Wanda Nara, foto nuda su X per OnlyFans: il post che riaccende le polemiche





Secondo il Daily Star, la showgirl argentina ha condiviso su X uno scatto integrale per promuovere OnlyFans. Sullo sfondo restano la separazione da Mauro Icardi nel 2024 e le recenti indiscrezioni su Enzo Fernandez.





Una foto nuda di Wanda Nara, pubblicata sui social per promuovere il suo profilo OnlyFans, è tornata a far discutere la showgirl e modella argentina, 39 anni, già al centro di un rapporto molto esposto mediaticamente con l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. La notizia viene riportata dal tabloid britannico Daily Star, che descrive lo scatto come un autoscatto allo specchio pubblicato su X.

Wanda Nara: Lo scatto su X e la promozione di OnlyFans

Secondo quanto ricostruito dalla fonte, Nara avrebbe condiviso su X un’immagine in cui appare completamente nuda davanti a uno specchio, accanto a un letto disfatto. La nudità, sempre stando al racconto, sarebbe coperta solo da due sottili linee posizionate in modo da nascondere le parti intime. L’obiettivo del post, riferisce l’articolo, sarebbe stato quello di spingere i follower verso il suo account su OnlyFans.

Il gesto si inserirebbe in una strategia di comunicazione in cui Wanda Nara alterna contenuti da personaggio televisivo e da influencer a materiale più esplicito, con l’effetto di riaccendere ciclicamente l’attenzione attorno al suo nome e alla sua presenza online.

Wanda Nara e Mauro Icardi, ricorda la fonte, sono stati insieme per oltre nove anni e hanno vissuto una relazione durata più di un decennio sotto i riflettori, fino alla rottura definitiva avvenuta nel 2024.

Avvertenza: nel materiale di partenza si fa riferimento a un’immagine classificata come contenuto per adulti.

Precedenti sui social e la reazione attribuita a Icardi

Non sarebbe la prima volta, sempre secondo quanto riportato, che Wanda Nara finisce al centro di polemiche per contenuti pubblicati o mostrati sui social. Daily Star cita un episodio avvenuto durante una diretta su Instagram: la showgirl indossava un top nero ampio e, stando alla ricostruzione, senza reggiseno; durante lo streaming avrebbe mostrato accidentalmente il seno ai follower.

A quell’incidente la fonte collega una reazione dura attribuita a Icardi. Nell’articolo viene riportata una sua frase in inglese, tra virgolette, in cui definirebbe Wanda Nara la “laughing stock of the whole world” per comportamento e atteggiamenti.

Il rapporto tra i due, già da anni sotto osservazione, è considerato dalla stampa sportiva e di spettacolo tra i più discussi: la relazione nacque quando Nara lasciò Maxi Lopez, ex attaccante e connazionale, che alla Sampdoria era vicino a Icardi anche per legami di amicizia e spogliatoio. La fonte aggiunge inoltre che Icardi si fece tatuare sul braccio sinistro i nomi dei figli che Wanda aveva avuto con Lopez.

La separazione si è trasformata in una vicenda complessa anche sul piano legale. Durante il divorzio, riferisce Daily Star, i tribunali italiani avrebbero respinto la richiesta di sostegno economico avanzata da Nara, indicata come superiore a 400.000 sterline al mese. Il tabloid parla anche di accuse pubbliche reciproche legate all’affidamento delle figlie, a questioni patrimoniali e alla sfera personale. Si tratta, in questa fase, di elementi riportati come parte di una narrazione mediatica del contenzioso e non accompagnati da ulteriori dettagli documentali nel dossier fornito.

Il presunto scambio di messaggi con Enzo Fernandez e la smentita di Valentina Cervantes

Nella stessa ricostruzione, Daily Star sostiene che Wanda Nara sia tornata a incrociare l’ambiente calcistico anche dopo la fine del matrimonio con Icardi. Il tabloid parla di un presunto “triangolo” che avrebbe coinvolto il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez e la sua compagna (definita nella fonte anche moglie), Valentina Cervantes, madre dei suoi due figli.

Secondo quanto riportato, Nara avrebbe inviato a Fernandez messaggi dal tono civettuolo; uno, attribuito al giornalista Santiago Sposato, viene riportato testualmente: “I just saw you around the neighbourhood, write to me if you want.” La stessa fonte aggiunge che Fernandez avrebbe mostrato subito il messaggio a Cervantes invece di rispondere, e che questa dinamica avrebbe infastidito Nara: si tratta tuttavia di una sequenza ricostruita in forma indiretta e presentata come ipotesi (“si dice”, “sarebbe”).

Alla circolazione di queste voci, sempre secondo il tabloid, avrebbe fatto seguito una presa di posizione di Valentina Cervantes, riportata con una serie di risposte nette. Nelle dichiarazioni trascritte dalla fonte, Cervantes afferma di aver visto il contenuto in questione ma di non avere riscontri su messaggi reali tra Nara e Fernandez, e aggiunge di non aver chiesto spiegazioni al compagno: un passaggio viene sintetizzato nel concetto che non intende “disturbare Enzo” per quella storia e che “non gli ha nemmeno chiesto” chiarimenti.

Il contesto di coppia, ricorda Daily Star, era già stato segnato da una separazione e da una successiva riconciliazione avvenuta l’anno precedente all’irruzione di queste indiscrezioni. La fonte descrive Fernandez e Cervantes come legati da lunga data, “dall’infanzia”, e ancora insieme nonostante le turbolenze.

Altri rumors: Hakimi, un calciatore del Fenerbahce e i nomi citati

Nell’ultima parte, l’articolo britannico allarga lo sguardo ad altre indiscrezioni che negli ultimi anni hanno associato Wanda Nara a figure del calcio e dello spettacolo. Viene menzionato Achraf Hakimi, terzino del PSG: Daily Star scrive che Nara sarebbe stata collegata al giocatore dopo aver trascorso una notte nello stesso hotel della squadra e delle famiglie dei calciatori, in seguito alla vittoria del PSG nella finale di Champions League 2025 contro l’Inter a Monaco di Baviera. La fonte precisa però che quella presunta frequentazione si sarebbe conclusa.

Infine, vengono citate notizie provenienti dalla Turchia su un presunto legame con un calciatore del Fenerbahce non identificato. Nello stesso elenco di nomi associati mediaticamente a Nara compaiono anche il rapper argentino L-Gante e l’imprenditore connazionale Martin Migueles. Anche in questo caso, il dossier non riporta conferme ufficiali o dichiarazioni dirette di Wanda Nara: si tratta di voci attribuite a “reports” e ricostruzioni giornalistiche.

Nel complesso, la vicenda mostra ancora una volta come il personaggio Wanda Nara resti al crocevia tra cronaca rosa, social e calcio: da un lato i contenuti pubblicati in prima persona e legati alla monetizzazione online, dall’altro una lunga scia di notizie e indiscrezioni che continuano a fare rumore anche dopo la rottura con Icardi nel 2024.

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