Sal Da Vinci conquista Sanremo 2026: le lacrime che ripagano anni di sacrifici





Sal Da Vinci ha affrontato una nuova sfida con la sua canzone “Per sempre sì”, dopo il grande successo di “Rossetto e caffè”. Sebbene il testo non si possa definire rivoluzionario, esso esplora il tema intramontabile dell’amore eterno, un argomento ricorrente nella musica e nella poesia. Questa canzone rappresenta una promessa rinnovata, come ha confermato lo stesso cantante napoletano in un’intervista a Fanpage, e il balletto studiato per TikTok, con il gesto del dito sull’anello, ha già guadagnato popolarità.





Da Vinci è un artista che ha costruito la sua carriera nel corso di molti anni, diventando un’icona della canzone napoletana e riuscendo a raggiungere un pubblico ampio e diversificato, che in passato guardava a Napoli con un certo snobismo. A differenza di altri artisti come Pino Daniele o Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci ha saputo attrarre l’attenzione di un pubblico variegato, raccogliendo il consenso di chi lo ha conosciuto anche solo attraverso le sue ultime hit.

Negli ultimi tre anni, Da Vinci ha unito il pubblico di artisti diversi, e la standing ovation che riceve ogni volta che si esibisce sul palco del Teatro Ariston è un segnale del suo successo. Anche per un artista con anni di esperienza come lui, quel calore e quell’affetto del pubblico sono emozioni indescrivibili. Il suo pianto commosso al termine degli applausi ha toccato tutti, dimostrando quanto possa essere significativo il riconoscimento da parte del pubblico.

Quando abbiamo ascoltato “Per sempre sì” per la prima volta, ci è sembrata eccessiva per chi non è particolarmente avvezzo alla musica napoletana, spesso associata a stereotipi. Tuttavia, Sal Da Vinci è riuscito a colpire nel segno, lasciando un’impronta indelebile sul palco musicale più importante d’Italia. La sua esibizione ha trasmesso un messaggio chiaro: “Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì!”

La carriera di Sal Da Vinci è un esempio di dedizione e passione per la musica. Con il suo stile unico, ha saputo attrarre diverse generazioni e conquistare il cuore di molti. La sua presenza al Festival di Sanremo non è solo un momento di celebrazione, ma anche un riconoscimento per tutti gli anni di lavoro e sacrifici che ha affrontato. La sua capacità di emozionare il pubblico e di creare connessioni profonde attraverso la sua musica è testimoniata dai numerosi successi e dal calore che riceve ogni volta che sale sul palco.



