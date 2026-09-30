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Tale e Quale Show: la seconda puntata torna su Rai 1 con nuove sfide e imitazioni spettacolari

Emanuela B.
30/09/2026
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Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, Rai 1 ospita il secondo appuntamento della nuova stagione di Tale e Quale Show, il celebre programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti. Il varietà, giunto ormai alla sedicesima edizione, continua a coinvolgere un pubblico trasversale con nuove ed emozionanti esibizioni, dove i concorrenti si cimentano nell’imitazione di grandi star della musica nazionale e internazionale.



Alla giuria ritroviamo volti noti come Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per questa serata dall’ospite speciale Ubaldo Pantani come quarto giudice. Pantani, noto imitatore, avrà l’importante compito di stilare una propria classifica affiancandosi ai giudizi degli altri membri.

I concorrenti e le nuove sfide della serata

Il cast si prepara a reinterpretare icone della musica, offrendo momenti di spettacolo che spaziano tra diversi generi musicali e nazionalità:

  • Jasmine Carrisi vestirà i panni di Angelina Mango
  • Maddalena Corvaglia sarà P!nk
  • Roberta Morise tenterà la trasformazione in Elodie
  • Paola Perego omaggerà Sylvie Vartan
  • Anna Pettinelli si cimenterà con il repertorio di Ditonellapiaga
  • Stefano Meloccaro interpreterà Zucchero
  • Max Paiella si trasformerà in Tom Jones
  • Andrea Perroni affronterà il mitico Franco Califano
  • Vladimir Randazzo proverà l’imitazione di Achille Lauro
  • Il duo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli porterà in scena Bobby Solo ed Elvis Presley
  • Selma Ezzine sfiderà se stessa nei panni di Beyoncé

L’edizione di quest’anno si distingue per la varietà del cast, che include nomi noti della televisione, comici apprezzati dal pubblico e voci provenienti dal mondo della musica.

Classifica e giudizio dopo la prima puntata

Durante la prima serata, la vittoria è andata a Selma Ezzine, che ha conquistato 69 punti grazie all’interpretazione di Raye su “Where is my husband!”. Al secondo posto si è piazzata Roberta Morise con 65 punti grazie alla performance nei panni di Kim Carnes su “Bette Davis Eyes”. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Andrea Perroni, che ha totalizzato 56 punti reinterpretando Tommaso Paradiso su “I romantici”.

La classifica generale rimane estremamente compatta, con distacchi minimi tra i concorrenti, rendendo la gara aperta e ricca di suspense.

Come funziona il programma

I partecipanti lavorano con vocal coach, truccatori e costumisti per avvicinarsi il più possibile all’aspetto e alla voce degli artisti che sono chiamati a imitare. Ogni esibizione viene valutata dalla giuria, che assegna punteggi: la somma di questi determina la classifica finale della puntata e contribuisce a plasmare quella generale del torneo.

Tale e Quale Show si conferma uno dei format di punta della prima serata italiana, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua miscela di talento, spettacolo e intrattenimento leggero. In linea con l’impegno della Rai nel promuovere format di successo italiani, il programma rappresenta un’occasione anche per riflettere sulla versatilità degli artisti nostrani nel panorama europeo.

L’appuntamento è previsto su Rai 1 in prima serata. Chi non potesse vedere la trasmissione in diretta potrà recuperare la puntata in streaming e on demand attraverso RaiPlay subito dopo la messa in onda.

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