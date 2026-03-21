“Su di me solo falsità” Corrado Formigli denunciato dopo l’ultima puntata di PiazzaPulita dopo le insinuazioni sul viaggio a Dubai del Ministro Crosetto





Questa mattina ho autorizzato la presentazione di una denuncia in merito alla trasmissione televisiva trasmessa ieri sera. Come precedentemente comunicato in Parlamento, ho trascorso un breve periodo di vacanza a Dubai con la mia famiglia e non ho avuto alcun incontro di lavoro con l’individuo menzionato nel servizio. Si sostiene che io abbia incontrato tale persona all’aeroporto durante la mia partenza. Al momento dell’accaduto, ero in compagnia di undici persone, tra cui cinque bambini, mia moglie, le sue amiche, le tate, la polizia di Dubai e l’accompagnatrice dell’Emirates. Pertanto, mi trovavo all’interno di un gruppo ristretto di quindici persone, tutte disponibili a fornire testimonianze a riguardo. Ribadisco che non ho avuto alcun incontro con alcun individuo.





Ho informato che non mi avvalgo della scorta durante le vacanze, i fine settimana o nelle occasioni informali, come dimostrato dalla mia presenza nei mercati e nei supermercati, dove sono stato osservato da numerosi cittadini. Nonostante ciò, sono stato oggetto di critiche per l’utilizzo di auto blu e per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dallo Stato. È importante sottolineare che non utilizzo auto blu per spostamenti privati e che copro personalmente le spese di viaggio aereo. Di conseguenza, sono stato oggetto di accuse infondate. Inoltre, la settimana successiva, a seguito delle polemiche riguardanti i miei spostamenti in aereo, ho richiesto alla Presidente del Consiglio l’utilizzo dell’aereo di Stato per partecipare al funerale di mia zia. Tale richiesta è stata respinta, in quanto l’aereo di Stato non è previsto per spostamenti privati, quali la partecipazione a funerali. Pertanto, chiedo che venga chiarito quale sia il mezzo di trasporto adeguato per i miei spostamenti.

La questione sollevata non riguarda il governo italiano, in quanto si tratta di una commessa stipulata con un’azienda indonesiana. I suoi colleghi di Piazzapulita e la sua emittente televisiva riceveranno una lettera dai miei legali, nella quale verrà richiesta una compensazione per i danni derivanti dalla diffamazione e dalle gravi falsità riportate nella trasmissione, nonostante io abbia fornito informazioni veritiere.



