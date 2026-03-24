Referendum, Maurizio Landini rompe gli indugi: pronto a candidarsi per governare l’Italia





In seguito al responso referendario, si assiste a una reazione significativa da parte della sinistra, che esprime il proprio risentimento partitico e sindacale, nonché l’astio ideologico, attraverso una propaganda di stampo sindacal-politico rivolta a parlamentari e figure affini. Con lo spoglio delle schede completato, il quartier generale della Cgil ha emesso una dichiarazione solenne, paragonando il risultato referendario a un “cigno di San Lorenzo”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha abbandonato la sua posizione di attendista per proclamare il responso referendario come un’investitura popolare, equiparandolo all’elezione a Presidente del Consiglio per acclamazione.





Landini ha interpretato il referendum come una difesa della Costituzione da parte del Paese, preannunciando al contempo scenari difficili per l’esecutivo, accompagnando la sua dichiarazione con un tono paternalistico tipico del sindacato. Ha sottolineato l’elevata partecipazione al voto, interpretandola come una riconquista del diritto di espressione democratica da parte dei cittadini. Landini ha affermato che, quando si tratta di questioni di rilevanza nazionale, il Paese esprime chiaramente la volontà di mantenere la Costituzione intatta, piuttosto che modificarla, interpretando il risultato come un messaggio di unità nazionale.

Landini ha inoltre affermato che il governo non gode del consenso di maggioranza del Paese, interpretando il responso referendario come un segnale di sfiducia nei confronti dell’operato dell’esecutivo.

La recente sentenza emessa nei confronti del leader sindacale, che nutre anche aspirazioni politiche, solleva interrogativi sulla sua visione di “unità”. Tale visione appare, infatti, come una spallata politica prematura e immotivata, eseguita con scarsa delicatezza. Inoltre, non si può ignorare la crescente competizione all’interno del centrosinistra, con diverse figure che aspirano a sostituire Elly Schlein. Giuseppe Conte, in particolare, si posiziona in prima linea, lavorando attivamente per ottenere posizioni di leadership nel centrosinistra, un impegno che non è recente.

Nonostante la sua difesa della Carta Costituzionale, Landini si rivolge immediatamente al governo, affermando che, pur avendo accettato un responso referendario su quesiti tecnici e non una sfiducia parlamentare, dovrebbe dimettersi. Landini sostiene, con l’autorevolezza di un’investitura non ancora formalizzata, che il voto referendario rappresenti un chiaro segnale al governo, che ha scelto di confrontarsi con un referendum non richiesto dal popolo, indicando che la maggioranza del Paese non condivide la strada intrapresa. Egli ritiene che il governo debba prendere atto di questo risultato e che chi ha buone orecchie dovrebbe ascoltarlo.

In merito alla questione delle dimissioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, Landini afferma che ogni forza politica, nella propria autonomia, valuterà la linea d’azione più opportuna. Egli ritiene che le forze di governo abbiano ulteriori elementi su cui riflettere a seguito del voto referendario.

Questa posizione di Landini, che ricorre frequentemente al tema dell’”avviso di sfratto”, appare come un mantra ripetuto a ogni occasione utile.

Il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, ha interpretato il risultato del referendum come un chiaro segnale di insoddisfazione nei confronti dell’attuale assetto parlamentare. In risposta a tale segnale, Landini ha annunciato l’intenzione di promuovere iniziative di raccolta firme su diverse tematiche di rilevanza nazionale, tra cui la sanità pubblica e la regolamentazione di appalti, subappalti e sfruttamento lavorativo. L’obiettivo dichiarato è quello di presentare le firme raccolte entro la prossima manovra finanziaria, al fine di garantire che tali questioni vengano affrontate tempestivamente.

Landini ha inoltre invitato i membri della CGIL a partecipare a un evento di celebrazione in Piazza Barberini, a Roma, alle ore 18:00. L’evento, inteso come un’occasione per celebrare il risultato del referendum e ribadire l’importanza della partecipazione democratica, è stato purtroppo compromesso dalle avverse condizioni meteorologiche, con una pioggia copiosa che ha interessato la capitale proprio nel momento previsto per l’inizio dei festeggiamenti. Nonostante ciò, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno della CGIL nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella promozione di una maggiore equità sociale.



