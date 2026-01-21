Ritrovato a Milano dopo 8 giorni Diego Baroni, 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto





Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso lo scorso 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato poco fa a Milano. A confermare la notizia a Fanpage.it è stato il Comune veronese, che in questi giorni si è attivamente impegnato per agevolare le ricerche e favorire il suo rientro.





“La notizia ci riempie di gioia – ha dichiarato l’assessora alla Comunicazione, Debora Lerin –. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle autorità e orgogliosi di aver dato il nostro contributo. Il suo posto è accanto alla sua famiglia e ai suoi amici, ed è bello sapere che sta per tornare a casa”.

In questo momento la madre di Diego è in viaggio verso Milano per riabbracciare il figlio, che si era diretto nel capoluogo lombardo otto giorni fa. Restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda, ma nelle prossime ore gli inquirenti faranno luce su quanto accaduto. Intanto, era stato aperto un fascicolo per sottrazione di minore: l’ipotesi principale era che il giovane potesse essere stato adescato online e convinto a recarsi a Milano, dove sarebbe stato poi ospitato da qualcuno.

Diego era uscito di casa alle 6:45 di lunedì scorso, apparentemente per andare a scuola. In realtà, si era diretto verso la stazione di Verona Porta Nuova, dove ha preso un treno diretto in Lombardia. A un’ex compagna di classe incontrata in stazione aveva raccontato di avere appuntamento con alcuni amici a Milano. Proprio in città, infatti, era stato localizzato l’ultimo segnale del suo cellulare, poi spento dal momento del suo arrivo.

Con il passare dei giorni, l’ansia era cresciuta: si temeva che il ragazzo potesse essere trattenuto contro la sua volontà.



