«Se non hai venti euro per fare la spesa, vai a rovistare nei cassonetti, morta di fame»: la cassiera mi umiliò davanti a una fila di clienti quando la carta venne rifiutata.





«Thibault, tesoro, finalmente» disse Viviane con un tono improvvisamente mieloso, completamente diverso dalla voce stridula con cui mi aveva appena insultata. «Hai fatto il versamento di compensazione per la chiusura contabile? Quel fannullone dell’ispettore arriva tra venti minuti e non voglio storie sul registro di cassa.» Allungò la mano verso la busta bianca, ma mio cognato rimase paralizzato sullo stipite della porta, con gli occhi sgranati fissi sul mio viso.





Il silenzio che calò sulla corsia tre fu totale. Persino il rumore dei carrelli in lontananza sembrò smorzarsi. Guardai la busta, poi guardai il display del mio cellulare che tenevo ancora stretto nel pugno, con l’avviso di prelievo antifrode ben visibile: orario 17:42, sportello 04, agenzia di fronte. Poi guardai l’orologio digitale sopra la cassa: erano le 17:45.

«Cosa ci fa Justine qui?» balbettò Thibault, arretrando di mezzo passo e cercando istintivamente di infilarsi la busta nella tasca interna del giubbotto. Ma il movimento fu troppo goffo. La carta della busta, inzuppata dalla pioggia, si strappò a metà, lasciando cadere sul pavimento della corsia una mazzetta spessa di banconote da cinquanta euro, ancora fascettate con la fascetta rossa della banca di fronte.

«Che succede qui?» la voce profonda arrivò alle mie spalle. Caleb Lemaire, il direttore generale dell’area commerciale, si era appena avvicinato attirato dalle urla precedenti di Viviane. Aveva la cartella di pelle sottobraccio e il tesserino aziendale appeso al bavero. Viviane sbiancò all’istante, mentre il suo atteggiamento arrogante si sgretolava come gesso bagnato. «Niente, Caleb Lemaire, solo una cliente sgradevole che non può pagare la spesa e fa scenate…

e Thibault che mi portava i documenti personali.» «Non sono documenti personali» dissi io, facendo un passo avanti e mettendomi esattamente tra Viviane e la busta a terra. La mia voce non tremava più. «Questi sono i miei soldi. I milleottocento euro del mio stipendio da ausiliaria scolastica, prelevati tre minuti fa con la mia carta clonata o abusivamente sottratta.»

«Sei pazza!» strillò Viviane, cercando di spingermi da parte per raccogliere il denaro. «Thibault è il responsabile amministrativo di questa filiale! Come osi accusarlo di furto davanti a tutti? Claude, portala via subito!» Ma Claude non si mosse; guardava le banconote a terra e poi me, con l’espressione di chi cominciava a unire i puntini di troppe stranezze viste in quei mesi.

«Caleb Lemaire» continuai, senza degnare la cassiera di uno sguardo e mostrando lo schermo del mio telefono al direttore. «Ecco la notifica di prelievo avvenuta tre minuti fa. Thibault è il compagno di mia sorella e condividevamo l’accesso al conto per la gestione dell’affitto della casa divisa dei nostri genitori. Stamattina mi ha ridotto il massimale sulla carta di debito dicendomi che c’era un controllo bancario in corso, mentre lui tratteneva la copia master per fare un prelievo

straordinario.» Thibault aveva la fronte imperlata di sudore, la bocca semiaperta, le mani che si aprivano e chiudevano a vuoto lungo i fianchi. «Justine, possiamo spiegare… è stato solo un prestito temporaneo, dovevo coprire una discrepanza prima dell’audit… te li avrei ridati stasera stessa…» «Un prestito?» intervenne l’uomo col cappotto scuro che era rimasto in fila dietro di me per tutto il tempo, tirando fuori dalla tasca interna un distintivo metallico argentato e un taccuino rigido.

«Ispettore Capo Vasseur, brigata finanziaria di Bruxelles Sud. Ero qui per monitorare l’arrivo dei fondi a seguito della segnalazione per ammanchi sistematici presentata proprio dalla sede centrale due settimane fa.» Un sussulto corse tra i clienti assiepati attorno alla cassa. Viviane barcollò, appoggiandosi al bordo metallico del registratore di cassa, con gli occhi spalancati per il terrore.

«Ispettore… no, è un malinteso familiare, loro sono parenti, non c’entra la cassa del supermercato…» «C’entra eccome, signora Delcroix» disse l’ispettore Vasseur con un tono piatto, privo di qualsiasi emozione, mentre estraeva un paio di guanti in lattice dalla tasca. «I vostri ammanchi di cassa venivano puntualmente coperti a fine mese con versamenti in contanti dell’ultimo minuto per evitare che la sede inviasse i revisori legali.

Ci stavamo chiedendo da dove provenissero queste iniezioni repentine di liquidità a tappare i buchi provocati dalle sue spese personali nei casinò online, signora.» Guardai Viviane. La donna che solo cinque minuti prima mi aveva detto di andare a mangiare nei cassonetti adesso non riusciva nemmeno a reggersi in piedi. Il fondotinta sembrava colare sulla pelle grigia, le labbra dipinte di rosso scuro tremavano in modo convulso.

«Thibault mi aveva promesso che avrebbe gestito lui… che Justine aveva risparmi da parte… che non se ne sarebbe accorta prima di lunedì…» mormorò lei, tradendo il suo complice senza la minima esitazione pur di salvarsi. «Miserabile» sibilò Thibault, voltandosi verso di lei con uno sguardo carico d’odio. «Sei stata tu a minacciarmi di farmi licenziare da tuo marito se non ti trovavo ventimila euro per coprire il debito con gli usurai di Charleroi!

Io non volevo toccare i soldi di Justine, sei tu che mi hai costretto a usare le credenziali dell’affitto!» «Basta così, entrambi» ordinò Lemaire, con il viso scuro di rabbia e vergogna per lo spettacolo indecente davanti ai clienti del quartiere. «Thibault, sei sospeso con effetto immediato da ogni mansione. Viviane, lascia la postazione immediatamente prima che ti faccia scortare fuori dalla sicurezza.

L’ispettore Vasseur ha piena autorità di sequestrare i registri e le registrazioni di sicurezza.» Vasseur si chinò con calma, raccolse la fascetta strappata e la busta con le banconote cadute a terra, infilando tutto in una busta di plastica trasparente per le prove. Poi si voltò verso di me. «Signora, la centrale della polizia locale è a duecento metri.

Dobbiamo verbalizzare la querela per appropriazione indebita aggravata e clonazione d’accesso, ma posso già disporre il blocco immediato dei conti del signor Thibault e la restituzione cautelare della somma prelevata indebitamente.» Guardai mio cognato. L’uomo che la domenica veniva a pranzo a casa nostra, che sorrideva a mia figlia Juliette regalandole caramelle e parlandomi dell’importanza dell’onestà e del risparmio, non riusciva a sostenere il mio sguardo.

Teneva la testa bassa, fissando le piastrelle del pavimento sporche di fango e pioggia, mentre Claude gli si posizionava alle spalle per impedirgli qualsiasi movimento verso l’uscita. «Justine, ti prego» mormorò Thibault con un filo di voce roca. «Pensa a tua sorella… se finisco in prigione lei perderà la casa…» «Mia sorella saprà esattamente che tipo di parassita si è messa in casa» risposi, e sentii per la prima volta dopo mesi un peso enorme staccarsi dalle mie

spalle. «E saprà anche che hai preferito lasciarmi senza un soldo per comprare da mangiare a Juliette pur di coprire i debiti di gioco della moglie del tuo capo.» Viviane provò a sfilarsi dalla cassa a testa bassa, cercando di raggiungere la porta dei dipendenti senza farsi notare dalla folla che si era radunata a cerchio attorno alla scena.

Ma una donna anziana che era rimasta ad assistere con la borsa della spesa le sbarrò il passo per un istante, guardandola dall’alto in basso con un disprezzo così puro da farla arretrare. «La morta di fame non era lei, a quanto pare» disse l’anziana a voce alta, e un mormorio di approvazione attraversò l’intero reparto.

Caleb Lemaire si avvicinò alla mia spesa rimasta abbandonata sulla canalina: il riso, le lenticchie, il latte per Juliette e la scatola di tonno. Con gesti rapidi e precisi, prese una borsa biodegradabile, ripose con cura ogni articolo all’interno, compreso un nuovo barattolo di lenticchie preso dallo scaffale per sostituire quello scheggiato, e me la porse con entrambe le mani, chinando leggermente il capo in segno di scusa profonda.

«Questa spesa è a carico della direzione, signora» disse Lemaire a voce ferma, abbastanza alta perché tutti i presenti potessero sentire. «Le porgo le scuse formali di tutta l’azienda per il trattamento abietto che ha subito qui dentro. Provvederò personalmente a trasmettere tutti i filmati di sorveglianza delle casse alla procura entro stasera stessa.» Presi la borsa.

Era leggera, ma tra le mie mani aveva finalmente il peso della verità. Uscii dal supermercato sotto la pioggia che continuava a cadere su Saint-Gilles, ma l’aria fredda non mi faceva più paura. Attraversai la strada verso la centrale di polizia per firmare gli atti e riprendermi ciò che era mio, sapendo che quella sera Juliette avrebbe cenato con dignità, mentre chi aveva cercato di distruggerci avrebbe dovuto rispondere di ogni singola menzogna davanti a un giudice.

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