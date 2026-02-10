Storico oro per l’Italia nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana leggenda





L’Italia ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, grazie alla straordinaria performance della squadra di short track composta da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Gli azzurri hanno trionfato nella staffetta mista, tagliando il traguardo per primi con un tempo di 2:39.019, precedendo le squadre del Canada e del Belgio. Questo successo rappresenta la seconda medaglia olimpica consecutiva per l’Italia, che aveva già ottenuto un argento durante i Giochi di Pechino 2022. La squadra, completata da Chiara Betti e Luca Spechenhauser, ha scritto una pagina importante nella storia dello sport italiano, permettendo a Fontana di raggiungere la sua dodicesima medaglia olimpica in sei edizioni, diventando così l’atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi.





La gara di staffetta mista è stata caratterizzata da un’eccezionale prestazione degli azzurri, che non si sono lasciati sopraffare dalla pressione. Partendo tra le favorite, l’Italia ha dominato la finale fin dall’inizio, ingaggiando un serrato duello con la squadra cinese, che alla fine non è riuscita a salire sul podio, chiudendo la gara dietro Canada e Belgio. È stata Arianna Fontana a realizzare il sorpasso decisivo a metà gara, un momento cruciale che ha dato il via alla rimonta italiana e ha posto le basi per la conquista dell’oro. Questo trionfo rappresenta la seconda medaglia d’oro per l’Italia in queste Olimpiadi, dopo quella di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità.

Dopo il sorpasso di Fontana, l’Italia è stata imprendibile e Pietro Sighel ha chiuso la gara in modo magistrale, regalando alla squadra un posto nella storia. Non solo hanno vinto la loro seconda medaglia olimpica, ma hanno anche migliorato il risultato rispetto a Pechino, dove avevano conquistato l’argento. La vittoria è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente, che ha festeggiato con emozione il trionfo della squadra. È stata una vittoria di squadra, frutto di una strategia ben pianificata e di un pizzico di fortuna, poiché la favorita Olanda è stata eliminata in semifinale, condannata a competere nella Finale B, che ha vinto con un record olimpico di 2:35.537.

Arianna Fontana, in particolare, ha brillato nella finale, consolidando la sua reputazione come una delle atlete più attese di queste Olimpiadi invernali. Con questo oro, ha raggiunto la dodicesima medaglia della sua carriera, un traguardo che la avvicina al record assoluto di 13 medaglie detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. A soli 15 anni, Fontana aveva già iniziato il suo percorso olimpico a Torino 2006, e dopo vent’anni di successi, è pronta a entrare nella leggenda dello sport italiano.

L’Italia ha così raggiunto un totale di dieci medaglie in questa spedizione olimpica, consolidando la sua posizione tra le nazioni di vertice nel panorama sportivo internazionale. La squadra di short track ha dimostrato non solo talento, ma anche una straordinaria capacità di affrontare la pressione e superare le avversità, unendo le forze per raggiungere un obiettivo comune.



