Questo nome per bambina che era completamente scomparso dai registri da 800 anni batterà tutti i record nel 2026

Alcuni si installano stabilmente in testa, altri scompaiono senza rumore. E poi, a volte, un nome riemerge dopo secoli di oblio… fino a diventare uno dei più ambiti dai futuri genitori.

Nel 2026, tutti gli sguardi si rivolgono verso un nome femminile dalla traiettoria fulminea: Esmée.

Scomparso dai registri per quasi 800 anni, questo nome antico conosce oggi un’ascesa spettacolare.

In un solo anno, è salito di 20 posizioni nelle classifiche, una progressione definita eccezionale dagli specialisti delle tendenze dei nomi.

Un numero che dice molto sull’entusiasmo in corso… e su ciò che attende le nascite del 2026.

una neonata con un cappellino rosa tra le braccia della sua mamma

Un nome antico dal profumo di modernità

Ritratto classico di una donna dallo sguardo calmo su sfondo neutro

A prima vista, Esmée sorprende. Corto, delicato, leggermente misterioso, si distingue dai nomi femminili più popolari del momento, spesso terminati in “A” o “IA”. Tuttavia, non ha nulla di eccentrico.

Derivato dall’antico francese esmer e dal latino aestimare, Esmée significa “amata” e “stimata”. Una simbologia forte, quasi evidente, che spiega in parte perché tanti genitori vi si riconoscano oggi.

A lungo caduto nell’oblio, questo nome raro per bambina ha iniziato a riapparire negli anni 2010, sostenuto dalla cultura popolare e da alcune opere significative. Ma lontano dall’essere un semplice effetto di moda, Esmée sembra ormai installarsi stabilmente nel panorama.

A lungo assente dai radar, il nome Esmée è riemerso all’inizio degli anni 2010, sostenuto dall’influenza della cultura popolare. Opere di successo come Peaky Blinders o la saga Twilight hanno contribuito a riportarlo alla luce attraverso personaggi significativi.

Secondo le proiezioni pubblicate in L’Officiel des prénoms 2026, la sua progressione è tutt’altro che terminata. Il 2026 potrebbe segnare una svolta decisiva.

Risultato: Esmée figura ormai tra i 50 nomi femminili più attribuiti in Francia!

“Pensavo di aver scelto un nome raro…”

Una madre sorpresa tiene il suo bambino tra le braccia

Questo successo fulmineo non lascia tutti indifferenti.

Louise, mamma di una piccola Esmée nata nel 2024, confida la sua sorpresa: aveva scelto questo nome per il suo carattere riservato e senza tempo. Oggi constata che le reazioni sono cambiate.

Bisogna dire che la bambina della celebre cantante Louane si chiama… Esmée!

Ormai, il nome è immediatamente associato a riferimenti noti. Quello che doveva essere una scelta discreta diventa poco a poco un nome riconosciuto, quasi atteso.

Un fenomeno ben conosciuto dagli esperti: quando un nome antico ritorna in primo piano, passa rapidamente dallo status di “perla rara” a quello di valore sicuro.

Perché Esmée seduce così tanto nel 2026

Ritratto di una donna vicino a una finestra in un’atmosfera dolce

Diversi fattori spiegano questa ascesa:

una sonorità dolce, ma decisa

un’origine antica, garanzia di eleganza e autenticità

una lettera iniziale rara (“E”), che lo distingue immediatamente

un equilibrio perfetto tra originalità e sobrietà

Contrariamente ad alcuni nomi molto segnati da un’epoca, Esmée attraversa le generazioni senza perdere la sua modernità. È proprio ciò che molti genitori cercano oggi: un nome che non invecchierà.

I nomi femminili più popolari nel 2026

Gruppo di giovani donne sorridenti con i loro nomi scritti

Anche se Esmée progredisce rapidamente, la cima della classifica resta occupata da valori sicuri. Ecco la top 20 dei nomi femminili nel 2026, secondo le proiezioni:

Louise

Jade

Alma

Ambre

Alba

Emma

Romy

Rose

Adèle

Alice

Inaya

Lou

Anna

Mia

Eva

Iris

Giulia

Agathe

Lina

Julia

Nomi corti, efficaci, già ben affermati… ma di cui alcuni iniziano a perdere il loro carattere distintivo.

I nomi maschili che dominano nel 2026

Ritratto di diversi ragazzi sorridenti con i loro nomi visualizzati

Dal lato dei ragazzi, la gerarchia evolve più lentamente, anche se alcune progressioni sono notevoli. Ecco la top 20 dei nomi maschili nel 2026:

Gabriel

Raphaël

Noah

Louis

Léo

Adam

Arthur

Jules

Léon

Maël

Eden

Isaac

Liam

Marceau

Elio

Sacha

Noé

Lucas

Andrea

Imran

Nomi maschili classici, talvolta influenzati dall’attualità o da figure mediatiche, ma globalmente molto stabili.

Esmée: la scelta prima dell’ondata… o dopo?

Scegliere Esmée oggi significa fare una scommessa.

Quella di un nome carico di storia, elegante, profondamente simbolico… ma che presto non sarà più riservato.

Una cosa è certa: nel 2026, Esmée non passerà più inosservato.

E per molti genitori, è già un’evidenza.

