Scomparve a 4 anni in Grecia, dopo 18 anni si presentò a un reality





Non ho molti ricordi della mia vita prima dei quattro anni. Solo immagini sconnesse. Un’altalena rossa in un cortile. Una donna che mi cantava qualcosa in una lingua che non capivo. Il mare. Tanto mare. Poi il buio. Il vuoto. E una mano. Una mano grande che mi prese per mano e non mi lasciò più andare per diciotto anni.





Quando ripenso a quel giorno, mi viene in mente il caldo. Il sole greco che picchiava sulla nuca mentre giocavo vicino al porto del Pireo. Mia madre era lì da qualche parte, forse a comprare il pane, forse a parlare con un’amica. Io ero sola per un attimo. Solo un attimo. Poi qualcuno mi chiamò. “Mihaela, vieni.” Era una voce femminile, dolce. Non avevo imparato ancora a diffidare degli sconosciuti. Mi voltai. Una donna mi sorrise. Mi prese per mano. E mi portò via.

Il resto è nebbia. Ricordo un lungo viaggio in macchina. Ricordo di aver pianto. Ricordo una casa nuova, con le finestre sempre chiuse e l’odore di cavolo stantio. Poi i giorni diventarono mesi. I mesi diventarono anni. E io imparai a chiamare “zia” e “zio” le due persone che mi avevano rubata.

Crescere senza documenti è come vivere senza ombra. Non esisti. Non puoi andare a scuola, non puoi andare dal medico, non puoi viaggiare. La mia infanzia fu fatta di bugie. “Non uscire da sola.” “Se qualcuno bussa, vai in camera e stai zitta.” “Dimmi che ti chiami Elena, non Mihaela. Mai Mihaela.” Io obbedivo. Non sapevo perché. Pensavo fosse normale. Pensavo che tutte le bambine vivessero così. Quando compii dodici anni, chiesi a “zia” perché non avevo un certificato di nascita. Lei mi guardò con occhi duri. “Perché tua madre ti ha abbandonata. Noi ti abbiamo salvata. Non devi chiedere niente. Non devi cercare niente. Siamo la tua famiglia ora.”

Per molto tempo ci credetti. Per molto tempo pensai che mia madre non mi volesse. Che mi avesse lasciata in quel porto perché ero stata cattiva. Piansi per lei. La odiai. La rimpiissi. Poi, a diciotto anni, iniziai a fare domande che “zia” e “zio” non sapevano più rispondere. “Perché non posso aprire un conto in banca?” “Perché non posso prendere la patente?” “Perché quando la polizia passa per strada, voi vi nascondete?” Le risposte diventavano sempre più vaghe. Sempre più nervose. E io, piano piano, iniziai a sospettare.

Avevo ventidue anni quando vidi il manifesto. Era attaccato a un palo della luce vicino al mercato di Bucarest. Una bambina con i capelli scuri e gli occhi grandi. Sembrava me. Sembrava me da piccola. Sotto, la scritta: “Mihaela, scomparsa in Grecia nel 2000. Chiunque abbia informazioni, chiami questo numero.” Mi fermai come se avessi urtato un muro di vetro. Non riuscivo a staccare gli occhi da quella foto. Quella bocca. Quegli occhi. Quei capelli ribelli che non stavano mai fermi. Ero io. Era la bambina che ero stata. La bambina che nessuno aveva mai cercato, almeno così mi avevano detto. Ma qualcuno mi stava cercando. Per diciotto anni.

Non presi il manifesto. Non lo dissi a “zia”. Ma quella notte non dormii. Passai ore al computer, un vecchio portatile che tenevo nascosto sotto il materasso. Cercai “bambina scomparsa Grecia 2000”. La prima immagine che vidi era il mio volto. La stessa foto del manifesto. Lo stesso nome. Mihaela. Poi lessi l’articolo. Diceva che una bambina di quattro anni, Mihaela Popescu, era scomparsa dal porto del Pireo il 12 giugno 2000. La madre, Maria Popescu, era stata intervistata più volte. “Voglio solo rivederla,” diceva. “Voglio sapere che sta bene. Voglio chiederle scusa per non averla tenuta per mano più forte.” Scoprii anche che il caso era stato archiviato più volte, poi riaperto. Che c’erano state segnalazioni false, avvistamenti in tutta Europa. Ma nessuna pista aveva portato a nulla. Fino a quella sera. Fino a me.

Per tre mesi vissi nell’incubo. Sapevo la verità, ma non sapevo cosa fare. Se denunciavo “zia” e “zio”, sarei rimasta sola. Non avevo documenti. Non avevo un lavoro. Non avevo nessuno. E poi, cosa sarebbe successo a loro? Erano stati la mia unica famiglia per diciotto anni. Come potevo mandarli in prigione? Ma ogni volta che guardavo la foto di mia madre su internet, ogni volta che leggevo le sue parole, sentivo qualcosa rompersi dentro di me. Lei mi aveva cercata. Aveva pianto per me. Aveva invecchiato per me. Io ero stata viva tutto quel tempo, a poche centinaia di chilometri da lei, e non lo sapeva.

Una sera, mentre “zia” e “zio” dormivano, accesi la televisione a volume basso. C’era un reality show. “Norii de pe Cer”. Il programma accoglieva persone con storie difficili, le aiutava a cercare i loro cari, a volte le riconciliava con il passato. Guardai per un’ora. Poi presi il telefono e chiamai. “Pronto, vorrei partecipare al programma.” La voce dall’altra parte era stanca, robotica. “Nome e cognome?” “Mihaela. Mihaela Popescu.” Silenzio. Poi: “Come ha detto?” “Mihaela Popescu. La bambina scomparsa in Grecia nel 2000. Sono io.” Altro silenzio. Poi: “Signorina, riceviamo molte chiamate. Può mandarci una foto?” Mandai la mia foto. Quella di adesso. E mandai anche la foto del manifesto. “Questa bambina sono io,” scrissi. “E voglio trovare mia madre.”

La produzione mi richiamò dopo tre giorni. Avevano controllato. Avevano contattato la polizia greca. Volevano che venissi in studio. “Giovedì alle 15.00. Non lo dica a nessuno.” Il giorno della registrazione, tremavo così forte che la produzione dovette accompagnarmi in camerino tre volte. Il conduttore mi aspettava dietro le quinte. Si chiama Andrei, ha la faccia di chi ha visto di tutto. “Sei sicura?” mi chiese. “Sicura di volerlo fare davanti a milioni di persone?” Annuii. “Sono stata invisibile per diciotto anni. È ora che qualcuno mi veda.” Salii sul palco. Le luci erano accecanti. Il pubblico era un mormorio indistinto. Andrei mi fece sedere su una sedia bianca, quella che usavano per gli ospiti più importanti. Poi iniziò a leggere la mia lettera. “Mi chiamo Mihaela. Ho ventidue anni. Sono stata rapita quando ne avevo quattro. Ho vissuto per diciotto anni con i miei rapitori senza saperlo. Ora voglio trovare mia madre.” Quando finì di leggere, alzò gli occhi su di me. Il pubblico era in silenzio. “Perché dovremmo crederle?” chiese. Apersi la bocca. Ma prima che potessi rispondere, successe qualcosa.

Il telefono in regia squillò. La produzione rispose. Un bisbiglio. Un volto che diventava bianco. Poi il regista fece un cenno ad Andrei, che si portò una mano all’orecchio, dove aveva l’auricolare. Lo vidi sbiancare. “Signorina,” disse, con la voce che tremava leggermente, “quella era la polizia greca. Hanno appena controllato il suo caso. Il fascicolo di Mihaela è ancora aperto dopo diciotto anni. E hanno trovato qualcosa.” Il pubblico trattenne il fiato. “Cosa?” chiesi, sentendo il cuore battermi all’impazzata. Andrei abbassò il foglio. “Hanno un campione di DNA della madre biologica. Prelevato nel 2000, conservato negli archivi. Hanno detto che se accetta di fornire il suo, possono fare il test in quarantotto ore.” Annuii. “Accetto. Accetto subito.” Ma non era finita. Andrei alzò una mano. “C’è un’altra cosa. La polizia ha anche detto che i suoi rapitori sono già stati identificati. Abitano a Bucarest, in un appartamento al terzo piano di un edificio giallo. Lo stesso indirizzo che lei ha fornito alla produzione.” Sentii il sangue gelarmi. Sapevano. Sapevano tutto.

Le quarantotto ore successive furono le più lunghe della mia vita. La produzione mi mise in una casa sicura, lontana da “zia” e “zio”. La polizia li arrestò la sera stessa. Non opposero resistenza. “Abbiamo solo voluto bene a quella bambina,” disse “zia” agli agenti. Ma le prove erano schiaccianti. Foto, documenti falsi, testimonianze. Il test del DNA arrivò il sabato mattina. Mi svegliai alle 6:00, anche se sapevo che i risultati sarebbero arrivati solo nel pomeriggio. Passai ore a camminare avanti e indietro. A guardare il telefono. A pregare un dio in cui non avevo mai creduto. Alle 15:32, il telefono squillò. Era Andrei. “Mihaela,” disse. La voce era diversa. Più morbida. “Il test è positivo. Sei tu. Sei davvero Mihaela Popescu.” Caddi in ginocchio. Piansi. Per la prima volta in diciotto anni, piansi senza vergogna. “E mia madre?” chiesi. “Lei lo sa?” “Sì,” rispose Andrei. “L’abbiamo chiamata ieri sera. Era in Grecia. Ha preso il primo volo. È qui. Vuole vederti.”

La incontrai in camerino, lontano dalle telecamere. Entrò che tremava più di me. Era più bassa di come l’avevo immaginata. Aveva i capelli grigi e le rughe intorno agli occhi, i miei stessi occhi. Si fermò sulla porta. Mi guardò. E io la guardai. Nessuna delle due sapeva cosa dire. Poi lei fece un passo avanti. “Mihaela?” La voce era rotta, umida di lacrime. “Sì,” risposi. E fu tutto ciò che servì. Ci stringemmo così forte che sentivo il suo cuore battere contro il mio. Non era un abbraccio. Era un ricongiungimento. Era diciotto anni di dolore che finalmente trovavano pace.

“Ti ho cercata ogni giorno,” sussurrò. “Ogni singolo giorno.” “Lo so,” risposi. “Lo so.”

Oggi, Mihaela Popescu ha ventotto anni. Vive a Salonicco, in Grecia, a pochi passi da sua madre. Ha ripreso il suo vero nome, il suo vero cognome, la sua vera vita. I suoi rapitori sono stati condannati a quindici anni di prigione. “Zia” non ha mai smesso di dire di aver agito per amore. Ma l’amore non è tenere una bambina prigioniera per diciotto anni. L’amore è quello che Maria Popescu ha dimostrato: non arrendersi mai. Non smettere mai di cercare. Non smettere mai di sperare.

Qualche volta, la sera, mi sveglio ancora nel cuore della notte. Sento la paura. Sento la mano di “zia” che mi prende per mano. Sento la casa chiusa, l’odore di cavolo, il silenzio. Poi apro gli occhi. Vedo la luce della luna che filtra dalla finestra. Sotto, il mare greco che brilla. E accanto a me, nel letto, mia madre che dorme. Non è più la donna terrorizzata del porto. È una nonna ora. Sorride quando mi vede. Mi chiama “figlia mia” anche se ho quasi trent’anni. E io, ogni volta, le rispondo “mamma”. Perché è la parola che non ho potuto pronunciare per diciotto anni. Ed è la parola più bella che conosco.

Fine.

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