Nicola Ippolito, imprenditore di 38 anni, muore schiantandosi con la sua Bmw contro un palo a San Vito dei Normanni





Un tragico incidente ha colpito la comunità di San Vito dei Normanni, dove Nicola Ippolito, un noto imprenditore di 38 anni, ha perso la vita domenica pomeriggio, 25 gennaio 2026, lungo la provinciale 35, un’importante arteria che collega il centro abitato a Specchiolla, sulla costa brindisina.





Ippolito stava viaggiando a bordo della sua BMW quando, per motivi ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da pioggia intensa e asfalto viscido, potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. In quel tratto era presente un pick-up con una coppia a bordo; non è chiaro se ci sia stato un impatto diretto tra i due mezzi o se l’auto di Ippolito abbia solo sfiorato l’altro veicolo prima di schiantarsi contro un palo e un muretto a secco, abbattendolo. L’incidente si è rivelato fatale per il giovane imprenditore, mentre la passeggera del pick-up ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto, mentre il conducente è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, guidata dalla comandante Alma Passante. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state complicate dalle avverse condizioni meteorologiche e si sono protratte per diverse ore. Nonostante gli sforzi, Ippolito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale. Nicola Ippolito era conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il suo rapporto diretto e quotidiano con i cittadini. Per anni, aveva gestito il locale “Sale, Zucchero & Caffè”, un punto di ritrovo molto frequentato dai sanvitesi. In seguito, insieme al fratello, aveva avviato un’altra attività nel cuore del centro storico di Ostuni, chiamata “Panze Rotto gourmet”, che, aperta durante la stagione estiva, era rapidamente diventata un riferimento anche per i turisti. Recentemente, dopo aver ceduto entrambe le attività, Ippolito lavorava presso un’azienda agricola di famiglia.

Lascia la moglie, titolare di un centro di fisioterapia nel paese, e altri familiari che oggi si stringono attorno al dolore per questa perdita improvvisa e drammatica. I funerali di Nicola Ippolito sono stati fissati per domani, martedì 27 gennaio, alle 12:00, presso la parrocchia Santa Maria della Mercede a San Vito dei Normanni.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La comunità attende con ansia gli esiti delle indagini, sperando di comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia.



