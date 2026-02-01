Spara contro gli agenti con un’arma rubata a un vigilante: 25enne ferito gravemente a Rogoredo





Questo pomeriggio, domenica 1 febbraio, un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito a Milano a causa di un colpo di pistola esploso dagli agenti delle Uopi (Unità Operative di Primo Intervento) nella zona di Rogoredo. Gli agenti erano sulle tracce del ragazzo dopo che, poche ore prima, aveva aggredito una guardia giurata, colpendola alla testa con un bastone e rubandole l’arma d’ordinanza.





L’aggressione si è verificata intorno alle 14:30 in via Enrico Caviglia, dove il 25enne, di origini asiatiche, ha rapinato la guardia giurata, privandola di una pistola Walther P99. La guardia, dopo essere stata colpita, ha immediatamente allertato le autorità chiamando il numero di emergenza 112, segnalando l’aggressione e fornendo una descrizione del rapinatore, indicato come un uomo di circa 1,60 metri, con carnagione olivastra e tratti asiatici.

A seguito della segnalazione, è scattata una vasta operazione di ricerca per rintracciare il fuggitivo. Circa 45 minuti dopo l’aggressione, gli agenti delle Uopi sono riusciti a localizzare il 25enne in piazza Mistral. Alla vista degli agenti, il giovane ha aperto il fuoco, colpendo l’auto di servizio blindata. In risposta, i poliziotti hanno sparato, ferendo gravemente il ragazzo.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. Le autorità stanno ora indagando sull’incidente e sulla dinamica che ha portato alla sparatoria, con particolare attenzione ai dettagli dell’aggressione iniziale e all’uso della forza da parte degli agenti.

La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine e alla sparatoria. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito i colpi di arma da fuoco e di aver visto un notevole dispiegamento di polizia nella zona. La rapidità con cui la situazione è degenerata ha sorpreso molti, sottolineando il rischio e la tensione che caratterizzano le operazioni di polizia in situazioni ad alto rischio.

L’incidente di oggi si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione sulla sicurezza pubblica e sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine. Le autorità locali e nazionali stanno monitorando la situazione, e sarà fondamentale stabilire se le azioni intraprese dagli agenti siano state appropriate e giustificate.



