“Siamo solo all’inizio” Devastazioni e saccheggi, le indecenti dichiarazioni del sedicente artista Marracash, gran visir dei maranza

“Un anno fa – prosegue – da un palco dicevo che il potere capisce solo il potere e che è ora che il popolo mostri il proprio. Due anni fa pubblicavo un disco catastrofista già dal titolo. Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio. Con le buone non cambi le cose”.

“Non ho mai creduto nella protesta attraverso i social, l’ho sempre trovata troppo facile, cheap, non costa niente – continua Marracash -. Certo, rispetto chiunque cerchi di far sentire la propria voce con ogni mezzo, ma dal canto mio ho sempre creduto che l’impegno e l’autorevolezza si dimostrino e guadagnino nel tempo. Attraverso le nostre scelte, la nostra etica, il nostro lavoro, oltre ovviamente a ciò che diciamo e facciamo tutti i giorni, non solo in una storia o un post nei momenti critici. Semplicemente questo non è il mio canale preferito… Lo sono i testi, la musica, i concerti, le interviste. I social per me sono un ufficio stampa”.

Le dichiarazioni di Marracash sono diventate subito un caso, anche politico. “Se un rapper famoso come Marracash dice che si aspettava tutto questo e che con le parole non si cambia niente, non ci siamo“. sottolinea il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “A questi idoli giovanili si chiede di dare l’esempio – prosegue Antoniozzi – e proprio con le parole si cambiano invece le democrazie liberali. È inutile citare Pasolini – aggiunge Antoniozzi – ma è utile che proprio gli idoli dei ragazzi li invitino a fare politica senza violenza e con spirito propositivo e non sfasciando negozi.