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Si presentano nelle case occupate dagli Antifa e accade il finimondo: maxi rissa con armi e feriti

Emanuela B.
18/05/2026
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Errekalor é il quartiere occupato più grande della Spagna, roccaforte degli antifa baschi. Un simbolo del diritto all’abitazione.
Qualche giorno fa però sono arrivati numerosi migranti nordafricani a rivendicare il loro diritto ad abitare nelle case degli antifa che avevano già rivendicato il diritto all’abitazione. E’ finita in una mega rissa con armi e feriti.



Gli antifa sostengono di essersi difesi da un’aggressione fascista, architettata dalla polizia che ha inviato lì i migranti.
Sui social però vengono accusati di ipocrisia e di considerare il quartiere proprietà privata. Quasi una favola di esopo con la morale finale. (VIDEO)

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