Scontri fra tifosi del Metz e del Lione: infarto fatale per Dino, cane poliziotto





Un grave episodio si è verificato domenica durante il match di Ligue 1 tra Metz e Lione, quando si sono registrati scontri tra le tifoserie. La polizia di Metz ha comunicato la triste notizia della morte di Dino, un cane poliziotto di cinque anni, che ha subito un infarto fulminante mentre svolgeva il proprio dovere. Nel comunicato ufficiale, si specifica che “È caduto in servizio” e si sottolinea che Dino “non è stato mai colpito nelle collusioni”.





La notizia ha suscitato profondo cordoglio all’interno della polizia francese. Il sindacato Un1té ha espresso il proprio dolore attraverso i social media, affermando: “La perdita di Dino è un duro colpo per l’intera unità cinofila”. Hanno inoltre evidenziato il legame speciale tra il cane e il suo istruttore, sottolineando che “era uno di noi”. Anche David Ghisleri, rappresentante del sindacato Alliance Police, ha voluto chiarire ulteriormente la situazione, affermando che “due volte è entrato in contatto con i tifosi, ma senza essere stato colpito. È molto importante specificarlo”.

Le circostanze della morte di Dino sono state confermate da un’indagine che ha accertato che il cane è deceduto a causa di un infarto improvviso, provocato dallo stress. Questo tragico evento è avvenuto a margine dei disordini scoppiati tra gli ultras mentre si dirigevano verso lo stadio di Metz per assistere alla partita. Circa 100 supporter del Lione hanno avuto uno scontro con la frangia più violenta del tifo locale, la “Horda Frenetik”, costringendo l’intervento della polizia, che ha schierato anche unità cinofile.

Nonostante la tensione, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi tra i tifosi. Tuttavia, gli attimi di caos attorno allo stadio Saint-Symphorien hanno messo in evidenza la precarietà della situazione. La morte di Dino ha colpito profondamente non solo le forze dell’ordine, ma anche i tifosi e la comunità locale, che hanno espresso il loro rispetto per il cane poliziotto e il suo sacrificio.

Dino era un pastore belga altamente addestrato, utilizzato per affrontare situazioni di emergenza e disordini. La sua morte ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e le misure di protezione da adottare in eventi sportivi, dove la presenza di tifoserie appassionate può sfociare in violenza. Le autorità stanno ora esaminando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, con l’obiettivo di migliorare la gestione della sicurezza durante le partite.

Il cordoglio per la scomparsa di Dino è stato ampiamente condiviso sui social media, dove molti hanno voluto rendere omaggio al cane e alla sua dedizione al servizio. La comunità ha ricordato Dino non solo come un cane poliziotto, ma come un membro a pieno titolo della squadra, che ha dedicato la sua vita a proteggere e servire.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla violenza negli stadi e sulla necessità di implementare misure più efficaci per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La morte di Dino, sebbene non direttamente causata dagli scontri, ha messo in luce le pressioni e le sfide che affrontano gli animali da lavoro in situazioni di alta tensione.



