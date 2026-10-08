Tennis oggi 8 ottobre 2026: italiani in campo, orari, TV e streaming

tennis oggi 8 ottobre 2026 – Calendario, italiani in campo, orari italiani e dove vederlo in TV o in streaming: ecco il programma completo e verificato per la…





tennis oggi 8 ottobre 2026 – Calendario, italiani in campo, orari italiani e dove vederlo in TV o in streaming: ecco il programma completo e verificato per la giornata di giovedì 8 ottobre 2026 (data articolo: 2026-10-08).





Panoramica della giornata

L’8 ottobre 2026 la scena internazionale del tennis si concentra soprattutto nello swing asiatico: al China Open di Pechino si giocano i quarti di finale WTA, mentre al Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000) è in programma il primo turno del tabellone principale maschile. Oltre ai grandi eventi, la giornata vede numerosi Challenger e tornei ITF in calendario, compresi alcuni appuntamenti nazionali in Italia. Tutte le informazioni sugli orari e gli incontri sono state verificate sulle pagine ufficiali dei calendari e degli order of play aggiornati il giorno stesso.

Italiani in campo: chi e dove

Beijing (China Open, WTA) – in campo per l’Italia il doppio formato dalla coppia Sara Errani / Jasmine Paolini, impegnata nei quarti di finale di doppio: la partita risulta in programma nella sessione serale cinese come “doubles QF” e figura nell’ordine di gioco del Day 11 del China Open. Per gli appassionati italiani è quindi un match da seguire tra i più interessanti della giornata al femminile.

Shanghai (Rolex Shanghai Masters, ATP) – presenza italiana nel tabellone maschile: Matteo Arnaldi è inserito nel programma del primo turno (Round of 128) e figura nell’ordine di gioco di Show Court 3 per giovedì 8 ottobre; la sessione include anche altri azzurri che hanno superato le qualificazioni o che sono entrati in tabellone tramite wild-card/qualificazioni. I nomi e i campi con gli orari di partenza sono riportati nell’ordine di gioco ufficiale del torneo.

Orari in Italia (CEST) e conversioni pratiche

Regola di conversione usata nei documenti ufficiali: gli orari dei tornei in Cina sono espressi in China Standard Time (CST, UTC+8). L’Italia l’8 ottobre 2026 è in CEST (UTC+2): per ottenere l’orario italiano sottrarre 6 ore dall’orario CST indicato per Pechino/Shanghai. Esempi pratici tratti dagli order of play ufficiali:

China Open – doppio Errani/Paolini: indicazione “Not before 19:00 CST” → corrisponde a non prima delle ore 13:00 CEST in Italia. (tennistourcalendar.com)

Shanghai Masters – sessioni mattutine su Show Court e Grandstand partono tipicamente dalle 12:00 CST → corrispondono alle 06:00 CEST in Italia; i match “followed by” (a seguire) possono iniziare nelle ore successive italiane (attenzione agli spostamenti dell’ordine di gioco). Matteo Arnaldi risulta nel blocco di Show Court 3 che prende il via dalla sessione delle 12:00 CST.

Dove vedere TV e streaming in Italia

Diritti e coperture per il pubblico italiano (verificati con le guide ai broadcaster 2026): in Italia i principali eventi ATP e WTA della settimana asiatica sono visibili sulle piattaforme Sky Sport (canali Sky e NOW per lo streaming) che detengono i diritti per molte tappe ATP/WTA; per grandi eventi specifici in alcuni casi sono disponibili anche soluzioni alternative come canali tematici o dirette operatori. Perciò per guardare la Shanghai Masters e le sessioni del China Open l’opzione principale per gli abbonati italiani è Sky Sport / NOW; verificare il palinsesto Sky per le finestre orarie indicate (molte partite in notturna per l’Italia).

Consigli pratici per seguire i match dall’Italia

– Controllare l’ordine di gioco ufficiale del torneo la mattina dell’8 ottobre: gli orari “Not before” e i match “followed by” cambiano in base alla durata degli incontri precedenti (specialmente a Shanghai). (tennistourcalendar.com)

– Per vedere il doppio Errani/Paolini a Pechino: impostare la sveglia sulle 13:00 CEST (ora italiana) come primo orario utile; la partita è segnata nella sessione serale locale con indicazione “Not before 19:00 CST” nel Day 11 del China Open. (tennislive.net)

– Per gli incontri del Rolex Shanghai Masters (incl. Arnaldi): la sessione di Show Court con partenza ufficiale 12:00 CST corrisponde alle 06:00 CEST; molte partite R128 si giocano nelle prime ore del mattino italiane. Controllare Sky/NOW per la copertura in chiaro o differita nel palinsesto. (tennistourcalendar.com)

Altri tornei in calendario (Challenger e ITF)

Oltre ai grandi eventi ATP/WTA, giovedì 8 ottobre 2026 sono in programma diversi Challenger e tornei ITF (maschili e femminili) in Europa e soprattutto in Italia: ad esempio alcune tappe M25/M35 e W35 che coinvolgono giocatori italiani nei tabelloni principali. Questi eventi sono seguiti da siti specializzati con risultati in tempo reale e dirette streaming locali dove previste. Se cercate un azzurro impegnato in un challenger nazionale verificate il sito del torneo o i feed live dei risultati per orari e streaming. (livescore.tennis365.com)

Riepilogo rapido (che cosa guardare oggi)

– China Open (Beijing, WTA): quarti di finale donne e doppio con la coppia italiana Errani/Paolini; orario indicativo in Italia non prima delle 13:00 CEST per il loro match. (tennistourcalendar.com)

– Rolex Shanghai Masters (ATP): primo turno (R128) con presenza italiana (Matteo Arnaldi nella sessione su Show Court 3); sessioni mattutine locali corrispondono a prime ore del mattino italiane (es. 12:00 CST → 06:00 CEST). (tennistourcalendar.com)

– Challenger/ITF: diversi eventi in corso in Europa e in Italia; controllare i calendari locali per streaming e livestream dove disponibili. (livescore.tennis365.com)

Per non perdere nulla: consultate la guida TV di Sky Sport/NOW nella sezione sport del vostro provider e l’ordine di gioco ufficiale dei tornei (China Open / Rolex Shanghai Masters) la mattina dell’8 ottobre per eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto. Buona visione e forza Azzurri!

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