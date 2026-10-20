Milano, tensione al presidio del centrodestra: contestatori aggrediti, il video finisce sui social





Serata di tensione al presidio del centrodestra milanese: alcuni contestatori sarebbero stati aggrediti fisicamente. Un filmato, rilanciato online, documenta i momenti più concitati.





Durante un presidio organizzato dal centrodestra a Milano nella serata di lunedì 19 ottobre 2026, nato per esprimere solidarietà ai negozianti colpiti da danneggiamenti attribuiti a episodi di “guerriglia”, alcuni contestatori presenti sul posto sono stati coinvolti in un’aggressione fisica. La scena, ripresa in un filmato rilanciato anche sui social, mostra momenti di tensione e il passaggio dalle parole ai colpi.

Serata di tensione: Il presidio e la tensione con i contestatori

Secondo quanto riportato nel materiale diffuso online, la manifestazione era stata convocata in sostegno degli esercenti danneggiati. Nello stesso contesto erano presenti persone intenzionate a contestare l’iniziativa: è in quel frangente che, sempre stando alla ricostruzione proposta dalla fonte, alcuni di loro sarebbero stati aggrediti fisicamente.

Nel racconto pubblicato, l’episodio viene descritto come una provocazione seguita da una reazione immediata, fino agli schiaffi. Il materiale a disposizione non indica invece, in modo verificabile dal testo, quante persone siano state coinvolte né se vi siano stati interventi o conseguenze successive: elementi che richiederebbero riscontri ulteriori.

Il video rilanciato sui social

La vicenda è stata rilanciata anche dall’account “Local Team”, che nella giornata del 19 ottobre 2026 ha diffuso un post riferito agli scontri durante il presidio, parlando di contestatori “aggrediti fisicamente”. Nel dossier viene indicata la presenza di un video a supporto della segnalazione.

Tra cronaca e clima politico

L’episodio si inserisce in un quadro cittadino in cui, a partire da danneggiamenti subiti da attività commerciali e dalla risposta politica sul tema della sicurezza, possono crescere polarizzazione e contrapposizione in strada. Questo è un elemento di contesto: dalla fonte non emergono però dettagli su eventuali responsabilità individuali, né un elenco di versioni contrapposte dei fatti.

Resta quindi documentato, nei limiti del materiale fornito, che la serata del presidio è stata segnata da un contatto fisico ai danni di alcuni contestatori, circostanza che ha alimentato il dibattito online e la circolazione del filmato.

Il contenuto promozionale presente nel dossier

Nello stesso materiale compare anche un lungo testo di taglio promozionale relativo a un libro attribuito “dall’autore di Effetto Vannacci”, incentrato su dati e tesi riguardanti immigrazione, conti pubblici e lavoro, con riferimenti a fonti come Istat, Inps e Ministero dell’Interno. Questo contenuto, per come è presentato, non aggiunge elementi verificabili sull’episodio avvenuto a Milano e appare distinto dalla notizia di cronaca sul presidio.

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