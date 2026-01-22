Spagna, scontro tra treno e gru: ci sono feriti. È il terzo incidente ferroviario in pochi giorni





Nella mattinata del 22 gennaio, un nuovo incidente ferroviario ha scosso la Spagna, questa volta sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione di Murcia. Un violento impatto ha coinvolto un treno dei trasporti regionali Feve e una gru nella località di Alumbre. Al momento, sono stati segnalati almeno tre passeggeri feriti, ma fortunatamente le loro condizioni sono state giudicate lievi. I feriti sono stati soccorsi e medicati sul posto, ma il numero esatto delle persone coinvolte non è ancora chiaro.





L’incidente è avvenuto intorno alle 12:00, tra Alumbres e La Union. I residenti della zona avevano già espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza di quella tratta, e ora si attende di verificare se eventuali segnalazioni erano state comunicate ai macchinisti. Questo episodio rappresenta il terzo incidente ferroviario in pochi giorni, sollevando ulteriori interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie in Spagna.

Solo quattro giorni fa, un drammatico deragliamento in Andalusia ha causato la morte di 43 persone, con due treni coinvolti nell’incidente. Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha confermato che il primo treno a deragliare era quello della compagnia Iryo, partito da Malaga e diretto a Puerta de Atocha a Madrid. A bordo c’erano 317 persone, e oltre ai decessi, 123 passeggeri sono rimasti feriti, sei dei quali in gravi condizioni.

In un altro incidente avvenuto martedì scorso, un treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane, Rodalies, è deragliato a causa del crollo di un muro provocato da intense piogge a Gelida, vicino a Barcellona. In questo caso, il macchinista ha perso la vita e altri 37 passeggeri sono rimasti feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Il treno R4 stava viaggiando tra San Vicenç de Calders e Manresa quando il muro è crollato sui binari, e i soccorritori hanno dovuto intervenire per mettere in sicurezza l’area.

A seguito della tragedia in Andalusia, il ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Lopez Puente, ha dichiarato che le responsabilità saranno accertate e che chiunque sia coinvolto, per azione o omissione, dovrà rispondere delle proprie azioni. Ha aggiunto che, sebbene l’incidente potesse essere attribuito alla via ferrata, è un evento strano, considerando che la linea era stata recentemente rinnovata e aveva superato tutte le verifiche necessarie. Se l’origine del problema fosse l’infrastruttura, si tratterebbe di un difetto critico mai manifestatosi prima. Se, invece, il problema fosse legato al convoglio di Iryo, sarebbe un grave problema.

Attualmente, sono in corso indagini per determinare le cause esatte di questi incidenti. È fondamentale comprendere le dinamiche che hanno portato a tali tragedie, e le autorità competenti stanno lavorando per garantire la sicurezza delle linee ferroviarie. La situazione è particolarmente allarmante, considerando che queste recenti tragedie hanno messo in evidenza potenziali problemi sistemici all’interno del servizio ferroviario spagnolo.



