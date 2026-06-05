“Ti ammazziamo così”: i Maranza minacciano di morte il sindaco di Porto San Giorgio guardandolo dritto negli occhi





Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha subito gravi minacce durante un controllo sul territorio, come riportato da Il Resto del Carlino. Mentre il primo cittadino, accompagnato dalla polizia locale, effettuava verifiche nell’area costiera, è stato avvicinato da un gruppo di maranza che ha pronunciato frasi intimidatorie, tra cui: “Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine”.





Questo episodio, seppur inquietante, si inserisce in un contesto più ampio di crescente controllo del territorio da parte di gruppi organizzati, prevalentemente composti da giovani e giovanissimi immigrati o italiani di seconda generazione. Tali gruppi non esitano a ricorrere alla violenza o all’intimidazione per affermare la propria presenza e dimostrare la propria superiorità.

A Porto San Giorgio, le segnalazioni dei cittadini, in particolare dei bagnanti, hanno evidenziato il disagio causato dalle scorribande di questo gruppo, caratterizzate dall’uso di grossi cani, schiamazzi e insulti. L’area interessata ha registrato un aumento di risse, aggressioni e minacce.

Nonostante le minacce ricevute, il sindaco Vesprini ha ribadito il suo impegno per la sicurezza, la legalità e la salvaguardia dei cittadini onesti, dichiarando: “Se pensano di mettermi paura si sbagliano. Anzi, certe minacce mi servono solo da stimolo per fare sempre meglio per la sicurezza, la legalità e la salvaguardia dei cittadini per bene. Lotterò fino alla fine affinché quei pochi non rovinino la mia città, che è composta nella sua gran parte da persone oneste che non meritano di vivere sotto scacco di questi pochi teppisti”.

A seguito dei controlli effettuati, sono stati emessi diversi daspo urbani e presentate denunce. Tuttavia, vi è un diffuso scetticismo circa una radicale trasformazione della situazione. “Si tratta degli stessi individui che hanno monopolizzato piazza Gaslini, la stazione ferroviaria e che, con cadenza irregolare, si dedicano a saccheggi nei supermercati di quelle aree. È fondamentale che comprendano che, da questo momento in poi, incontreranno notevoli difficoltà”, ha affermato il Sindaco di Porto San Giorgio.

“I controlli condotti dall’amministrazione comunale in collaborazione con la polizia locale risultano evidentemente scomodi. Tali operazioni dimostrano la fondatezza delle preoccupazioni del Sindaco, e per questo motivo, oltre alla solidarietà, gli esprimiamo il nostro pieno sostegno”, ha dichiarato Augusta Montaruli, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. “Da un tempo eccessivamente prolungato, intere località sono state tenute in ostaggio da gruppi di stranieri e individui dediti alla criminalità, che perpetrano atti di violenza, degrado e insicurezza, convinti di poter agire al di sopra delle norme e nella più totale impunità. Chi risiede nel nostro Paese senza rispettare le nostre leggi, trasformando le nostre città in scenari di conflitto, deve essere consapevole che subirà conseguenze certe e immediate. Chi commette reati deve perdere il diritto di permanenza in Italia, con la conseguente revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza. Inoltre, quando si tratta di minori, le famiglie devono risponderne. Questo è l’obiettivo su cui stiamo lavorando in queste ore all’interno della Lega, insieme a Matteo Salvini, anche per tutelare quei sindaci, come Vesprini, che si trovano in prima linea per far rispettare la legalità”, ha dichiarato Anna Cisint, europarlamentare della Lega.

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