La sorella di Stefano De Martino torna sui social dopo la morte del padre Enrico





Dopo una settimana di silenzio e riserbo, Adelaide De Martino ha deciso di rompere il silenzio sui social per rendere omaggio al padre, Enrico De Martino, morto a 61 anni a causa di una malattia. La sorella di Stefano De Martino ha scelto il suo profilo Instagram per condividere un momento intimo che ritrae il padre insieme al nipote Mattia Di Domenico, nato nel 2023, figlio di Adelaide e del compagno Diego. Nel video, che è stato pubblicato tra le storie, si vede l’ex ballerino professionista giocare, fare il solletico e abbracciare il piccolo. Le immagini in bianco e nero, accompagnate da un cuore rosso, esprimono affetto e memoria, lasciando che siano le immagini stesse a raccontare l’emozione del momento, supportate dall’audio del video.





Questo tributo arriva dopo che anche Stefano De Martino ha rotto il silenzio social, dedicando un pensiero al padre con una frase che recita: “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Enrico De Martino era malato da tempo e, secondo quanto riportato da un amico di famiglia, Luigi Ferrone, le sue condizioni di salute erano peggiorate significativamente nei giorni precedenti alla sua morte, fino a togliergli la parola.

Il lutto per la perdita di Enrico è stato vissuto dalla famiglia in modo molto riservato. I funerali si sono svolti in forma privatissima a Torre del Greco, riunendo amici e familiari più stretti. Durante questa cerimonia, tutti, comprese le ex fidanzate di Stefano, Emma Marrone e Belen Rodriguez, si sono unite al dolore del noto conduttore televisivo, che è una figura centrale della Rai, insieme ai suoi fratelli Adelaide e Davide, e alla moglie Mariarosaria Scassillo.

Nel giorno dei funerali, Stefano De Martino è apparso visibilmente scosso dalla perdita. Nascosto dietro occhiali da sole neri, ha pronunciato con difficoltà le parole: “È stato il miglior papà” mentre usciva dalla chiesa. Questo momento ha evidenziato il profondo legame tra padre e figlio e il dolore che la famiglia sta affrontando in questo periodo difficile.

La scomparsa di Enrico De Martino ha suscitato una grande emozione non solo tra i familiari, ma anche tra i fan e i conoscenti, che lo ricordano per il suo carattere affettuoso e il suo ruolo di supporto nella vita dei suoi cari. La sua malattia e la successiva perdita hanno lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo ha amato e stimato.

Nei giorni successivi alla morte di Enrico, la famiglia ha scelto di mantenere un profilo basso, rispettando il dolore e il lutto in modo privato. Tuttavia, il gesto di Adelaide di condividere un ricordo così personale e toccante sui social media ha mostrato quanto fosse profondo il legame con il padre e quanto la sua memoria sia viva nei cuori dei suoi cari.



