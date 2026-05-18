Si presentano nelle case occupate dagli Antifa e accade il finimondo: maxi rissa con armi e feriti





Errekalor é il quartiere occupato più grande della Spagna, roccaforte degli antifa baschi. Un simbolo del diritto all’abitazione.

Qualche giorno fa però sono arrivati numerosi migranti nordafricani a rivendicare il loro diritto ad abitare nelle case degli antifa che avevano già rivendicato il diritto all’abitazione. E’ finita in una mega rissa con armi e feriti.





Gli antifa sostengono di essersi difesi da un’aggressione fascista, architettata dalla polizia che ha inviato lì i migranti.

Sui social però vengono accusati di ipocrisia e di considerare il quartiere proprietà privata. Quasi una favola di esopo con la morale finale. (VIDEO)

Errekalor é il quartiere occupato più grande della Spagna, roccaforte degli antifa baschi. Un simbolo del diritto all’abitazione. Qualche giorno fa però sono arrivati numerosi migranti nordafricani a rivendicare il loro diritto ad abitare nelle case degli antifa che avevano già… pic.twitter.com/CusYzYQMg4 — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) May 17, 2026

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