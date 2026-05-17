Sal Da Vinci commuove all’Eurovision: standing ovation dopo la sua esibizione

Sal Da Vinci sale sul palco dell’Eurovision Song Contest e conquista l’arena con “Per sempre sì”, lasciando il pubblico in delirio tra applausi scroscianti.

L’Italia ha fatto il suo ingresso ufficiale nella finale dell’Eurovision Song Contest come ventiduesimo paese in gara. Sul palco, alle 22.59, è salito Sal Da Vinci, portabandiera della musica italiana in una delle competizioni musicali più seguite al mondo.





Ad affiancarlo nell’esibizione, Marcello Sacchetta, che ha curato la coreografia pensata e realizzata appositamente per questo appuntamento internazionale. Una performance costruita nei minimi dettagli, con l’obiettivo di valorizzare al massimo la proposta artistica del cantante napoletano davanti a una platea di milioni di spettatori europei.

Non appena Sal Da Vinci ha fatto il suo ingresso in scena, l’arena ha risposto con un’accoglienza calorosa e immediata. Il cantante, visibilmente emozionato, non è riuscito a nascondere la tensione accumulata: il tremore era evidente, segno di quanto questo momento rappresenti per lui qualcosa di profondamente sentito, al di là della semplice competizione.

Il conduttore Gabriele Corsi, durante la diretta, ha colto quell’istante sottolineandolo con partecipazione: “Li sentite?”, ha detto, rivolgendosi al pubblico da casa per enfatizzare il calore e il sostegno che si respirava in sala per il rappresentante italiano.

“Per sempre sì”, il brano con cui Sal Da Vinci ha scelto di presentarsi all’Europa, è una canzone che porta con sé il peso e la dolcezza della tradizione melodica partenopea, reinterpretata in chiave contemporanea. Un pezzo capace di parlare a più generazioni, costruito su una melodia immediata e su un testo che tocca corde universali legate all’amore e alla promessa.

La scelta di portare all’Eurovision un brano dal sapore così radicato nella tradizione italiana ha suscitato, nei mesi precedenti alla gara, un dibattito animato tra appassionati e addetti ai lavori. C’è chi ha visto in questa proposta un atto coraggioso, una volontà precisa di difendere un’identità musicale autentica in un contesto dove spesso prevalgono sonorità più internazionali e omologate. E c’è chi, al contrario, ha sollevato dubbi sulla capacità di un brano del genere di imporsi sui gusti di una giuria e di un televoto paneuropeo.

Sul palco, però, le discussioni si azzerano. Quello che rimane è la voce di Sal Da Vinci, la sua presenza scenica e l’emozione tangibile di un artista che sa bene cosa significhi stare sotto i riflettori, ma che davanti a un’arena come quella dell’Eurovision non può fare a meno di sentire il peso e il privilegio di rappresentare un intero paese.

L’esibizione è durata il tempo di un brano, ma ha lasciato un’impressione netta. Gli applausi che hanno salutato la fine della performance hanno confermato che il pubblico presente in sala ha apprezzato, indipendentemente da come andranno i voti finali.

Sal Da Vinci porta all’Eurovision non solo una canzone, ma un pezzo di storia musicale italiana: quella delle grandi melodie, delle voci calde, di una tradizione che ha attraversato decenni senza perdere la sua capacità di emozionare. Che il risultato finale sorrida o meno all’Italia, la sua esibizione resterà come uno dei momenti più carichi di pathos di questa edizione della competizione.