Stavano per abbracciare mia moglie incinta quando la supplicai: “Aprite la bara… solo una volta.” Tutti risero, finché la sua pancia non si mosse. Mia suocera impallidì. Mio cognato sibilò: “Chiudilo subito.” Ma ne avevo viste abbastanza.

Il crematorio odorava d’incenso, pioggia e segreti.
Mia suocera, Helena Vale, premeva delicatamente un fazzoletto nero di pizzo contro occhi perfettamente asciutti.
Accanto a lei, mio cognato Marcus continuava a controllare l’orologio con impazienza, come se il funerale di mia moglie stesse semplicemente rovinando i suoi programmi per la serata.
Vicino alla parete della cappella c’era il dottor Crane, il medico di famiglia, pallido sotto le luci soffuse.
«Se n’è andata, Daniel», disse Helena con voce calma. «Ti prego, non rendere questa giornata più difficile di quanto non sia già.»
Io fissavo la bara.
Dentro c’era Clara.
Indossava lo stesso vestito bianco che aveva scelto per il nostro baby shower.
Era incinta di sette mesi.
Secondo loro, era morta all’improvviso per un arresto cardiaco prima ancora che riuscissi a raggiungere la clinica privata.
Prima che potessi stringerle la mano.
Prima che potessi dirle addio.
Ma tutto era successo troppo in fretta.
Nessun trasferimento in ospedale.
Nessuna indagine della polizia.
Nessuna autopsia.
Solo un certificato di morte firmato, una bara sigillata e continue pressioni da parte della famiglia Vale per cremarla prima del tramonto.
Marcus si avvicinò abbastanza da farmi sentire l’odore pungente del whiskey sul suo respiro.
«Hai sposato questa famiglia, Daniel», mormorò. «Non significa che tu la controlli.»
Io ero il figlio di un meccanico.
Il marito silenzioso che consideravano fortunato ad aver sposato Clara.
Nessuno, con addosso un abito nero preso in prestito.
Almeno… questo era ciò che credevano.
Feci un passo verso la bara.
Helena mi bloccò immediatamente.
«Basta così.»
«Voglio vederla un’ultima volta.»
«No.»
La risposta arrivò troppo velocemente.
Nella stanza cadde il silenzio.
Mi voltai lentamente verso il dottor Crane.
«Se è davvero morta per cause naturali», dissi con calma, «allora aprire la bara non dovrebbe spaventare nessuno.»
Il medico deglutì nervosamente.
Marcus rise piano.
«Ti stai rendendo ridicolo.»
«Allora lasciami essere ridicolo fino in fondo.»
Vicino al forno crematorio, due addetti esitavano davanti alle porte incandescenti.
Dietro di loro le fiamme brillavano come una creatura viva in attesa di divorare qualcosa.
Li guardai dritti negli occhi.
«Apritela.»
Helena scattò immediatamente.
«Lui qui non ha alcuna autorità.»
Senza dire una parola, infilai la mano nel cappotto e tirai fuori un documento.
«In realtà», dissi piano, «ce l’ho.»
Mesi prima, dopo alcune complicazioni nella gravidanza di Clara, lei aveva firmato documenti medici d’emergenza che mi nominavano suo rappresentante legale in qualsiasi controversia sanitaria… compresa la morte.
Il volto di Helena si oscurò all’istante.
Lentamente, gli addetti aprirono la bara.
La pelle di Clara era pallida come cera.
Le labbra avevano una lieve sfumatura bluastra.
Le mani riposavano sul ventre sotto il tessuto bianco.
Poi il suo stomaco si mosse.
Un piccolo movimento.
Minuscolo.
Impossibile.
Qualcuno trattenne il fiato.
Io rimasi immobile.
Poi accadde di nuovo.
Feci un passo avanti.
«Fermate tutto.»
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