Tale e Quale Show: la seconda puntata torna su Rai 1 con nuove sfide e imitazioni spettacolari





Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, Rai 1 ospita il secondo appuntamento della nuova stagione di Tale e Quale Show, il celebre programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti. Il varietà, giunto ormai alla sedicesima edizione, continua a coinvolgere un pubblico trasversale con nuove ed emozionanti esibizioni, dove i concorrenti si cimentano nell’imitazione di grandi star della musica nazionale e internazionale.





Alla giuria ritroviamo volti noti come Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per questa serata dall’ospite speciale Ubaldo Pantani come quarto giudice. Pantani, noto imitatore, avrà l’importante compito di stilare una propria classifica affiancandosi ai giudizi degli altri membri.

I concorrenti e le nuove sfide della serata

Il cast si prepara a reinterpretare icone della musica, offrendo momenti di spettacolo che spaziano tra diversi generi musicali e nazionalità:

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Angelina Mango

vestirà i panni di Angelina Mango Maddalena Corvaglia sarà P!nk

sarà P!nk Roberta Morise tenterà la trasformazione in Elodie

tenterà la trasformazione in Elodie Paola Perego omaggerà Sylvie Vartan

omaggerà Sylvie Vartan Anna Pettinelli si cimenterà con il repertorio di Ditonellapiaga

si cimenterà con il repertorio di Ditonellapiaga Stefano Meloccaro interpreterà Zucchero

interpreterà Zucchero Max Paiella si trasformerà in Tom Jones

si trasformerà in Tom Jones Andrea Perroni affronterà il mitico Franco Califano

affronterà il mitico Franco Califano Vladimir Randazzo proverà l’imitazione di Achille Lauro

proverà l’imitazione di Achille Lauro Il duo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli porterà in scena Bobby Solo ed Elvis Presley

porterà in scena Bobby Solo ed Elvis Presley Selma Ezzine sfiderà se stessa nei panni di Beyoncé

L’edizione di quest’anno si distingue per la varietà del cast, che include nomi noti della televisione, comici apprezzati dal pubblico e voci provenienti dal mondo della musica.

Classifica e giudizio dopo la prima puntata

Durante la prima serata, la vittoria è andata a Selma Ezzine, che ha conquistato 69 punti grazie all’interpretazione di Raye su “Where is my husband!”. Al secondo posto si è piazzata Roberta Morise con 65 punti grazie alla performance nei panni di Kim Carnes su “Bette Davis Eyes”. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Andrea Perroni, che ha totalizzato 56 punti reinterpretando Tommaso Paradiso su “I romantici”.

La classifica generale rimane estremamente compatta, con distacchi minimi tra i concorrenti, rendendo la gara aperta e ricca di suspense.

Come funziona il programma

I partecipanti lavorano con vocal coach, truccatori e costumisti per avvicinarsi il più possibile all’aspetto e alla voce degli artisti che sono chiamati a imitare. Ogni esibizione viene valutata dalla giuria, che assegna punteggi: la somma di questi determina la classifica finale della puntata e contribuisce a plasmare quella generale del torneo.

Tale e Quale Show si conferma uno dei format di punta della prima serata italiana, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua miscela di talento, spettacolo e intrattenimento leggero. In linea con l’impegno della Rai nel promuovere format di successo italiani, il programma rappresenta un’occasione anche per riflettere sulla versatilità degli artisti nostrani nel panorama europeo.

L’appuntamento è previsto su Rai 1 in prima serata. Chi non potesse vedere la trasmissione in diretta potrà recuperare la puntata in streaming e on demand attraverso RaiPlay subito dopo la messa in onda.

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