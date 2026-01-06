Scompare la sorella di Giovanni Falcone: Elly Schlein, nel voler apparire solidale, colleziona un’altra figuraccia





La Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha reso omaggio alla sorella del magistrato Giovanni Falcone, scomparsa oggi all’età di 95 anni. Tuttavia, nel suo messaggio, la Schlein ha commesso un errore, confondendo ruoli e identità all’interno della famiglia del magistrato, simbolo della lotta alla mafia.





L’intento della leader dem era quello di rendere omaggio all’impegno di Anna Falcone nella Fondazione dedicata alla memoria di Giovanni Falcone. Tale ruolo, noto e pubblico, è stato in realtà ricoperto dall’altra sorella, Maria Falcone, che da anni è il volto e il motore dell’ente che perpetua la memoria del giudice assassinato a Capaci. Questo errore è particolarmente rilevante, considerando che la Schlein fa della retorica della memoria e della legalità uno dei pilastri del suo racconto politico.

Nel suo messaggio, la Schlein ha dichiarato: “Dei tanti motivi per i quali essere grati ad Anna Falcone, voglio ricordare la discrezione e la passione con le quali si è impegnata nella Fondazione dedicata alla memoria di suo fratello Giovanni. Voglio ricordarla oggi soprattutto per il lavoro svolto con studentesse e studenti delle scuole di tutto il Paese per diffondere la cultura della legalità. Una vera formazione permanente, portata avanti nella consapevolezza che la conoscenza del fenomeno mafioso sia la base per una riscossa civile della coscienza delle giovani generazioni. Questo è il lascito che continuerà a impegnare tutte e tutti noi.”



