​​


FacebookWhatsApp

“Risorse violente”, il sorriso beffardo della femminista mentre Vannacci spiega che nell’islam la donna non conta

Emanuela B.
22/01/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


Mentre il deputato della Lega esprime considerazioni di grande rilevanza, la giornalista risponde con tono sarcastico: “Ritengo che si tratti di un dato di fatto. Non è certo una novità che nei paesi islamici del Nord Africa la donna sia percepita come subordinata, come proprietà, e che sia obbligata a indossare il velo”. “Inoltre, abbiamo accolto individui provenienti da diverse parti del mondo, e quando si importa una cultura, si rischia di assumerne anche le caratteristiche negative”.



  • Motivo dell’omicidio: Una foto della vittima con la ragazza dell’aggressore, scattata quando erano bambini, ha scatenato la furia omicida.
  • Dichiarazioni dell’aggressore: L’aggressore ha affermato di aver comprato il coltello per difendersi da minacce non specificate e di aver voluto solo ferire la vittima. La giudice ha ritenuto le sue dichiarazioni incredibili.
  • Reazione della ragazza: La ragazza è distrutta e barricata in casa, temendo per la sua sicurezza e quella della sua famiglia.


FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti