«Sei soltanto una vecchia rincoglionita che dovrebbe chiudere la bocca e aspettare di morire»: mia nuora lo disse a mia madre di ottantasei anni, senza accorgersi che avevo sentito tutto





Camila rideva piano, con quella risata corta che usava quando voleva farmi passare per esagerata. Chiusi la chiamata senza salutare Javier e infilai il telefono nella tasca. Rosa mi seguì giù, appoggiata al mio braccio. Nel portone incrociammo il portiere, Andrés, che alzò le sopracciglia vedendo Camila dietro di noi. Fuori l’aria sapeva di benzina e pane caldo.





Chiamai un taxi con la mano. «Andiamo da Marta», dissi a Rosa. Lei annuì, grata e muta. Camila urlò il mio nome, ma restò sul marciapiede. Io non mi voltai. Guardavo solo le scarpe di Rosa, così leggere, così lente quel giorno. Marta abitava a due isolati, in un quarto piano senza ascensore. Era una mia collega all’ospedale Sant Pau, una di quelle persone che non fanno domande stupide.

Quando aprì, vide il viso di Rosa e capì tutto. Ci fece entrare e mise l’acqua sul fuoco. Io tremavo mentre le raccontavo la frase sentita sul pianerottolo. Marta non commentò. Prese il mio polso, vide i segni delle unghie. «Chiami la polizia?», chiese. Io dissi soltanto: «Devo parlare con mio figlio, faccia a faccia».

Lasciai Rosa sul divano con una coperta. Poi scesi le scale di corsa, quasi inciampando senza guardare indietro. Tornai al nostro palazzo quando il cielo stava diventando arancio. Davanti al portone c’era già Javier, casco in mano, sudato. Mi fissò come se fossi io a essere sparita senza permesso. «Dove l’hai portata?», disse. Io non risposi subito.

Gli mostrai il foglietto. «Questa firma non è mia». Javier lo prese e lo guardò appena. «Camila dice che ti eri convinta». «Convinta di cosa? Di parcheggiare mia nonna?». Lui sbatté le palpebre. «Non parlare così di abuela». Allora lo vidi: aveva paura, ma non di Camila. Mi fece strada verso l’androne, come se avesse un copione già scritto per noi.

Salimmo in ascensore in silenzio. Il neon tremolava. Quando si aprì al terzo piano, Camila era sulla soglia, braccia conserte, perfettamente calma. «Eccoti», disse a Javier, non a me. Entrammo. Sul tavolo del soggiorno c’era la cartellina dei moduli. Io la aprii e trovai una fotocopia del mio documento e una delega per “gestione assistenziale”, già compilata.

Mancava solo una firma. Camila indicò la penna. «Basta che firmi e smettiamo di soffrire». Javier non la guardava. Guardava me, come si guarda una bomba. Allungai la mano, presi la delega, e la strappai in due, senza dire una parola davanti a loro entrambi. Camila fece un passo, poi si fermò. «Sei fuori controllo», disse, e la voce le tremò.

Javier alzò le mani. «Calmatevi». Io mostrai il foglietto. «Hai scritto questo col mio nome. E oggi, sulle scale, hai detto a Rosa che deve aspettare di morire». Camila fece finta di non capire. «Era agitata, mi insultava». Javier scosse la testa. «Camila non direbbe una cosa così». Io lo guardai. «C’ero. Ho sentito tutto».

Camila sorrise. «E hai sentito cosa mi ha detto lei?». Mi avvicinai a Javier. «Dimmi una sola cosa: da quanto tempo ne parlate alle mie spalle?» senza guardarmi mai. Javier abbassò lo sguardo, e quel silenzio mi fece male. Camila parlò: «Da quando tua madre si perde. Non puoi negarlo». Io annuii. «Non nego. Nego l’umiliazione.

Nego la firma falsa». Camila allargò le braccia. «Sei troppo morbida. Lei cade, e poi la colpa è nostra». Javier deglutì. «Mamma, pensavo avessi firmato. Camila mi ha detto che eri d’accordo». Io dissi: «E la frase sulle scale? Anche quella te l’ha detta lei?». Camila mi fissò, gelida. «Vuoi fare la martire? Bene. Domani viene l’assistente sociale.

Vediamo chi crederà, una donna stanca o me». Javier non protestò. E lì capii tutto. Mi sedetti sul bordo del divano, perché le gambe non mi reggevano. Nel corridoio, il quadro di famiglia pendeva storto, spostato da qualche urto. Camila andò in cucina e iniziò a lavare un bicchiere, come se fossimo in una cena qualunque.

Javier rimase in piedi davanti a me. «Non è contro di te», disse. Io alzai la testa. «Allora perché usate il mio nome?». Lui si grattò la nuca. «Perché sei tu la figlia di Rosa. Senza la tua firma non ci muoviamo». Guardai le mie mani. Mi sembravano mani estranee. «E quindi mi fate passare per complice» con lei.

Marta mi chiamò. Vidi il suo nome sul display e risposi. «Sto tornando da te», dissi. Javier ascoltò e sembrò quasi sollevato. Camila arrivò dalla cucina con le mani bagnate. «Portatela pure dove vuoi stasera», disse. «Domani facciamo la visita. Non scappi». Io mi alzai. «Non si farà». Camila rise. «Non sei tu a decidere».

Picchiettò la cartellina. Io le strappai il telefono dalle mani. «Chiamo io l’assistente sociale. Adesso». Javier fece un passo verso di me, troppo vicino. Mi prese il polso, ma non con forza. «Mamma, basta. Restituiscilo». Io lo guardai e vidi Camila annuire, soddisfatta per davvero. Riuscii a liberarmi con uno strappo secco. Non era violenza, era disperazione.

Composi il numero che Camila aveva segnato sul modulo. Dall’altra parte rispose una donna, voce stanca. «Servicios Sociales, diga». Io dissi il mio nome e spiegai che qualcuno stava preparando un inserimento in residenza con la mia firma falsa. La donna mi chiese di inviare una foto dei documenti e un documento mio, subito. Camila sbiancò.

Javier ripeté: «Non farlo». Io alzai il telefono, inquadrando la delega strappata e il foglietto della Residencia sul tavolo. Camila si mosse troppo tardi. La foto partì. E lì finì la pace. Andai via senza prendere nulla, solo le chiavi. In ascensore mi tremavano le dita. Sulla strada chiamai Marta e le dissi di preparare un letto per Rosa, per qualche giorno.

Poi chiamai Rosa stessa, dal telefono di Marta che avevo in rubrica. Quando sentii la sua voce, mi si sciolse qualcosa nel petto. «Mamma, resta con Marta stanotte. Domani vengo a prenderti». «Va bene», disse. Pausa. «Elena… io ho sentito tutto». Rimasi ferma sul marciapiede. «Quando?». «Non oggi. Da settimane». Quel “da settimane” mi tolse l’aria.

E capii che Camila non aveva iniziato quel pomeriggio. Mi ero accorta troppo tardi. Il mattino dopo andai da Marta con un sacco di vestiti. Rosa era seduta al tavolo, pettinata. Non sembrava confusa. Sembrava esausta. Marta mi lasciò sola e chiuse la porta. Rosa mi porse un quaderno a righe. «Scrivo quando mi sento lucida», disse.

Lo aprii: date, frasi, note. “Camila mi dice che sono un peso”. “Javier non mi guarda”. “Mi nascondono le pastiglie”. «Perché non me l’hai detto?». Rosa abbassò gli occhi. «Perché ti vedevo stanca, e lei diceva che ti avrebbe fatto perdere il lavoro». Sentii rabbia e vergogna. Quel quaderno era la prova che cercavo, scritta da lei.

Nel pomeriggio tornai al palazzo con Rosa, tenendola per mano. Andrés ci fece entrare senza domande. La porta era socchiusa. Dentro, Javier e Camila discutevano. Entrai. Camila si voltò con un sorriso tirato. Javier sbiancò. Sul tavolo c’era il mio portafoglio aperto. La carta di credito era fuori, accanto a una ricevuta con il logo di Residencia Mar Blava.

«Che cos’è?», chiesi. Javier aprì la bocca, ma Camila disse: «È l’anticipo. L’hai pagato tu». Rosa fece un passo avanti. «Non toccate le sue cose», disse. Camila alzò le spalle. «Serviva una garanzia. Se tu non firmi, almeno paghi». Capito Elena. Mi girò la testa. «Hai preso la mia carta?», chiesi a Javier. Lui balbettò: «Camila ha detto che gliel’avevi data».

Aprii il portafoglio: mancavano il mio tesserino dell’ospedale e la tessera sanitaria di Rosa. Rosa sussurrò: «L’ha presa ieri». Camila fece spallucce. Aprii l’app della banca. Tre movimenti: anticipo Residencia Mar Blava, fotocopie, taxi. Tutti a mio nome, tutti nell’orario in cui io ero in reparto. Alzai lo schermo. «Questo lo chiami necessario?». Javier deglutì e guardò Camila.

Per la prima volta lui non la difese. Disse: «Camila, dimmi che non è vero». Camila strinse le labbra e non rispose. Il silenzio di Camila fece più male di un urlo. Javier si passò le mani sul viso. «Perché?», chiese. Camila rispose: «Perché tua madre non capisce. Perché Rosa ci risucchia». Io mi avvicinai a Rosa.

«Hai sentito?». Rosa alzò il mento. «Confusa no. Stanca sì». Javier sussurrò: «Chiedile scusa». Camila fece un sorriso cattivo. «Mai». Fece un passo verso Rosa e sputò le parole, identiche: «Sei soltanto una vecchia rincoglionita che dovrebbe chiudere la bocca e aspettare di morire». Le mani di Rosa non tremarono. Fu io a tremare. Javier guardò me, poi lei, e disse: «Basta.

Fuori» adesso Camila. Camila rise, incredula. «Vuoi buttarmi fuori?». Javier indicò la porta. «Esci». Camila mi guardò. «Digli che è un equivoco». Io restai ferma. Camila allora sibilò: «Se me ne vado, perdi tutto. Le rate». Io chiesi: «Quali rate?». Javier si sedette, pallido. «Mamma… ho firmato un prestito. Per ristrutturare il locale di Camila.

Contavo sulla pensione di abuela finché tu non avessi firmato la residenza». Rosa fece un verso, come se avesse ingoiato sabbia. Io capii perché Javier aveva detto “necessario”. Camila si appoggiò allo stipite, sicura. «Vedi? Senza di me lui affonda. E tu con lui». Io chiusi gli occhi. Guardai Rosa. Una mano sul mio polso, come per tenermi qui.

Aprii il cassetto dei documenti. Camila scattò: «Che fai?». Presi la busta marrone del notaio. Javier impallidì. La aprii sul tavolo. «L’appartamento è intestato a me e a Rosa», dissi. «Non potete spostarla senza di noi». Camila strinse le labbra. «Allora vendi. E paghi il prestito». Io scossi la testa. «No. Denuncio il furto della carta e la firma falsa».

Javier fece un passo indietro, come se avessi appena pronunciato una parola proibita. Camila cambiò faccia. «Se lo fai, Javier va nei guai». Io risposi: «Ci è già» da solo. Camila si avvicinò a Rosa, troppo veloce. «Firma e finisce», le disse. Rosa non abbassò gli occhi. Gli porse il quaderno. «Leggi», disse a Javier.

Lui lo prese e lesse poche righe. Cambiò faccia. «Hai spostato le sue medicine?», chiese. Camila fece spallucce. «Per sicurezza». Rosa disse: «Mi hai fatto sentire pazza». Javier si passò una mano sugli occhi. «Non lo sapevo». Io risposi: «Ma le hai lasciato il volante». Camila fece un passo indietro. In quel silenzio qualcuno bussò alla porta, tre colpi secchi.

Aprii io. Davanti c’era una donna con tesserino: l’assistente sociale. Camila impallidì e Javier pure. Si chiamava Nuria Salvat. «Ho ricevuto una segnalazione e delle foto», disse. Entrò e guardò tutti, senza fretta. Camila provò: «È un malinteso». Nuria chiese i documenti. Io misi sul tavolo il foglietto della Residencia e la ricevuta dell’anticipo. Poi mostrai la delega strappata e il mio documento.

Nuria chiese a Rosa, con calma: «Vuole andare in residenza?». Rosa scosse la testa. «No. Voglio stare con mia figlia». Camila provò a parlare sopra di lei. Nuria alzò una mano. «Signora, basta». Poi indicò i segni sul mio polso. «Questo lo spiega alla polizia». Javier si sedette, pallido senza dire nulla. Camila esplose: «State rovinando la nostra vita!».

Nuria restò ferma. «La rovina chi falsifica e minaccia». Javier guardò il pavimento. Nuria chiamò i Mossos. Camila provò a piangere. «Javier, dì qualcosa». Javier alzò la testa. «Hai insultato abuela», disse. Camila urlò: «Difendimi!». Javier aprì la porta. «Vai via». Camila raccolse la borsa e uscì sbattendo. Nel vano scale la sua voce si spense.

Io mi accorsi che stringevo la mano di Rosa troppo forte. Mollai la presa. Rosa mi accarezzò le dita, lenta. Nuria mi chiese: «Vuole sporgere denuncia?». Io dissi: «Sì. Ora». Javier non mi fermò. Restò lì, muto. Arrivarono due agenti e presero le dichiarazioni. Io parlai senza guardare Camila perché non c’era più. Rosa disse la sua parte con frasi brevi.

Javier firmò come testimone, la mano che tremava. Quando gli agenti se ne andarono, la casa sembrò enorme. Javier mi seguì in cucina. «Mamma, perdonami». Io aprii il rubinetto e lasciai scorrere l’acqua. «Non adesso», dissi. Presi Rosa per il gomito e la portai alla porta. Javier chiese: «Dove vai?». «A vivere», risposi. Chiusi senza sbattere.

Sul pianerottolo Rosa appoggiò la testa alla mia spalla. Respirava piano. Io, finalmente, la seguii. Senza Camila, solo noi due.

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