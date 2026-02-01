Violento incidente stradale a Taranto: 5 feriti, tra cui due bambini. Uno è grave





Nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, un incidente stradale ha avuto luogo sulla statale 7, nei pressi di Taranto, coinvolgendo due vetture: una Renault Modus e una Lancia Musa. Lo scontro frontale si è verificato nei pressi di un centro di distribuzione bevande. Le cause dell’impatto sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.





Secondo le prime informazioni disponibili, a bordo della Lancia viaggiava una famiglia composta da una coppia e i loro due figli minori. La Renault era guidata da una donna. Dei cinque feriti, un bambino risulta in condizioni più gravi rispetto agli altri. Tutti i coinvolti sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata per ricevere le cure necessarie.

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia locale di Taranto, insieme al reparto Infortunistica per effettuare i rilievi del caso. Presenti anche i Vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118, che hanno assistito i feriti e gestito la situazione di emergenza.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità della zona, causando rallentamenti e code nel tratto interessato. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità.

A bordo della Lancia Musa si trovava una famiglia residente a Sava. Secondo quanto riferito dall’ASL, un bambino che ha perso conoscenza a seguito dello schianto è stato trasferito in rianimazione ed è attualmente in prognosi riservata. La sorellina, invece, ha riportato solo una ferita al labbro e contusioni in diverse parti del corpo. I genitori della famiglia sono stati sottoposti a esami diagnostici, tra cui TAC e risonanze magnetiche, per verificare la presenza di fratture.

In particolare, i medici sospettano che la madre possa avere subito una rottura delle ossa del bacino. Anche la donna alla guida della Renault è stata sottoposta agli stessi controlli. Le condizioni di tutti i feriti sono monitorate attentamente dal personale medico dell’ospedale.

L’incidente di oggi rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza della sicurezza stradale e alla necessità di adottare comportamenti prudenti alla guida, soprattutto in aree ad alta densità di traffico. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che vengano intraprese tutte le misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro.



