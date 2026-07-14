Tom Ellis: Il “Diavolo” che ha scelto la famiglia alla gloria di Hollywood





Per milioni di fan in tutto il mondo, il suo volto è indissolubilmente legato a quello di Lucifer Morningstar, il signore degli inferi affascinante, edonista e ribelle. Ma dietro lo sguardo magnetico e il sorriso beffardo che lo hanno reso una star globale, Tom Ellis nasconde una realtà fatta di valori semplici, sacrifici silenziosi e una priorità assoluta: essere un padre.





Mentre molti attori della sua caratura inseguono i riflettori a ogni costo, Ellis ha intrapreso un percorso controcorrente, dimostrando che il vero successo non si misura in share o premi, ma nel tempo trascorso con chi si ama.

Il Diavolo e la distanza: un cuore diviso tra due mondi

Il successo della serie Lucifer ha portato Tom Ellis nell’Olimpo di Hollywood, ma ha anche presentato un conto salato. Durante le riprese a Los Angeles e Vancouver, l’attore si è trovato a migliaia di chilometri di distanza dalle sue figlie, rimaste nel Regno Unito.

In diverse interviste, Ellis ha confessato quanto sia stato lacerante vivere quella dualità: essere un’icona sullo schermo mentre, nel privato, soffriva per la mancanza dei momenti quotidiani. “La fama è un’illusione, la famiglia è l’unica cosa reale”, sembra essere il mantra che lo ha guidato. Nonostante le lusinghe di una carriera che lo avrebbe voluto costantemente sotto i riflettori, Tom ha fatto della presenza il suo obiettivo principale, volando avanti e indietro sull’oceano non appena i ritmi del set lo permettevano.

Oltre la fama: la scelta di un padre presente

Essere un “papà presente” per Tom Ellis non è stato un claim pubblicitario, ma una scelta di vita radicale. Ha spesso rifiutato progetti prestigiosi o eventi mondani che lo avrebbero allontanato ulteriormente dalle sue figlie: Nora, Florence, Marnie e l’ultima arrivata, Dolly.

La sua dedizione è emersa chiaramente nel modo in cui ha gestito la transizione post-Lucifer. Invece di tuffarsi immediatamente in un nuovo blockbuster, ha scelto di rallentare, di “disintossicarsi” dai ritmi frenetici dell’industria per dedicarsi alla cura domestica e alla crescita dei suoi figli. Ellis ha dimostrato che non è necessario essere un supereroe (o un diavolo) per essere un esempio; basta saper dire “no” alla vanità della fama quando questa minaccia l’equilibrio dei propri cari.

Un uomo normale in un mondo straordinario

Chi lo segue sui social o lo incrocia nella vita reale non trova una divinità inaccessibile, ma un uomo che ama la musica, la cucina e, soprattutto, ridere con la sua famiglia. Tom Ellis ha saputo umanizzare il “Male” in TV, ma ha fatto qualcosa di ancora più difficile nella realtà: ha mantenuto intatta la sua umanità in un ambiente che spesso spinge all’egocentrismo.

Il suo rifiuto di farsi consumare dalla celebrità è un messaggio potente per i fan e per i colleghi: il lavoro è ciò che fai, non ciò che sei.

Tom Ellis ci ha insegnato che si può interpretare il re degli inferi e avere un’anima profondamente votata alla luce. La sua storia ci ricorda che la vera nobiltà non sta nel potere o nella visibilità, ma nella capacità di mettere da parte il proprio ego per stringere la mano di un figlio. In un mondo che corre verso il successo materiale, il “diavolo” Tom Ellis ha scelto il paradiso più autentico: quello delle mura di casa.

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