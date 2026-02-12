Topo nella pentola della mensa scolastica: scattano verifiche di Asl e forze dell’ordine





Un episodio inquietante si è verificato oggi, giovedì 12 febbraio, presso l’istituto comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Un topo morto è stato rinvenuto all’interno di una pentola della mensa scolastica, suscitando preoccupazione tra il personale e i genitori degli alunni. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 13, poco prima che venisse servito il pranzo ai bambini della scuola primaria.





Secondo quanto riportato, la situazione è emersa quando una delle addette della società incaricata della refezione scolastica ha aperto la pentola per preparare il pasto e ha trovato l’animale privo di vita. Fortunatamente, nessuno degli studenti ha consumato il cibo, evitando così potenziali rischi per la salute. La segnalazione dell’incidente è stata immediatamente fatta dal dirigente scolastico, che ha contattato le autorità competenti.

In seguito alla denuncia, sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato un’indagine per comprendere le circostanze esatte dell’accaduto. Inoltre, sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri del Nas di Napoli, insieme al personale dell’ASL Napoli 3 Sud del distaccamento di Marigliano. Queste autorità hanno effettuato accertamenti per valutare le condizioni igienico-sanitarie della mensa e della cucina dell’istituto.

Durante l’intervento, i carabinieri hanno proceduto al sequestro del topo morto per ulteriori analisi. Le autorità stanno ora cercando di determinare come l’animale sia finito all’interno della pentola e se ci siano state violazioni delle normative sanitarie da parte della società che gestisce il servizio di refezione scolastica. La presenza del topo in un luogo così delicato come una mensa scolastica ha sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sull’adeguatezza dei controlli igienici.

La notizia ha suscitato un grande allarmismo tra i genitori degli alunni, preoccupati per la salute e la sicurezza dei propri figli. La mensa scolastica è un luogo fondamentale per il benessere dei bambini, e situazioni come questa possono minare la fiducia dei genitori nei servizi offerti dalla scuola. Il dirigente scolastico ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alimenti e prevenire il ripetersi di episodi simili.

Le indagini sono in corso e si attende un rapporto dettagliato da parte delle autorità sanitarie per fare chiarezza sulla situazione. L’ASL sta esaminando anche le procedure di controllo della qualità degli alimenti forniti nella mensa, al fine di garantire che vengano rispettati gli standard di sicurezza alimentare.

Questo incidente non è isolato e mette in luce l’importanza di mantenere elevati standard igienici nelle mense scolastiche, dove i bambini consumano i pasti quotidianamente. La sicurezza alimentare è una priorità assoluta e le istituzioni devono garantire che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute degli studenti.



