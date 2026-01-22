“Risorse violente”, il sorriso beffardo della femminista mentre Vannacci spiega che nell’islam la donna non conta





Mentre il deputato della Lega esprime considerazioni di grande rilevanza, la giornalista risponde con tono sarcastico: “Ritengo che si tratti di un dato di fatto. Non è certo una novità che nei paesi islamici del Nord Africa la donna sia percepita come subordinata, come proprietà, e che sia obbligata a indossare il velo”. “Inoltre, abbiamo accolto individui provenienti da diverse parti del mondo, e quando si importa una cultura, si rischia di assumerne anche le caratteristiche negative”.





Una constatazione realistica del generale VANNACCI .

“Penso che sia un dato oggettivo.

Non è una novità che nei paesi islamici nordafricani la donna è considerata sottomessa , di proprietà, non è una novità che siano obbligate a portare il velo”.

"D'altra parte noi abbiamo…

Motivo dell’omicidio: Una foto della vittima con la ragazza dell’aggressore, scattata quando erano bambini, ha scatenato la furia omicida.

Dichiarazioni dell’aggressore: L’aggressore ha affermato di aver comprato il coltello per difendersi da minacce non specificate e di aver voluto solo ferire la vittima. La giudice ha ritenuto le sue dichiarazioni incredibili.

Reazione della ragazza: La ragazza è distrutta e barricata in casa, temendo per la sua sicurezza e quella della sua famiglia.



