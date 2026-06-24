Strofinalo bene, parassita!”: mio marito ci ha colte sul fatto in bagno





Il silenzio che seguì la telefonata di Thomas fu rotto solo dal rumore della pioggia che iniziava a picchiettare contro le grandi vetrate dello studio. Guardai i miei figli, seduti sul divano di pelle, che mangiavano in silenzio, troppo spaventati per fare briciole. Quella casa, che era costata milioni, ora mi sembrava una prigione di bugie.





Thomas arrivò mezz’ora dopo. Aveva l’aria di chi non dorme da giorni. Posò un tablet sulla mia scrivania e premette play. Il video del garage era nitidissimo. Beatrice, con addosso una tuta scura, si muoveva con una precisione agghiacciante sotto l’auto di Elena. Non c’era esitazione. Sapeva esattamente cosa stava facendo. Ma il secondo file, quello audio, fu quello che mi spezzò definitivamente.

Si sentiva la voce di Beatrice, bassa e autoritaria. «Julian è convinto che io sia la sua salvezza. È debole, distrutto dal lutto. Una volta sposati, firmerà la procura speciale per la Blackwood Pharma. Tu hai preparato i documenti per la cessione dei brevetti alla sussidiaria offshore?». Una voce maschile rispose, una voce che conoscevo fin troppo bene: quella di Robert, il mio CFO e testimone di nozze. «Tutto pronto, Beatrice. Appena Elena è uscita dai giochi, il percorso è stato in discesa. Julian non sospetta nulla».

Sentii la terra mancarmi sotto i piedi. Elena era stata uccisa perché aveva scoperto i traffici illeciti di Robert e Beatrice. Aveva cercato di avvertirmi, ma io ero troppo preso dal lavoro. Beatrice si era avvicinata a me fingendo di essere l’amica del cuore di Elena, consolandomi, scivolando nel mio letto come un serpente nell’erba alta.

La Resa dei Conti

Non aspettai un secondo di più. Chiamai la polizia e consegnai tutto il materiale. Grazie al tracker GPS sulla Mercedes di Beatrice, sapevo esattamente dove si trovava: in un hotel vicino all’aeroporto. Andai lì con gli agenti. Quando abbatterono la porta della suite, trovarono Beatrice e Robert intenti a brindare con champagne. Avevano le valigie pronte.

Beatrice mi vide e cercò di nuovo di recitare. «Julian! Mi hanno rapita!». Le lanciai il tablet sul letto. «Sophie ti ha vista, Beatrice. E il backup remoto ha registrato tutto». Il suo volto cambiò. La bellezza sparì, lasciando spazio a una maschera di odio puro. «Elena era una debole, proprio come te! Meritava di morire!». Le misero le manette. Robert non disse una parola, si limitò a fissarmi con un disprezzo gelido.

Il Doppio Colpo di Scena

Mentre venivano portati via, il detective mi chiamò in disparte. «Signor Blackwood, abbiamo trovato questo nella borsa della signora Sterling». Mi porse un flacone di pillole. Era un potente sedativo. «Le analisi della governante hanno rivelato che è stata drogata sistematicamente nell’ultimo mese. Per questo non si accorgeva di quello che succedeva ai bambini».

Ma la rivelazione più sconvolgente arrivò tre giorni dopo. Gli avvocati di Elena mi chiamarono per una clausola del testamento attivata solo con l’arresto di Beatrice. Elena sapeva di essere in pericolo. Aveva nascosto un microchip all’interno del medaglione che portava sempre al collo. Quel medaglione era stato recuperato dalla scena dell’incidente e io lo avevo conservato senza mai aprirlo.

All’interno, nascosto dietro la foto di noi tre, c’era un minuscolo chip di memoria. Conteneva le prove di una frode da miliardi di dollari che Robert e Beatrice stavano compiendo ai danni del governo. Elena aveva pianificato la mia salvezza anche nell’ora della sua morte.

Le Conseguenze

Beatrice Sterling e Robert Vance furono condannati all’ergastolo per omicidio, tentato omicidio e frode federale. Lo scandalo travolse la Blackwood Pharma, ma grazie alle prove di Elena, riuscii a ripulire il nome dell’azienda e a risarcire ogni danno. La villa a Greenwich fu venduta. Non potevo più vivere tra quelle mura. Comperai un cottage vicino all’oceano, un posto semplice, pieno di luce.

Il Finale

Oggi, due anni dopo, sono seduto sulla sabbia a guardare Sophie e Oliver che costruiscono un castello. Sophie ride. È un suono che non darei via per tutto l’oro del mondo. Mi sono dimesso da CEO. Ho capito che un miliardo di dollari non vale un pomeriggio passato con i propri figli.

Ogni tanto, Sophie si avvicina e mi sussurra: «Papà, senti il profumo della mamma?». Annuisco, perché sento il profumo del mare e so che Elena è qui con noi. Ci ha protetti dal buio, e ora noi viviamo nella luce che lei ha lasciato accesa.

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