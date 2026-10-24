Sport in tv sabato 24 ottobre: sci, pallavolo, MotoGP in chiaro





La programmazione in chiaro del 24 ottobre concentra Coppa del Mondo di sci, finale di Supercoppa di pallavolo femminile e sessioni di MotoGP dall’Australia.





Sabato 24 ottobre la programmazione sportiva in chiaro porta in tv tre appuntamenti principali: l’apertura della Coppa del Mondo di sci femminile a Sölden, la finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile al PalaFlorio di Bari e le dirette notturne della MotoGP dall’Australia.

Rettenbach a Sölden: Coppa del Mondo di sci: la stagione riparte a Sölden

La giornata prende il via con la prima tappa della Coppa del Mondo di sci, tradizionalmente ospitata sul ghiacciaio di Rettenbach a Sölden, in Austria. Sabato 24 ottobre la prova riservata alle donne prevede la partenza della prima manche alle ore 09:50; la seconda manche è fissata per le 12:45.

Per il pubblico italiano la trasmissione in chiaro è garantita da Rai 2, con streaming disponibile su RaiPlay, mentre Rai Sport coprirà la seconda manche. Nella lista di partenza l’Italia sarà priva di due atlete di rilievo: Federica Brignone e Sofia Goggia non saranno presenti alla gara inaugurale, come segnalato dalla programmazione ufficiale.

Supercoppa di pallavolo: Imoco Conegliano contro Savino Del Bene Scandicci

Nel pomeriggio, sempre su Rai 2, va in scena la finale della Supercoppa Italiana di pallavolo femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci. L’appuntamento televisivo parte alle 17:55, con il collegamento che segue l’edizione breve del TG2 Lis.

L’incontro assegna il trofeo che mette a confronto le migliori formazioni della passata stagione. La partita si disputa al PalaFlorio di Bari: la competizione torna così nel Sud Italia a distanza di venti anni dalla sua ultima edizione meridionale, come indicato dalla nota di palinsesto.

Ginnastica artistica: finali di specialità in diretta su Rai Sport

La giornata sui canali Rai comprende anche la copertura dei Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica: dalle ore 14:00 Rai Sport trasmette le finali di specialità della prima giornata. Tra le gare più attese nel pomeriggio figura quella delle parallele asimmetriche, in programma intorno alle 16:30, con le azzurre Elisa Iorio e Giulia Perotti in gara per un possibile piazzamento di rilievo.

MotoGP dall’Australia: qualifiche e sprint sulla notte di TV8

La proposta sportiva in chiaro non si limita ai canali Rai. In vista del Gran Premio d’Australia di MotoGP, TV8 programma in diretta nella notte tra il 23 e il 24 ottobre le sessioni che anticipano la gara: le qualifiche sono previste a partire dalle 01:50 circa, mentre la Sprint Race, che assegna i primi punti del weekend, è schedulata per le 06:00 del mattino.

Per chi segue gli eventi internazionali, dunque, la notte tra venerdì e sabato offrirà la possibilità di seguire le prove ufficiali e la mini-gara che spesso condiziona la griglia e le strategie del resto del fine settimana.

Nel complesso la giornata di sabato 24 ottobre propone un palinsesto vario, con appuntamenti dedicati agli appassionati di sport invernali, pallavolo, ginnastica e motociclismo, tutti trasmessi in chiaro su reti nazionali o in streaming ufficiale.

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