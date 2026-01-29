Tensione all’Australian Open: l’ucraina evita il saluto, ma la bielorussa risponde vincendo





Durante la prima semifinale femminile del torneo di Melbourne, si è verificato un episodio piuttosto insolito. Le tenniste Aryna Sabalenka e Elina Svitolina hanno posato separatamente per la consueta foto pre-match, una decisione che si ritiene sia stata presa dalla tennista ucraina.





Alla base di questa scelta vi sono probabilmente motivazioni di natura geopolitica che intercorrono tra le due atlete. Infatti, sul tabellone della Rod Laver Arena è stato apposto il seguente messaggio: “Al termine dell’incontro, non ci sarà stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto per entrambe le atlete durante e dopo l’incontro”.

Un aspetto positivo di questa spiacevole situazione è stata la possibilità per una giovane spettatrice di scattare una foto individuale sia con Sabalenka che con Svitolina.

Ukraine’s Elina Svitolina refused to shake the hands of Belarusian Aryna Sabalenka. Sabalenka was also not allowed to represent Belarus and has been forced to play as a player that represents a neutral state. This is where we are at in Tennis right now.pic.twitter.com/ghreEfyW0N — Pavvy G (@pavyg) January 29, 2026



