettatura cedette di pochi millimetri, poi di un quarto di giro. Tossii violentemente, sentendo un sapore metallico e bruciante salirmi dal fondo dei polmoni, ma non mollai la presa. Girai la ruota ancora una volta, due volte, tre volte, fino a sentire il clac sordo della tenuta meccanica che andava finalmente a battuta, bloccando l’alimentazione primaria della condotta che stava rilasciando il solvente tossico nella banchina cieca.

Caddi in ginocchio sul pietrisco bagnato tra le rotaie, respirando a fatica mentre la pioggia mi lavava la faccia e il collo dal sudore freddo e dai residui chimici. I fari blu dei primi mezzi dei vigili del fuoco stavano già illuminando la recinzione esterna del terminal, accompagnati dal suono lacerante delle sirene bitonali che squarciavano la notte austriaca.

Novak ce l’aveva fatta: aveva raggiunto il corpo di guardia principale e attivato il protocollo provinciale di emergenza tossica. Mi alzai a fatica, appoggiandomi alla fiancata umida del vagone merci, e mi trascinai lentamente indietro verso il piazzale asfaltato antistante la guardiola. Petra era ancora lì, ma non era più sola. Una berlina nera con i contrassegni aziendali della direzione generale era parcheggiata a motore acceso proprio davanti alla porta a vetri del nostro ufficio.

Nathan-Vincent Vogel era sceso dalla vettura, vestito con il suo solito cappotto di lana scura impermeabile e una sciarpa di seta al collo, e stava afferrando violentemente Petra per il bavero della giacca arancione, scuotendola con ferocia nel cono di luce dei fari della sua auto. «Che cosa hai detto a quelli della manutenzione, stupida ragazzina?»

stava sibilando Vogel, con il volto stravolto da un livore che non gli avevo mai visto addosso. La sua voce tremava di una rabbia isterica, priva di qualsiasi controllo borghese. «Ti avevo detto di restare seduta lì dentro e aspettare la mia telefonata! Perché i vigili del fuoco stanno entrando dai cancelli secondari?» «Non sono stata io…»

piagnucolava Petra, con il capo reclinato all’indietro per sfuggire alla presa dell’uomo. «È stato Nolan-Bennett… ha capito tutto… ha chiuso lui la saracinesca…» Vogel si voltò di scatto nella mia direzione, sentendo il rumore dei miei stivali pesanti che calpestavano le pozzanghere di fango. Quando mi vide avanzare verso di lui, con la mano gocciolante di sangue, la divisa sporca di grasso nero e gli occhi iniettati di fumo, lasciò andare la ragazza con un gesto brusco, facendola

cadere sul gradino di cemento dell’ingresso. «Nolan-Bennett, ascoltami bene,» disse Vogel, cercando disperatamente di ricomporsi e assumere il suo consueto tono da superiore gerarchico, ma la sua voce vacillava in modo patetico. «C’è stato un malinteso con lo spedizioniere di Linz. Quella cisterna non doveva trovarsi su questo binario. Possiamo sistemare tutto prima che intervenga la commissione federale sui trasporti.

Ho qui con me i moduli di scarico retrodatati. Basta dire che si è trattato di una perdita improvvisa dovuta al gelo delle valvole, e ci sarà un premio straordinario di produzione per entrambi. Cinquantamila euro sul vostro conto entro domani mattina.» Lo guardai in silenzio per tre lunghi secondi. La pioggia continuava a cadere incessante, battendo sul cofano lucido della sua automobile tedesca e sul tetto metallico del capannone logistico.

Non provavo più rabbia, solo un senso opprimente di nausea per la totale mancanza di rispetto verso la vita umana che trasudava da ogni sua singola parola. Senza dire una sillaba, allungai la mano destra verso la tasca della mia giacca, tirando fuori il palmare aziendale che era rimasto agganciato alla cintura durante tutta la corsa.

Lo schermo mostrava la schermata rossa dell’applicazione di emergenza ferroviaria: la registrazione vocale dell’ambiente di lavoro era attiva dal momento esatto in cui avevo strappato il sigillo dell’interruttore generale, e il file audio con tutta la sua offerta di corruzione e la confessione implicita era già stato inoltrato automaticamente al server centrale della polizia federale insieme ai parametri di blocco della linea.

«I vigili del fuoco non sono qui per spegnere un incendio ordinario, Nathan-Vincent Vogel,» dissi con voce ferma, indicando con un cenno del mento i tre furgoni neri della polizia ferroviaria che stavano varcando i cancelli d’accesso a sirene spiegate dietro le autobotti rosse. «Sono qui per mettere sotto sequestro l’intero settore merci e raccogliere i campioni dei fusti illegali che lei ha tentato di far passare sotto la nostra responsabilità.»

Il volto di Vogel si deformò in un’espressione di puro terrore. Fece un passo indietro verso lo sportello aperto della sua auto nel futile tentativo di salire a bordo e fuggire, ma due agenti in divisa blu, con le pistole d’ordinanza già estratte dalle fondine, lo bloccarono prima ancora che potesse toccare la maniglia, spingendolo con la faccia contro il vetro bagnato del finestrino posteriore per perquisirlo.

Petra era ancora rannicchiata sui gradini, la testa stretta tra le mani sporche di fango, mentre un’agente donna le si avvicinava con una coperta termica argentata per farla salire sul furgone dei testimoni. Quando alzò lo sguardo verso di me, cercando una qualsiasi forma di assoluzione o di pietà nei miei occhi, distolsi lo sguardo senza guardarla.

Aveva venduto la sicurezza dei suoi compagni di lavoro per coprire le proprie mancanze, preferendo nascondersi dietro scuse infantili e indolenti mentre il veleno si accumulava sotto i nostri piedi. Mi sedetti sulla panca di legno della tettoia esterna, stringendo una benda sterile che un infermiere dell’ambulanza mi aveva appena posato sul palmo della mano tagliata.

Il sibilare del vapore chimico sul binario dodici era finalmente cessato, coperto dal fragore degli idranti ad alta pressione che stavano lavando la banchina con getti potenti di schiuma bianca neutralizzante. Il terminal di Salisburgo era immobile, avvolto dal silenzio irreale di una notte che avrebbe dovuto essere una routine burocratica come tante altre, e che invece aveva mostrato quanto poco valesse la vita degli uomini quando il profitto decide di viaggiare al buio.



