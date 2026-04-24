“Sono sconcertata”: Decreto sicurezza, ancora polemiche: la compagna Laura Boldrini presa di mira dagli italiani





Il quarto decreto sicurezza, o come bisognerebbe chiamarlo “decreto fallimento”, è tra le cose più sconcertanti fatte da questo governo.

Lo è non solo per le norme liberticide, come il fermo preventivo, e incostituzionali che contiene, non solo perché affronta la violenza giovanile solo in chiave repressiva, non solo perché è l’ennesimo decreto fatto senza che ci sia alcuna urgenza, non solo perché per l’ennesima volta è stato umiliato il parlamento.

È sconcertante perché la presidente Meloni ha avuto il coraggio di definire norma di “buon senso” quella su cui il Quirinale ha sollevato dubbi di costituzionalità e perché il ministro Piantedosi ha avuto la sfrontatezza di parlare di “alcune sensibilità” a proposito dei rilievi mossi dal Colle.

Un palese disprezzo della Presidenza della Repubblica che segna una frattura istituzionale gravissima.

Pur di gettare fumo negli occhi agli italiani con l’ennesimo decreto sicurezza, costringono il Parlamento a votare un testo palesemente incostituzionale che loro stessi sono costretti a modificare nel momento stesso in cui sarà approvato.

E la destra neanche partecipa al dibattito: ci sono solo due deputati di maggioranza, in aula.

Ma le italiane e gli italiani non vi credono più, anzi cominciano ad avere paura di voi che con i vostri provvedimenti create caos e tensioni sociali.

E non si faranno abbindolare da questa ulteriore operazione di propaganda.





QUESTI I PRIMI INEQUIVOCABILI COMMENTI

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