Ritrovato in un locale a Ferrara il 14enne scomparso a Vicenza: quel giorno non era andato a scuola





Nella mattinata di oggi, un episodio preoccupante ha coinvolto un adolescente di 14 anni, Marco, che è stato accompagnato regolarmente davanti alla sua scuola secondaria di primo grado a Zugliano. Tuttavia, il giovane non è mai entrato in aula e, al suono della prima campanella, non si trovava tra i banchi. Marco era con un amico al momento dell’arrivo a scuola.





L’allerta è scattata intorno alle 10:00, quando gli insegnanti hanno notato l’assenza del ragazzo e non hanno trovato giustificazioni sul registro. Preoccupati, hanno contattato i familiari, che si sono affrettati a recarsi a scuola per cercare di chiarire la situazione.

Le ricerche per ritrovare Marco sono iniziate immediatamente. La madre ha sporto denuncia ai carabinieri, avviando così le operazioni di ricerca. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il giovane era stato avvistato presso la stazione di Thiene prima che l’allerta per la sua scomparsa venisse diffusa. Diverse testimonianze hanno confermato di averlo visto anche nella zona di Boldrini e in via Valdastico, sempre a Thiene.

I genitori di Marco si sono attivamente impegnati nel suo ritrovamento, mostrando le sue foto ai passanti nella stazione di Thiene. Fortunatamente, nella serata di oggi, è emerso che il ragazzo è stato trovato in buone condizioni di salute, già tornato a casa. Non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto a recarsi a Ferrara, dove è stato rintracciato in un locale.

Grazie all’impegno delle forze dell’ordine, che hanno condotto le ricerche per diverse ore, Marco ha potuto finalmente tornare a casa. I genitori hanno tirato un sospiro di sollievo, accolti dall’affetto di amici, insegnanti e familiari che attendevano il suo ritorno.

Questo episodio ha evidenziato l’importanza della comunicazione e della vigilanza nei confronti dei giovani. La famiglia di Marco ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dalla comunità e dalle autorità durante le ore di angoscia. La scomparsa del ragazzo, sebbene breve, ha suscitato forte preoccupazione tra i suoi cari e nella comunità di Zugliano, che si è mobilitata per aiutarlo.

Le autorità stanno ora esaminando le circostanze che hanno portato alla scomparsa di Marco e la sua successiva presenza a Ferrara. Saranno effettuati ulteriori accertamenti per comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la scuola e a recarsi in un’altra città.



